Ипотечные кредиты в Чехии могут подешеветь весной
7 марта 2024
11:30
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Ставки по ипотечным кредитам в находятся в состоянии стагнации. Долгожданное удешевление ипотеки должно произойти весной, когда Чешский национальный банк (ЧНБ) будет обсуждать вопрос об установлении базовых процентных ставок. Они также повлияют на выплаты по ипотеке.
По данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в начале марта практически не изменилась и составила 5,62%. Таким образом, она остается на самом низком уровне с июня 2022 года.
«Несмотря на то, что значение Swiss Life Hypoindex практически не изменилось по сравнению с прошлым месяцем, развитие процентных ставок, безусловно, не замедляется. Напротив, мы можем наблюдать даже более динамичные тенденции, чем в предыдущие месяцы. Разница между краткосрочными и долгосрочными фиксированными ставками стала более выраженной», — говорит Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.
Ставки по краткосрочным фиксациям остаются стабильными
По его словам, в то время как ставки по краткосрочным кредитам (1-3 года) остаются относительно стабильными, ставки по долгосрочным кредитам (5 лет и более) либо не растут, либо банки вообще перестают предлагать этот вариант.
«Например, ипотеку с 10-летней фиксацией сейчас можно найти только в четырех банках, остальные банки исключили этот продукт из своего предложения. Этот шаг — реакция на поправку к Закону о потребительском кредите, которая устанавливает, сколько именно банк может взимать с клиента за досрочное погашение кредита», — говорит аналитик Swiss Life Select.
Законодатели не пошли навстречу пожеланиям банков и ввели плату за «ипотечный туризм» ниже, чем ожидалось среди банков. Впоследствии они начали реагировать на это отменой долгосрочных фиксированных ставок.
«Общее развитие процентных ставок продолжает следовать ожидаемой тенденции, и процентные ставки постепенно снижаются», — добавляет Йиржи Сикора.
Ежемесячный платеж составляет менее 22 000 крон
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 млн крон, оформленному на сумму до 80% от оценочной стоимости недвижимости, со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,62% составил в марте 21 737 крон. После значительного снижения в феврале средний платеж по ипотеке, таким образом, остался ниже 22 000 крон.
Однако конец марта может принести более значительные изменения, так как ЧНБ будет обсуждать вопрос об установлении базовых процентных ставок.
«Инфляция в январе лишь немного превысила целевой уровень центрального банка в 2%, и ЧНБ должен продолжить смягчение денежно-кредитной политики после снижения базовой ставки на полпроцента до 6,25% в феврале», — прогнозирует Swiss Life Select.
По мнению эксперта по ипотечному кредитованию Йиржи Сикоры, ставка двухнедельного репо может снизиться на 0,75 процентного пункта на мартовском заседании правления банка.
«Постепенное снижение должно привести к тому, что ставки по ипотечным кредитам будут находиться в диапазоне от 3 до 4%. Такое снижение цен на кредиты приведет не только к росту интереса к новым ипотечным кредитам, но и к рефинансированию существующих дорогих ипотечных кредитов. Рост интереса к покупке недвижимости, вызванный удешевлением ипотеки, почти наверняка приведет к росту цен на жилую недвижимость. Это в свою очередь может затруднить работу ипотечного рынка», — добавляет Сикора.
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