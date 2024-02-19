Над пражским застройщиком Getberg сгущаются тучи. Клиенты жалуются, что компания не выполняет свои обязательства
5 марта 2024
12:30
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Группа Getberg, которая до недавнего времени успешно привлекала капитал от розничных инвесторов на платформе Fundlift, покинула свою штаб-квартиру в пражском районе Либень и задолжала деньги некоторым клиентам.
У Getberg, группы по развитию недвижимости, изначально поддерживаемая российским бизнесменом Егором Хлебниковым, серьезные проблемы. Более десятка компаний, входящих в состав материнской компании GH Group, располагались в роскошном офисном здании Dock In Two в пражской Либни, но несколько месяцев назад исчезли, расторгнув договоры аренды. По единственному контактному телефону, указанному на сайте компании, невозможно дозвониться.
Сотрудники не отвечают на звонки, никто не отвечает на электронные письма. А интернет пестрит откликами недовольных клиентов.
Действительно, как минимум две компании группы не выполнили свои обязательства. «Они поставили нас в ужасную ситуацию», — рассказывает SZ Byznys клиентка Getberg, которая не хочет раскрывать свое имя, но чья личность известна редакции.
Четыре года назад она и ее муж заплатили аванс в размере миллиона крон за участок земли в Коловратах, недалеко от Праги, дочерней компании Getberg под названием Collection Kolovraty. Компания Collection должна была продать его для индивидуального строительства семейных домов.
Всего в Коловратах насчитывается 17 земельных участков, по которым застройщик собрал задатки таким образом. Однако никто здесь строительство не ведет.
«Нам обещали, что участки будут готовы к концу 2020 года, но их до сих пор нет. Они оправдывались различными сложностями в инстанциях, общаться с ними было сложно. В итоге они перестали отвечать на наши звонки и электронные письма», — рассказывает клиент.
Мужу и жене с двумя детьми пришлось занять деньги на покупку участка четыре года назад. «Сейчас мы продаем квартиру, чтобы расплатиться с долгами. В прошлом году мы договорились с Getberg, что откажемся от договора, а они вернут депозит с процентами. Деньги должны были выплатить в январе, Getberg ничего не заплатил и вообще перестал с нами общаться», — рассказывает женщина.
Другой человек, заинтересованный в жилье в Коловратах, Лукаш Поган, уже более трех лет напрасно ждет обещанного участка земли, готового к строительству дома. Он тоже заплатил 1 миллион крон за резервацию. «Мы согласились расторгнуть договор, и в конце прошлого года мне должны были выплатить аванс и проценты за два года. Они ничего не заплатили и не отвечают на письма», — говорит он.
«Я взыскиваю с них 1,5 миллиона крон, претензия должна была быть подана в конце января, они ничего не заплатили, на связь не выходят», — подтверждает другой клиент, который заключил контракт с Collection четыре года назад и заплатил аванс. Он также не хочет раскрывать свое имя.
У некоторых пострадавших дела обстоят еще хуже. Помимо аванса за землю в Коловратах, они также заплатили проектировщикам за проекты домов, которые им негде строить.
Некоторые клиенты из Коловратов потеряли терпение и хотят добиваться своего в суде. Если суд подтвердит взыскание в их пользу, это будет не первый подобный вердикт для группы Getberg — прошлым летом уже было объявлено о взыскании полумиллионного долга перед GH Real Estate, также принадлежащей Хлебникову.
Группа пользовалась доверием на протяжении многих лет, возможно, потому, что ее основатель Хлебников давал множество интервью профессиональным и экономическим сайтам и журналам, в которых рассказывал о своих планах. Поэтому, когда некоторое время назад компания предложила мини-облигации розничным инвесторам через платформу Fundlift, он собрал почти 10 миллионов крон вместо первоначально запланированных семи. Через Fundlift в компанию вложились 150 человек, а самый крупный вклад составил один миллион.
Большие амбиции
Getberg Group — это средний застройщик, специализирующийся на проектах семейных домов в окрестностях Праги. В средствах массовой информации и в Интернете она представляет себя под броскими лозунгами, предлагая «Лучшую жизнь за пределами Праги» или «Ключ к счастью». Компания заявляет о себе как о «застройщике нового типа», который строит «жилье вне времени».
Getberg предлагает жилье в Туржанах-у-Сланехо, Унгоште, Чимице и Странчице. Проект Icon Park в Дуби обещает «самый современный район в Кладно».
Проект Forest Views в Даржбожи, к юго-востоку от Праги, который компания Getberg три года назад взяла в управление у предыдущего неудачливого застройщика, является одним из крупнейших жилых проектов в регионе Центральная Богемия. Планируется построить дома и квартиры примерно для 600 человек, которым здесь так понравится, что они «не захотят уезжать в отпуск».
Владелец оценил общий объем только одного этого проекта в 1,2 миллиарда крон для сервера Estate.cz. Однако стройка не двигается с прошлого года. «У них был какой-то перерыв, сейчас на стройке ничего не происходит», — сказал SZ Byznys Норберт Ньюальд, мэр деревни Ржехенице, к которой относится Дэржбож.
Компания без будущего?
Владелец холдинга, которому сейчас тридцать три года, Хлебников окончил Пражский университет финансов и управления и начинал как брокер по недвижимости. Два года он продавал недвижимость в Lekvi Group, а затем стал вести бизнес самостоятельно.
В 2012 году он основал компанию Getberg, и сегодня в ее состав входят более десяти компаний, входящих в материнскую GH Group. Последняя изначально называлась Getberg Homes, но владелец несколько неожиданно переименовал ее в позапрошлом году — на сайте группа по-прежнему представлена под своим оригинальным названием. По некоторым данным, именно в тот момент, когда материнская холдинговая компания сменила название, начались финансовые проблемы.
По данным SZ Byznys, в прошлом году компанию покинули несколько менеджеров, так как трудности с управлением проектами множились.
«Я больше не работаю в Getberg, поэтому не знаю, что именно там происходит. Но, на мой взгляд, у компании нет будущего», — сказал SZ Byznys Камиль Дунай, который пять лет проработал в Getberg директором по развитию — единственный менеджер, с которым редакции удалось связаться по телефону.
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