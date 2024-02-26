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Два миллиарда крон на социальное жилье: государство поддерживает строительство и реконструкцию квартир

Новости 420on
11 марта 2024
09:30
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Строительство социальных квартир получит стимул к развитию благодаря финансовой поддержке Министерства регионального развития в размере 2 миллиардов крон. Эта инициатива — ключевая часть усилий правительства по повышению доступности социального жилья. Государство будет предоставлять финансовые субсидии муниципалитетам, регионам, некоммерческим организациям и церквям, которые занимаются строительством или реконструкцией социального жилья.
Одной из основных причин низкой заинтересованности муниципалитетов в предыдущих программах поддержки было финансовое бремя, связанное с такими проектами. По словам вице-премьера и министра регионального развития Ивана Бартоша, условия получения поддержки были не очень благоприятными для инвесторов. Эту позицию поддержал и Союз городов и муниципалитетов Чешской Республики, обративший внимание на не соответствующие текущей динамике цен ограничения стоимости приобретения социального жилья и его валоризации, например максимальный лимит на квадратный метр для приобретения социального жилья или низкий лимит арендной платы.

Новый призыв Министерства регионального развития отражает эти замечания и вносит коррективы, чтобы он стал более привлекательным для инвесторов. Например, увеличение лимита прямых затрат на квадратный метр может покрыть до 85% общей стоимости проекта социального жилья. Кроме того, была изменена возможность заключения договоров аренды и упрощен процесс для заявителей. Теперь договоры аренды могут заключаться на срок от одного до пяти лет. Изменения также включают в себя менее частое повторение тестов на доход или расширение зоны, в которой можно приобрести социальное жилье.

Еще один важный шаг — расширение целевой группы жителей, имеющих право на получение социальной жилищной поддержки. Предлагаемый предел доходов должен охватить более широкий круг населения, что позволит увеличить число претендентов на социальное жилье и улучшить их жилищные условия. Государственная поддержка будет равномерно распределена по всей территории Чешской Республики, с акцентом на менее развитые регионы.

Изменения, вызванные финансовой поддержкой строительства социального жилья, способны мотивировать муниципалитеты и другие организации к участию в проектах, способствующих повышению доступности жилья для всех слоев населения. Несмотря на растущий интерес к строительству доступного арендного жилья, Союз городов и муниципалитетов Чешской Республики подчеркивает важность поддержания экономической устойчивости инвестиций.
Чехия аренда недвижимости инвестиции реконструкция строительство финансовая помощь

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