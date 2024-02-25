Худший результат за последнее десятилетие. В чешскую недвижимость инвестируют мало

Последние месяцы 2023 года подтвердили низкую активность инвесторов на рынке недвижимости. В годовом исчислении объем инвестиций в недвижимость в прошлом году был самым низким за последние 10 лет.





В частности, в последнем квартале прошлого года инвестиции в недвижимость составили 154 миллиона евро, что на 57% меньше, чем в предыдущем году. В целом за год они составили 1,36 миллиарда евро, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные отчета Trend Report, опубликованные Ассоциацией развития рынка недвижимости (ARTN).





По данным ARTN, снижение произошло не только в денежном выражении, но и в общем количестве проведенных сделок.





По мнению ассоциации, этому есть несколько причин. Чешскому рынку не хватает глобального капитала из-за геополитических рисков. «Это также связано с более интересными возможностями на наиболее развитых зарубежных рынках», — говорится в анализе Trend Report.





Негативное влияние на рынок оказали также дорогое финансирование, вызванное ростом процентных ставок, и долгосрочный низкий объем нового строительства.





Основным драйвером стали внутренние инвестиции





В основном чехи инвестируют в отечественную недвижимость.





«Чешские инвесторы подтвердили и укрепили свои позиции на чешском инвестиционном рынке, составив более 80% от общего объема инвестиций в течение года», — заявил Павел Климент, заместитель председателя наблюдательного совета ARTN и партнер KPMG, на пресс-конференции в четверг, посвященной представлению результатов отчета.





Это подтвердила и Зденка Клапалова, управляющий директор Knight Frank. По ее словам, три наиболее значимые сделки в прошлом году были проведены инвесторами с отечественным капиталом.





Помимо доминирующей активности чешских инвесторов, на внутреннем рынке состоялось несколько сделок с участием иностранного капитала. Одним из примеров стала израильская G City Europe, купившая четверть акций торгового центра Arkády Pankrác. Другой случай — польская Merkury Market, которая в начале прошлого года купила Baumax Orlice Hradec Králové.





ARTN также отмечает снижение общего объема инвестиций и количества сделок на других европейских рынках. В прошлом году общий объем инвестиций в Европе сократился на 49% по сравнению с предыдущим годом.





Этот год не принесет перелома



С точки зрения инвестиционной активности, этот год не должен принести существенного перелома, считают эксперты. Рынок по-прежнему будет ждать удешевления финансирования, то есть снижения процентных ставок, и большего совпадения ожиданий продавцов и покупателей.





«Мы по-прежнему регистрируем большой объем капитала, ожидающего выбранных инвестиционных возможностей, — говорит Павел Климент, заместитель председателя наблюдательного совета ARTN.





Однако более значительную роль и интерес инвесторов могут сыграть проекты, отвечающие критериям устойчивого развития, так называемым ESG. «Они представляют особый интерес для иностранных инвесторов», — говорит Ленка Костроунова, директор по финансированию недвижимости в ČSOB.





Три самые важные сделки с недвижимостью в 2023 году





Продажа портфеля торговых объектов TREI, который купила чешская компания B Plan Investments (250 млн евро)





Продажа торгового центра Atrium Palác Pardubice, купленного фондом Pardubice Retail Fund (123,8 млн евро)





Продажа торгового центра Via Una Na Příkopě 33, купленного Trinity Bank (цена не разглашается).



