Сколько чешские семьи тратили на жилье в 2023 году?
29 февраля 2024
22:00
177
В 2023 году расходы среднего чешского домохозяйства на жилье выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 8 299 крон в месяц. Это составило почти 17% от их чистого дохода. За аренду жилья люди отдавали в среднем 12 251 крону в месяц. Это составляло 30,3% от их чистого дохода.
В 2022 году семьи тратили на жилье менее 15% своего чистого дохода. Увеличение суммы расходов и доли связано с ростом цен на электроэнергию, воду и арендную плату. Данные были обнародованы Чешским статистическим управлением (ЧСУ) на сегодняшней пресс-конференции.
«Расходы на жилье в последние годы растут довольно значительно. До 2021 года рост был постепенным, в 2022 году расходы выросли на 10,4%, а в 2023 году — на 21,7% в годовом исчислении», — сказала Симона Мержинска из ЧСУ.
По данным статистиков, расходы на газ выросли примерно на 44% по сравнению с предыдущим годом, на электричество — на 26%, на воду и канализацию — на 12%, а на аренду — на 6%.
Почти 40% домохозяйств жили в собственном доме и около 29% — в собственной квартире. Около 6% имели кооперативную квартиру. Более 20% жили в съемном жилье. Мержинска отметила, что по сравнению с прошлым годом этот показатель немного увеличился. Остальные 6% жили у родственников и друзей.
В прошлом году жилье стоило в среднем 8 299 крон в месяц. В собственном доме расходы составили 7 678 крон, почти 75% этой суммы пришлось на коммунальные услуги. За аренду жилья люди отдавали в среднем 12 251 крону в месяц. Это составляло 30,3% от их чистого дохода. Более 40% этой суммы уходило на аренду. Таким образом, среднестатистические жильцы съемных квартир имеют право на жилищное пособие. Пособие можно получить, если на жилье тратится более 30% дохода.
Те, кто имеет собственную квартиру, в прошлом году платили за жилье в среднем 6 996 крон в месяц. Проживание у родственников или друзей обходилось в среднем в 5 815 крон в месяц. Чаще всего у родственников или друзей останавливаются студенты и семьи с низким уровнем дохода.
Девять из десяти жителей Чехии довольны своим жильем. Тем не менее у них есть некоторые претензии. Почти 16% людей жалуются на шум с улицы или от соседей, каждого двенадцатого беспокоит запах и грязь в районе, и столько же людей испытывают проблемы с протечками и сыростью. 7% жалуются на вандализм и преступность, а 3% — на темную квартиру и недостаток света.
Почти две трети людей живут в домах с утепленными фасадами, крышами и полами. Около 88% домохозяйств заменили окна. В каждом двенадцатом доме установлены более новые двойные или тройные стеклопакеты, которые были заменены в течение последних пяти лет.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
4513
ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДУТ РАСТИ. И ПОСМОТРИМ, КАК НА ЭТО ПОВЛИЯЕТ ОТЪЕЗД УКРАИНЦЕВ ИЗ ЧЕХИИ, ГОВОРИТ ОДИН ИЗ ИНВЕСТОРОВ
Будут расти или нет? Цены на недвижимость — тема, которой активно интересуются чехи, а также инвесторы в недвижимость Либор Подхола и Михал Яловецкий.
10:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1368
Февральское снижение ставок Чешского национального банка вызвало волну дальнейшего удешевления ипотеки. Банки снижают процентные ставки в основном на короткие сроки, а некоторые из них даже...
08:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
452
Пражский городской совет на время отказался от проекта поддержки кооперативного жилищного строительства, который был одобрен предыдущим руководством города. Вместо этого он сосредоточится на других...
12:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1286
Споры между арендодателями и арендаторами часто возникают из-за желания завести собаку или кошку, а также из-за того, может ли человек зарегистрировать постоянное проживание в арендованной...
11:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1463
Министерство регионального развития Чехии (МРР) планирует запустить программу «Доступное жилье», учрежденную Государственным фондом поддержки инвестиций (ГФПИ), осенью этого года. Ведомство ожидает...
14:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
1181
Чешский рынок недвижимости в прошлом году вновь оживился после прошлогоднего спада, и количество сделок растет. В последнем квартале продажи новостроек почти удвоились по сравнению с прошлым годом,...
14:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1030
Рост цен и снижение доступности жилья привели к росту интереса к небольшим квартирам. Их цена независимо от размера делает их более доступными для большего числа людей. В то время как цены на...
12:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1787
Цены на отремонтированные квартиры у большинства станций метро в Праге в этом году выросли, но не достигли уровня начала 2022 года. Самыми дорогими являются квартиры в районе линии метро A, где...
22:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
4215
НИКАКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НИКАКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ТЫСЯЧИ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВПИСЫВАЮТ В ДОГОВОРЫ НЕЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под...
19:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
832
Форма нового закона о строительстве вызывает беспокойство у большинства инженеров-строителей, техников и предпринимателей. По их мнению, новый закон не приведет к улучшению и ускорению выдачи...
13:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
2059
Рынок недвижимости в Чехии оживает. Продажи старых и новых квартир выросли на десятки процентов в течение 2023 года.
13:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
792
Спустя почти два года в Праге может вновь начаться строительство офисных помещений. Однако девелоперы не слишком заинтересованы в строительстве при нынешних условиях финансирования. В следующем...
12:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
3748
Ему еще нет 20 лет, а он уже живет в собственном доме. И что еще интереснее, круглогодичный пригодный для жилья мини-дом на колесах старшеклассник построил в основном самостоятельно.
22:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1250
Началось снижение ставок по кредитам на жилье. Банки объявляют о снижении процентных ставок, но избегают скачка цен. Это будет стоить им дополнительных денег.
15:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
786
Помимо прочего, там можно узнать, какие субсидии доступны, каковы условия, как проходит процедура и кто может помочь.