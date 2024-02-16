Сколько чешские семьи тратили на жилье в 2023 году?

В 2022 году семьи тратили на жилье менее 15% своего чистого дохода. Увеличение суммы расходов и доли связано с ростом цен на электроэнергию, воду и арендную плату. Данные были обнародованы Чешским статистическим управлением (ЧСУ) на сегодняшней пресс-конференции.





«Расходы на жилье в последние годы растут довольно значительно. До 2021 года рост был постепенным, в 2022 году расходы выросли на 10,4%, а в 2023 году — на 21,7% в годовом исчислении», — сказала Симона Мержинска из ЧСУ.





По данным статистиков, расходы на газ выросли примерно на 44% по сравнению с предыдущим годом, на электричество — на 26%, на воду и канализацию — на 12%, а на аренду — на 6%.





Почти 40% домохозяйств жили в собственном доме и около 29% — в собственной квартире. Около 6% имели кооперативную квартиру. Более 20% жили в съемном жилье. Мержинска отметила, что по сравнению с прошлым годом этот показатель немного увеличился. Остальные 6% жили у родственников и друзей.





В прошлом году жилье стоило в среднем 8 299 крон в месяц. В собственном доме расходы составили 7 678 крон, почти 75% этой суммы пришлось на коммунальные услуги. За аренду жилья люди отдавали в среднем 12 251 крону в месяц. Это составляло 30,3% от их чистого дохода. Более 40% этой суммы уходило на аренду. Таким образом, среднестатистические жильцы съемных квартир имеют право на жилищное пособие. Пособие можно получить, если на жилье тратится более 30% дохода.





Те, кто имеет собственную квартиру, в прошлом году платили за жилье в среднем 6 996 крон в месяц. Проживание у родственников или друзей обходилось в среднем в 5 815 крон в месяц. Чаще всего у родственников или друзей останавливаются студенты и семьи с низким уровнем дохода.





Девять из десяти жителей Чехии довольны своим жильем. Тем не менее у них есть некоторые претензии. Почти 16% людей жалуются на шум с улицы или от соседей, каждого двенадцатого беспокоит запах и грязь в районе, и столько же людей испытывают проблемы с протечками и сыростью. 7% жалуются на вандализм и преступность, а 3% — на темную квартиру и недостаток света.





Почти две трети людей живут в домах с утепленными фасадами, крышами и полами. Около 88% домохозяйств заменили окна. В каждом двенадцатом доме установлены более новые двойные или тройные стеклопакеты, которые были заменены в течение последних пяти лет.