В Чехии осенью будет запущена программа доступного жилья

Программа предназначена для предоставления муниципалитетам и юридическим лицам финансовой поддержки в сочетании с субсидированным кредитом на строительство доступного арендного жилья. На программу будет выделено более 4,5 млрд крон из Национального плана восстановления (NRP).

Поддержку можно будет получить при строительстве новых зданий, перестройке или расширении жилых домов и квартир. Часть средств может быть использована сразу на сумму до 40% от общей стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чешской Республики, сниженной на 3 процентных пункта, может покрыть 90% стоимости проекта. Период погашения составляет до 30 лет, а досрочное погашение бесплатно. Заявку на получение субсидии может подать местный орган власти, юридическое лицо, созданное или учрежденное муниципалитетом или краем, организация, финансируемая государством, зарегистрированная церковь и религиозное общество или учрежденное ими юридическое лицо, а также юридическое лицо, занимающееся общественной деятельностью.

Субсидированное доступное жилье предназначено для четырех целевых групп. Группа по уровню дохода включает в себя 20% домохозяйств, кроме самых богатых. Заявители, входящие в эту целевую группу, не должны владеть какой-либо недвижимостью, предназначенной для жилья. Следующая группа — молодые люди в возрасте до 35 лет, которые также не входят в 10% самых богатых. Третья группа — представители важных для общества профессий, такие как медицинские работники, полицейские, социальные работники и другие. Они могут владеть недвижимостью для проживания, но не в том же округе, в котором они подают заявку на доступное жилье. Последняя группа — это жертвы домашнего насилия.