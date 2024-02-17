Квартиры в Чехии подешевели в прошлом году, но ненадолго

В столице цены предложения квартир в январе выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, а в Остраве на 2% больше, чем в Брно, где рост составил 9%. Однако если в Праге продавец просил в среднем 121 500 крон за квадратный метр, то в Брно — 95 500 крон, а в Остраве — 47 000 крон.





«В начале прошлого года мы находились в периоде падения цен, но в течение года цены стагнировали или немного выросли. В упомянутых городах цены выросли, а через год цены предложения снова увеличились на несколько процентов», — сказала Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz.





Рынок квартир оживает, падение цен закончилось





«В то же время предложение, а точнее, количество выставленных на продажу объектов значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, в некоторых случаях на 50%», — отметила она. Только в Остраве количество предложений увеличилось, хотя и всего на несколько десятков квартир.





Снижение предложения, вероятно, связано с тем, что многие предпочитают сдавать квартиру в аренду, а не продавать.





В Праге падение цен в период с 2022 по 2023 год было незначительным, и сейчас они находятся примерно на том же уровне, что и на пике торгов.





«По сравнению, например, с Брно или Остравой падение цен было заметным, разница между максимальным и новым минимумом в обоих городах составляла 16%», — добавляет Смутна. Однако с тех пор цены выросли в обоих случаях.





Продажи новых квартир восстановились



По данным Sreality.cz, в январе подешевели только предложения квартир в столичных новостройках, но всего на 1%. В Брно цены на новостройки стагнировали, а в Остраве выросли на 6%.





Исследование агентства недвижимости Lexxus Norton, основанное на данных крупных застройщиков Trigema, Skanska и Central Group, показывает, что цены на новые квартиры в Праге осенью упали до 152 600 крон за квадратный метр с пика в 156 600 крон.





В прошлом году в Праге было продано 4 000 новых квартир, тогда как годом ранее было продано всего 3 100, что стало рекордно низким показателем.





За последние годы наибольшее количество новых квартир в столице было продано в 2021 году — более 7 000. Для сравнения, в период с 2017 по 2020 год продажи этих объектов колебались между 5 000 и 6 000 в год.





Благодаря снижению процентных ставок ЧНБ средние ставки по ипотечным кредитам теперь приближаются к 4%. «Весь рынок полон оптимизма, что в связи с этим появится больше покупателей. Однако на развитие событий, несомненно, повлияло бы более заметное снижение ставок», — сказала Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz.





Хотя это не порадует людей, желающих обзавестись собственным жильем, экономисты не видят больших шансов на дальнейшее удешевление квартир в ближайшем будущем.





«По нашему мнению, частичное снижение цен на жилую недвижимость, которое мы могли наблюдать после десятилетия роста, закончилось», — сказал Марек Бечичка из Generali Investments в интервью Novinky.





«С одной стороны, НДС в строительном секторе снизился, но с другой стороны, ожидается, что зарплаты окажутся под давлением из-за высоких темпов инфляции предыдущих лет, а также нехватки рабочей силы в строительном секторе из-за военного конфликта в Украине. Это будет усугубляться восстановлением спроса, которое было частично отложено, по мере снижения процентных ставок», — добавил он.





По его словам, хотя более доступное финансирование также может оживить развитие, на подготовку и строительство новых проектов уйдет несколько лет.





«Например, прошлый год был очень слабым во всех сферах жилищного строительства. Это касалось не только завершенных квартир, но и начала строительства и выданных разрешений на строительство. К этому добавляется давление со стороны финансирующих банков в отношении экологических аспектов. Это делает отдельные проекты более дорогими», — заключил Бечичка.





Он ожидает стабилизации и небольшого роста цен на квартиры и дома в этом году.