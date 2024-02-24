Крупнейший поставщик арендного жилья в Чехии инвестирует миллиарды крон в ремонт
8 марта 2024
10:00
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Крупнейший поставщик арендного жилья в Чехии готовится в этом году отремонтировать и благоустроить более 2 000 квартир. Компания Heimstaden инвестирует в проект более 2 миллиардов крон.
Владелец десятков тысяч квартир в Чехии, компания Heimstaden, представила свой инвестиционный план на этот год. В общей сложности компания вложит в ремонт 2,3 миллиарда крон.
«В этом году мы хотим ремонтировать до 400 квартир в месяц и утеплить не менее 2 000 квартир. В утепленных квартирах не только снижаются расходы на отопление на 20%, но и уменьшается потребление CO2 — до тонны в год в каждой квартире», — говорит Ян Рафай, генеральный директор чешского филиала компании Heimstaden.
«Из 400 квартир, ремонтируемых каждый месяц, около 100 квартир будут подвергнуты генеральной реконструкции. Это займет почти два месяца и включает в себя замену систем водо- и электроснабжения, полную замену сантехники и кухонного оборудования, замену межкомнатных дверей и, как правило, напольных покрытий», — говорит Рафай.
Более 665 миллионов крон — самая большая сумма в истории компании, предоставляющей жилье в аренду, — будет потрачено на утепление многоквартирных домов.
В рамках выделенных 2,3 миллиарда крон компания Heimstaden также инвестирует 100 миллионов крон в системы водоснабжения и канализации и 100 миллионов крон в ремонт крыш.
Помимо собственных средств, Heimstaden воспользуется программой субсидирования Nová zelená úsporám для реализации таких мер, как теплоизоляция зданий. Пресс-секретарь компании Катержина Пехович подтвердила SZ Byznys эту информацию.
Несмотря на то, что с помощью этих мер компания намерена снизить расходы на отопление и энергоемкость зданий, жильцы не увидят, что их инвестиции в счета пересекаются с расходами на жилье. По словам пресс-секретаря компании Катерины Пехович, корректировки скорее компенсируют предыдущее увеличение расходов, например, на отопление.
В этом году ремонтные работы будут проведены в Остраве, Карвине и Тешине.
Heimstaden — европейская компания по недвижимости, специализирующаяся на приобретении, аренде, развитии и управлении жилыми и коммерческими площадями. Под управлением компании находится более 150 000 квартир общей стоимостью около 711 миллиардов крон. Компания является крупнейшим поставщиком арендного жилья в стране. В ее собственности находится около 43 000 квартир, в основном в Моравско-Силезском крае.
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