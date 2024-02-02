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Конец жесткой экономии. В Чехии люди снова начали покупать недвижимость

Новости 420on
21 февраля 2024
13:30
377
Рынок недвижимости в Чехии оживает. Продажи старых и новых квартир выросли на десятки процентов в течение 2023 года.
На чешском рынке недвижимости резко увеличилось количество сделок. В последнем квартале прошлого года продажи новостроек выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим годом, а продажи старых квартир увеличились на 49%. По мнению экспертов Чешской банковской ассоциации, это скорее возвращение к норме после резкого падения всего рынка во второй половине 2022 года.
 
«Нынешние высокие показатели роста в годовом исчислении следует рассматривать как скачок после полностью замороженного рынка, на котором в течение года почти ничего не продавалось. Фактически, мы сейчас сравниваем год к году с кварталами, в которых исторически было продано меньше всего квартир за последние 20 лет», — говорит Милан Рочек, глава Dataligence.
 
«Лучше всего описать ситуацию так: в конце 2024 года мы достигнем того же уровня активности, что и в конце 2020 года», — добавляет он.
 
Рост ипотеки и падение цен на жилье
 
По словам Якуба Сейдлера, главного экономиста Чешской банковской ассоциации, восстановлению рынка недвижимости способствовал целый ряд факторов.
 
«Постепенное восстановление рынка ипотечного кредитования в прошлом году, по-видимому, было вызвано совокупностью факторов, начиная от смягчения правил в отношении доходов Чешским национальным банком и заканчивая небольшим снижением цен на жилье или небольшим снижением ставок по ипотечным кредитам», — считает Сейдлер.
 
Отложенный спрос с предыдущего периода также сыграл свою роль, сказал он.
 
«В этом году ипотечный рынок продолжит восстанавливаться, и мы можем ожидать двузначного роста в течение всего года, но он, вероятно, все еще не достигнет уровня предпандемических лет», — добавляет главный экономист Чешской банковской ассоциации.
 
Почти двухлетний спад спроса в прошлом году оказал давление на владельцев, которые решили продать свою недвижимость в это время. Цены на старые квартиры в прошлом году упали в среднем на 7%.
 
Однако эту ценовую тенденцию следует оценивать в контексте различных изменений в каждом квартале последних двух лет: цены особенно снизились в период с третьего квартала 2022 года по второй квартал 2023 года и, наоборот, застопорились или немного выросли начиная с третьего квартала 2023 года и далее.
 
Таким образом, в последнем квартале 2023 года цены на старые квартиры снизились всего на 4,4% по сравнению с последним кварталом 2022 года, а средний квадратный метр стоил 60 000 крон.
 
Разрыв между доходами и ценами сократился
 
Именно падение цен на недвижимость помогло несколько сократить разрыв между ними и доходами чешских домохозяйств.
 
«В 2022 году Чехия была одной из ведущих стран в международных сравнениях, где рост цен на недвижимость в последние годы значительно опережал рост доходов населения. С этой точки зрения прошлый год принес небольшую коррекцию, но все же эти ножницы остаются в значительной степени открытыми, и Чехия продолжает занимать первое место в международном сравнении по недоступности жилья», — добавляет главный экономист Чешской банковской ассоциации.
 
С точки зрения развития цен на жилье в Европейском союзе Чешская Республика является одной из стран с самой высокой динамикой роста в долгосрочной перспективе. За последние 10 лет цены на жилье в стране выросли на 125%, в то время как в среднем по ЕС — только на 55%.
Чехия продажа недвижимости цены ипотеки процентные ставки кредитование

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Dz 21 февраля 2024 14:13
Цены в ближайшее лет 10 20 больше падать не будут, в стране 400 тысяч беженцев, и столько же тех кто работал до войны, и всем нужно жильё, как минимум 100 тысяч беженцев останутся, и им нужно будет жильё, и им будет плевать сколько стоит ипотека и квартира, они в любом случае будут брать, так что на пару тысяч квартир сотни тысяч человек образно, цены будут расти ещё дальше ещё больше.
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