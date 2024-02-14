Ставки по ипотеке в Чехии приближаются к 4%
28 февраля 2024
10:30
358
Февральское снижение ставок Чешского национального банка вызвало волну дальнейшего удешевления ипотеки. Банки снижают процентные ставки в основном на короткие сроки, а некоторые из них даже перестали предлагать более длительные фиксации. В этом году средняя ставка по ипотеке может упасть до 4%. Это позволит людям сэкономить как минимум сотни крон на ежемесячных выплатах по сравнению со ставками последних полутора лет.
Если в прошлом году процентные ставки по некоторым ипотечным кредитам взлетели до 7%, то в начале этого месяца средняя ставка снизилась до 5,6% с 5,96% в январе, по данным Hypoindex.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, по которому можно получить до 80% от стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,96%, в январе снизился более чем на 800 крон по сравнению с прошлым годом.
Тем не менее, ставки нескольких банков уже ниже 5%, и аналитики ожидают дальнейшего снижения.
После снижения в декабре ставок, от которых зависят ставки по ипотечным кредитам, ЧНБ снизил их в начале февраля. Базовая ставка подскочила на полпроцента до 6,25%. И банки снова отреагировали.
«Они продолжают тенденцию, которую наметили в конце прошлого года, — постепенное и долгосрочное снижение ставок. Ожидается, что эта тенденция сохранится в течение всего этого года и, возможно, в следующем году, что приведет к тому, что ставки по ипотечным кредитам составят от 3% до 4%», — говорит аналитик Swiss Life Select Иржи Сикора. Он ожидает, что в конце этого года ставки составят от 4% до 4,5%.
Ставки по ипотечным кредитам упали ниже 6%
По словам Сикоры, удешевление кредитов приведет не только к росту интереса к новым ипотечным кредитам, но и к рефинансированию существующих дорогих ипотечных кредитов. «Рост интереса к покупке недвижимости, вызванный удешевлением ипотеки, почти наверняка приведет к росту цен на жилую недвижимость. Это, в свою очередь, может затруднить работу ипотечного рынка», — отметил он.
Во второй половине февраля ипотечные кредиты Air Bank, ČSOB и Komerční banka, например, снизили ставки по ипотеке на несколько процентных пунктов. «Мы продолжаем тенденцию предпочтения двух- и трехлетних фиксированных ставок. Мы хотим поддержать клиентов, рассматривающих возможность получения ипотечного кредита в ближайшие весенние месяцы», — сказал Марек Рихтер, руководитель отдела ипотечных услуг Air Bank.
По его словам, спрос на короткие кредиты продолжает расти на фоне растущих ожиданий в отношении продолжения постепенного снижения процентных ставок.
«После текущего снижения ставок наше предложение по ипотеке начинается от 4,69%, и мы можем предложить основные двух-, трех- и пятилетние кредиты с годовой процентной ставкой ниже 5%», — добавил Рихтер. Ипотеку по ставке ниже 5% уже предлагают Moneta Money Bank и Fio banka.
Борьба за клиентов видна и в различных акциях. «Те, кто заинтересован в новом жилье, смогут сэкономить и на других услугах, например, на оценке недвижимости, благодаря промо-скидке в 100%», — говорит Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka.
Банки предлагают скидку на саму ипотеку, например, при финансировании здания с низким энергопотреблением класса A или B.
Сроки фиксации
Некоторые банки теперь предлагают ипотечные кредиты только с более короткими сроками. Например, Komerční banka предлагает максимальную пятилетнюю фиксацию ставки. «Решение о временном прекращении предложения ипотечных кредитов со сроком фиксации более пяти лет — это реакция на минимальный интерес клиентов к длинным фиксациям, что естественно в условиях снижения ставок», — заявил Михаэль Пупала, генеральный директор Modrá pyramida из группы KB.
По мнению Сикоры, отказ от длинных и переход на более короткие сроки обусловлен сочетанием двух факторов. «Первый — введение максимальной суммы, которую банки могут потребовать за досрочное погашение. Был введен лимит в размере „всего“ 1%, и банки четко заявили, что эта сумма не покроет расходы, которые они несут при досрочном погашении», — напомнил он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
248
Пражский городской совет на время отказался от проекта поддержки кооперативного жилищного строительства, который был одобрен предыдущим руководством города. Вместо этого он сосредоточится на других...
12:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1000
Споры между арендодателями и арендаторами часто возникают из-за желания завести собаку или кошку, а также из-за того, может ли человек зарегистрировать постоянное проживание в арендованной...
11:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1342
Министерство регионального развития Чехии (МРР) планирует запустить программу «Доступное жилье», учрежденную Государственным фондом поддержки инвестиций (ГФПИ), осенью этого года. Ведомство ожидает...
14:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
1108
Чешский рынок недвижимости в прошлом году вновь оживился после прошлогоднего спада, и количество сделок растет. В последнем квартале продажи новостроек почти удвоились по сравнению с прошлым годом,...
14:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
983
Рост цен и снижение доступности жилья привели к росту интереса к небольшим квартирам. Их цена независимо от размера делает их более доступными для большего числа людей. В то время как цены на...
12:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1695
Цены на отремонтированные квартиры у большинства станций метро в Праге в этом году выросли, но не достигли уровня начала 2022 года. Самыми дорогими являются квартиры в районе линии метро A, где...
22:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
4087
НИКАКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НИКАКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ТЫСЯЧИ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВПИСЫВАЮТ В ДОГОВОРЫ НЕЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под...
19:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
795
Форма нового закона о строительстве вызывает беспокойство у большинства инженеров-строителей, техников и предпринимателей. По их мнению, новый закон не приведет к улучшению и ускорению выдачи...
13:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
2026
Рынок недвижимости в Чехии оживает. Продажи старых и новых квартир выросли на десятки процентов в течение 2023 года.
13:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
772
Спустя почти два года в Праге может вновь начаться строительство офисных помещений. Однако девелоперы не слишком заинтересованы в строительстве при нынешних условиях финансирования. В следующем...
12:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
3691
Ему еще нет 20 лет, а он уже живет в собственном доме. И что еще интереснее, круглогодичный пригодный для жилья мини-дом на колесах старшеклассник построил в основном самостоятельно.
22:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1228
Началось снижение ставок по кредитам на жилье. Банки объявляют о снижении процентных ставок, но избегают скачка цен. Это будет стоить им дополнительных денег.
15:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
754
Помимо прочего, там можно узнать, какие субсидии доступны, каковы условия, как проходит процедура и кто может помочь.
15:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
1067
Новый владелец пришедшего в негодность здания бывшего железнодорожного вокзала Вышеград в Праге 2 планирует восстановить объект с магазинами и заведениями обслуживания в нижней части и квартирами в...
12:30
14 ФЕВРАЛЯ 2024
916
В январе банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в прошлом году. Процентные ставки в январе продолжали снижаться, упав с 5,65% в...