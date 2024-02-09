Рынок жилья в Чехии оживает, падение цен закончилось

По данным Чешской банковской ассоциации и компании Datainteligence, это значительное восстановление после резкого падения во второй половине 2022 года. Согласно их анализу, активность на рынке в последнем квартале прошлого года выросла двузначными темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





«Однако высокие показатели роста в годовом исчислении следует рассматривать как рост с полностью замороженного рынка, на котором в течение года почти ничего не торговалось», — сказал Милан Рочек из Datainteligence. По его словам, сейчас проводится сравнение с кварталами, в которых за последние 20 лет было продано меньше всего квартир.





Цены больше упали в Праге





В последнем квартале прошлого года цены на старые квартиры упали на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, а средний квадратный метр стоил 60 000 крон. Кирпичные дома сохранили значительно более высокую цену по сравнению с домами из сборных конструкций.





Более значительное снижение цен на старые квартиры произошло в Праге, где падение составило около 6,8%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в новостройках. В отличие от этого, на национальном уровне цены на новостройки в течение 2023 года снизились всего на 0,1%.





За отдельно стоящие дома платили на 5,5% меньше, но в Праге они стали дороже на 0,5%.





Цены на квартиры и отдельные дома также упали в прошлом году, согласно другому анализу, проведенному ČSOB. Согласно ему, квартиры подешевели на 5,8%по сравнению с прошлым годом, а отдельные дома — на 0,1%. С другой стороны, рыночная стоимость земли выросла на 7,2% по сравнению с прошлым годом благодаря превышению спроса над предложением.





«Как мы и ожидали, падение цен на жилую недвижимость закончилось. С приходом весны мы можем ожидать возобновления роста цен», — сказал Мартин Вашек, генеральный директор и председатель совета директоров ČSOB Hypoteční banka.





Чешская банковская ассоциация ожидает в ближайшем будущем стагнацию или небольшое восстановление спроса и умеренный рост цен.





По-прежнему дорого в международном сравнении





Согласно анализу Ассоциации, разрыв между доходами населения и ценами на недвижимость в прошлом году немного сократился. В международном сравнении ситуация в Чехии немного улучшилась, но дисбаланс между ценами на жилье и доходами населения сохраняется.





«С этой точки зрения прошлый год принес небольшую коррекцию, но эти ножницы все еще остаются значительно открытыми. Чехия по-прежнему находится на первом месте по недоступности жилья в международном сравнении», — добавил Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.





Говоря о развитии цен на недвижимость в Европейском союзе, он отметил, что Чешская Республика является одной из стран с самой высокой динамикой роста в долгосрочной перспективе, несмотря на небольшое снижение цен в прошлом году. За последние десять лет цены на недвижимость в стране выросли на 125%, в то время как средний показатель по ЕС составил всего 55%.