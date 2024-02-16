Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Сколько чешские семьи тратили на жилье в 2023 году?

Новости 420on
29 февраля 2024
22:00
177
В 2023 году расходы среднего чешского домохозяйства на жилье выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 8 299 крон в месяц. Это составило почти 17% от их чистого дохода. За аренду жилья люди отдавали в среднем 12 251 крону в месяц. Это составляло 30,3% от их чистого дохода.
В 2022 году семьи тратили на жилье менее 15% своего чистого дохода. Увеличение суммы расходов и доли связано с ростом цен на электроэнергию, воду и арендную плату. Данные были обнародованы Чешским статистическим управлением (ЧСУ) на сегодняшней пресс-конференции.

«Расходы на жилье в последние годы растут довольно значительно. До 2021 года рост был постепенным, в 2022 году расходы выросли на 10,4%, а в 2023 году — на 21,7% в годовом исчислении», — сказала Симона Мержинска из ЧСУ.

По данным статистиков, расходы на газ выросли примерно на 44% по сравнению с предыдущим годом, на электричество — на 26%, на воду и канализацию — на 12%, а на аренду — на 6%.

Почти 40% домохозяйств жили в собственном доме и около 29% — в собственной квартире. Около 6% имели кооперативную квартиру. Более 20% жили в съемном жилье. Мержинска отметила, что по сравнению с прошлым годом этот показатель немного увеличился. Остальные 6% жили у родственников и друзей.

В прошлом году жилье стоило в среднем 8 299 крон в месяц. В собственном доме расходы составили 7 678 крон, почти 75% этой суммы пришлось на коммунальные услуги. За аренду жилья люди отдавали в среднем 12 251 крону в месяц. Это составляло 30,3% от их чистого дохода. Более 40% этой суммы уходило на аренду. Таким образом, среднестатистические жильцы съемных квартир имеют право на жилищное пособие. Пособие можно получить, если на жилье тратится более 30% дохода.

Те, кто имеет собственную квартиру, в прошлом году платили за жилье в среднем 6 996 крон в месяц. Проживание у родственников или друзей обходилось в среднем в 5 815 крон в месяц. Чаще всего у родственников или друзей останавливаются студенты и семьи с низким уровнем дохода.

Девять из десяти жителей Чехии довольны своим жильем. Тем не менее у них есть некоторые претензии. Почти 16% людей жалуются на шум с улицы или от соседей, каждого двенадцатого беспокоит запах и грязь в районе, и столько же людей испытывают проблемы с протечками и сыростью. 7% жалуются на вандализм и преступность, а 3% — на темную квартиру и недостаток света.

Почти две трети людей живут в домах с утепленными фасадами, крышами и полами. Около 88% домохозяйств заменили окна. В каждом двенадцатом доме установлены более новые двойные или тройные стеклопакеты, которые были заменены в течение последних пяти лет.
Чехия аренда недвижимости недвижимость цены

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
4513
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДУТ РАСТИ. И ПОСМОТРИМ, КАК НА ЭТО ПОВЛИЯЕТ ОТЪЕЗД УКРАИНЦЕВ ИЗ ЧЕХИИ, ГОВОРИТ ОДИН ИЗ ИНВЕСТОРОВ
Будут расти или нет? Цены на недвижимость — тема, которой активно интересуются чехи, а также инвесторы в недвижимость Либор Подхола и Михал Яловецкий.
10:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1368
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ В ЧЕХИИ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К 4%
Февральское снижение ставок Чешского национального банка вызвало волну дальнейшего удешевления ипотеки. Банки снижают процентные ставки в основном на короткие сроки, а некоторые из них даже...
08:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
452
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАГИ ОТЛОЖИЛА ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КООПЕРАТИВНОГО ЖИЛЬЯ
Пражский городской совет на время отказался от проекта поддержки кооперативного жилищного строительства, который был одобрен предыдущим руководством города. Вместо этого он сосредоточится на других...
12:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1286
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ АРЕНДАТОРУ ИМЕТЬ В КВАРТИРЕ ЖИВОТНОЕ
Споры между арендодателями и арендаторами часто возникают из-за желания завести собаку или кошку, а также из-за того, может ли человек зарегистрировать постоянное проживание в арендованной...
11:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1463
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ ОСЕНЬЮ БУДЕТ ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
Министерство регионального развития Чехии (МРР) планирует запустить программу «Доступное жилье», учрежденную Государственным фондом поддержки инвестиций (ГФПИ), осенью этого года. Ведомство ожидает...
14:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
1181
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ ОЖИВАЕТ, ПАДЕНИЕ ЦЕН ЗАКОНЧИЛОСЬ
Чешский рынок недвижимости в прошлом году вновь оживился после прошлогоднего спада, и количество сделок растет. В последнем квартале продажи новостроек почти удвоились по сравнению с прошлым годом,...
14:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1030
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СНИЖЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ ПРИВЕЛО К РОСТУ ИНТЕРЕСА К МАЛОГАБАРИТНЫМ КВАРТИРАМ
Рост цен и снижение доступности жилья привели к росту интереса к небольшим квартирам. Их цена независимо от размера делает их более доступными для большего числа людей. В то время как цены на...
12:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1787
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОБЗОР ЦЕН ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ КВАРТИР У РАЗНЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО В ПРАГЕ
Цены на отремонтированные квартиры у большинства станций метро в Праге в этом году выросли, но не достигли уровня начала 2022 года. Самыми дорогими являются квартиры в районе линии метро A, где...
22:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
4215
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НИКАКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НИКАКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ТЫСЯЧИ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВПИСЫВАЮТ В ДОГОВОРЫ НЕЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под...
19:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
832
НОВОСТРОЙКИ
НОВЫЙ ЗАКОН О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ У ПОЛОВИНЫ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Форма нового закона о строительстве вызывает беспокойство у большинства инженеров-строителей, техников и предпринимателей. По их мнению, новый закон не приведет к улучшению и ускорению выдачи...
13:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
2059
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОНЕЦ ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ. В ЧЕХИИ ЛЮДИ СНОВА НАЧАЛИ ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
Рынок недвижимости в Чехии оживает. Продажи старых и новых квартир выросли на десятки процентов в течение 2023 года.
13:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
792
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ПРАГЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЕ ОФИСЫ. НО ЗАСТРОЙЩИКИ НЕ ЗНАЮТ, БУДУТ ЛИ ОНИ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ
Спустя почти два года в Праге может вновь начаться строительство офисных помещений. Однако девелоперы не слишком заинтересованы в строительстве при нынешних условиях финансирования. В следующем...
12:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
3748
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК СТУДЕНТ ИЗ ЧЕХИИ ПОСТРОИЛ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ
Ему еще нет 20 лет, а он уже живет в собственном доме. И что еще интереснее, круглогодичный пригодный для жилья мини-дом на колесах старшеклассник построил в основном самостоятельно.
22:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1250
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ В ЧЕХИИ ДЕШЕВЕЮТ, НО БАНКИ НЕ ХОТЯТ РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Началось снижение ставок по кредитам на жилье. Банки объявляют о снижении процентных ставок, но избегают скачка цен. Это будет стоить им дополнительных денег.
15:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
786
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КРАТНАЯ ЭКОНОМИЯ? ГДЕ В ЧЕХИИ КОНСУЛЬТИРУЮТ О СУБСИДИЯХ НА УСТАНОВКУ ФОТОВОЛЬТАИКИ
Помимо прочего, там можно узнать, какие субсидии доступны, каковы условия, как проходит процедура и кто может помочь.