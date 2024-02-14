Ставки по ипотеке в Чехии приближаются к 4%

Если в прошлом году процентные ставки по некоторым ипотечным кредитам взлетели до 7%, то в начале этого месяца средняя ставка снизилась до 5,6% с 5,96% в январе, по данным Hypoindex.





Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, по которому можно получить до 80% от стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,96%, в январе снизился более чем на 800 крон по сравнению с прошлым годом.





Тем не менее, ставки нескольких банков уже ниже 5%, и аналитики ожидают дальнейшего снижения.





После снижения в декабре ставок, от которых зависят ставки по ипотечным кредитам, ЧНБ снизил их в начале февраля. Базовая ставка подскочила на полпроцента до 6,25%. И банки снова отреагировали.





«Они продолжают тенденцию, которую наметили в конце прошлого года, — постепенное и долгосрочное снижение ставок. Ожидается, что эта тенденция сохранится в течение всего этого года и, возможно, в следующем году, что приведет к тому, что ставки по ипотечным кредитам составят от 3% до 4%», — говорит аналитик Swiss Life Select Иржи Сикора. Он ожидает, что в конце этого года ставки составят от 4% до 4,5%.





Ставки по ипотечным кредитам упали ниже 6%





По словам Сикоры, удешевление кредитов приведет не только к росту интереса к новым ипотечным кредитам, но и к рефинансированию существующих дорогих ипотечных кредитов. «Рост интереса к покупке недвижимости, вызванный удешевлением ипотеки, почти наверняка приведет к росту цен на жилую недвижимость. Это, в свою очередь, может затруднить работу ипотечного рынка», — отметил он.





Во второй половине февраля ипотечные кредиты Air Bank, ČSOB и Komerční banka, например, снизили ставки по ипотеке на несколько процентных пунктов. «Мы продолжаем тенденцию предпочтения двух- и трехлетних фиксированных ставок. Мы хотим поддержать клиентов, рассматривающих возможность получения ипотечного кредита в ближайшие весенние месяцы», — сказал Марек Рихтер, руководитель отдела ипотечных услуг Air Bank.





По его словам, спрос на короткие кредиты продолжает расти на фоне растущих ожиданий в отношении продолжения постепенного снижения процентных ставок.





«После текущего снижения ставок наше предложение по ипотеке начинается от 4,69%, и мы можем предложить основные двух-, трех- и пятилетние кредиты с годовой процентной ставкой ниже 5%», — добавил Рихтер. Ипотеку по ставке ниже 5% уже предлагают Moneta Money Bank и Fio banka.





Борьба за клиентов видна и в различных акциях. «Те, кто заинтересован в новом жилье, смогут сэкономить и на других услугах, например, на оценке недвижимости, благодаря промо-скидке в 100%», — говорит Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka.





Банки предлагают скидку на саму ипотеку, например, при финансировании здания с низким энергопотреблением класса A или B.





Сроки фиксации





Некоторые банки теперь предлагают ипотечные кредиты только с более короткими сроками. Например, Komerční banka предлагает максимальную пятилетнюю фиксацию ставки. «Решение о временном прекращении предложения ипотечных кредитов со сроком фиксации более пяти лет — это реакция на минимальный интерес клиентов к длинным фиксациям, что естественно в условиях снижения ставок», — заявил Михаэль Пупала, генеральный директор Modrá pyramida из группы KB.





По мнению Сикоры, отказ от длинных и переход на более короткие сроки обусловлен сочетанием двух факторов. «Первый — введение максимальной суммы, которую банки могут потребовать за досрочное погашение. Был введен лимит в размере „всего“ 1%, и банки четко заявили, что эта сумма не покроет расходы, которые они несут при досрочном погашении», — напомнил он.