Администрация Праги отложила план строительства кооперативного жилья
28 февраля 2024
08:00
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Пражский городской совет на время отказался от проекта поддержки кооперативного жилищного строительства, который был одобрен предыдущим руководством города. Вместо этого он сосредоточится на других формах поддержки доступного жилья.
Заместитель мэра города Александра Уджения (ODS), отвечающая за жилищную политику Праги, заявила сегодня, что план поддержки кооперативного жилья, с помощью которого Прага хотела обеспечить жителей большим количеством квартир, был плохо подготовлен, и поэтому муниципалитет пока отказался от него.
Предполагалось, что поддержка будет заключаться в предоставлении муниципалитетом земли под строительство многоквартирного дома, которое будет осуществляться кооперативом, созданным муниципалитетом совместно с частным партнером. Затем отдельные кооператоры подавали бы заявки на вступление. Поскольку в конечном итоге земля будет выкуплена после погашения кредита на дом, цены на паи будут ниже рыночных. Треть квартир останется у совета для сдачи в аренду.
Правила строительства кооперативного жилья на городской земле подробно обсуждались в прошлом созыве Законодательного собрания, в конце 2020 года были одобрены депутатами, а в августе 2022 года городской совет объявил конкурс на поиск партнера для первого проекта на улице Радлицка. Именно здесь, по словам Уджения, и обнаружилась слабая готовность, поскольку никто не подал заявку, и город отменил конкурс примерно через год.
«Мы провели анализ того, как готовилось кооперативное жилье, и это действительно тупик. Был проведен тендер, который несколько раз продлевался, но никто не пришел, потому что никому не были интересны условия, которые были подготовлены предыдущим руководством», — говорит Уджения. Она добавила, что у кооператива могут возникнуть проблемы с выплатой паев, и членам кооператива будет сложно получить право собственности на свои квартиры.
Еще в 2022 году СМИ приводили слова противников этого плана. «Я утверждаю, что нельзя субсидировать жилье в собственность, которое в итоге появится в результате реализации проекта, за счет предоставления городом бесплатной земли. Количество земли ограничено, и если пользователи не будут платить за время аренды, город не получит дополнительную стоимость для возможных будущих проектов», — заявил тогда член совета Павел Зеленка (Praha Sobě).
«Проект готов уже сейчас, как только мы проведем тендер на поиск партнера, мы вместе создадим жилищный кооператив. Мы уже увидели сотни людей, заинтересованных в таком жилье, среди граждан, и мы будем рады помочь этим людям получить более доступное жилье в 2022 году», — сказала Кордова Марванова.
Александра Уджения заявила сегодня, что Прага теперь хочет больше сосредоточиться, например, на федеральном жилье, известном в Германии или Швейцарии как baugruppe. Согласно предыдущим заявлениям, это будет работать аналогично кооперативам, но вместо кооперативов дома будут строиться на городской земле объединениями, основанными либо непосредственно гражданами, либо через профессионального организатора. Муниципалитет через свою долевую организацию, Пражскую компанию развития, также готовит собственное строительство; согласно предыдущей информации, в будущем на городских участках должно быть построено около 8 000 квартир для сдачи в аренду.
В последние годы Прага борется с жилищным кризисом, вызванным высокими ценами на жилье. Общее количество квартир, принадлежащих муниципалитету, включая те, которыми управляют городские районы, составляет около 30 000 из первоначальных 194 000, которые перешли в собственность города после 1991 года. Затем последовала приватизация, в результате которой городской фонд сократился более чем на 80 процентов. Руководство города хочет снова увеличить количество муниципальных квартир и таким образом обеспечить доступным жильем людей, находящихся в трудном социальном положении, или, например, представителей профессий, необходимых для управления мегаполисом.
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