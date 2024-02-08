Снижение доступности жилья в Чехии привело к росту интереса к малогабаритным квартирам
24 февраля 2024
14:00
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Рост цен и снижение доступности жилья привели к росту интереса к небольшим квартирам. Их цена, независимо от размера, делает их более доступными для большего числа людей. В то время как цены на недвижимость в Чехии выросли на 120% с 2014 по 2022 год, средний размер пражских однокомнатных квартир, например, составил 33,8 квадратных метра в прошлом году, что на 5,6 метра меньше, чем двухкомнатные квартиры, предлагавшиеся в 2009 году.
Об этом говорится в анализе цифровой финансовой консалтинговой компании FinGO, имеющемся в распоряжении ČTK.
Согласно анализу, высокий спрос и давление на цены в последние годы были вызваны экономическим ростом, процентными ставками по ипотеке, спросом и предложением, демографическими изменениями и мерами регулирования. Но к 2022 году цены упали наиболее значительно за последнее десятилетие, по словам Михала Нады, директора платформы недвижимости reCloud компании FinGO. В основном это связано с сокращением спроса из-за высоких ипотечных ставок. К 2023 году рынок недвижимости в некоторой степени стабилизируется.
По словам Нады, тенденция так называемой миниатюризации проявляется в больших квартирах в дополнение к квартирам-студиям. «Однако стратегия уменьшения площади квартир часто приводит к росту цены за квадратный метр, и поэтому восприятие стабилизации цен на недвижимость может быть частично искажено», — добавил он.
Об уменьшении количества предлагаемых квартир свидетельствует и анализ девелоперских компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema. Согласно им, средний размер предлагаемых новых пражских квартир с 2016 года сократился почти на 19 кв. м до 63,2 кв. м. Это было вызвано снижением спроса на более просторные и, соответственно, более дорогие квартиры, а также более активным выходом на рынок квартир малого и среднего метража. В прошлом году наибольший интерес застройщики проявляли к малогабаритным квартирам 1+кк и 2+кк, а пятая часть покупателей интересовалась квартирами 3+кк. Однако, согласно данным жилищного индекса CSOB, в последнем квартале прошлого года наибольшим спросом во всей Чехии пользовались более просторные квартиры с планировками 3+1 и 3+kk.
Согласно последнему анализу индекса Real Index, проведенному консалтинговой и технологической компанией Deloitte, в третьем квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 89 300 чешских крон за квадратный метр. Таким образом, цены снижаются уже четыре квартала подряд. Согласно последнему ежеквартальному мониторингу группы European Housing Services, цены на старые квартиры в Чехии выросли на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% в годовом исчислении.
По данным застройщиков, цена продажи новых пражских квартир в последнем квартале упала на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 142 511 крон за квадратный метр.
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