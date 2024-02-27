Застройщик задолжал клиентам и поставщикам. Getberg грозит банкротство

Иск о банкротстве застройщика подали его подрядчики — компания Brick (реализация интерьеров) и Studio Perspektiv — через юридическую фирму Vilímková Dudák & Partners.





Согласно ходатайству, Getberg задолжал обеим компаниям в общей сложности более 2,5 миллионов крон. Выплаты по обязательствам, согласно опубликованному заявлению о банкротстве, должны были быть произведены в обоих случаях в прошлом году.





Согласно заявлению о несостоятельности, сложившаяся ситуация позволяет кредиторам предположить, что девелоперская компания имеет признаки неплатежеспособности в силу своей несостоятельности.





«У нее множество кредиторов, она имеет денежные обязательства, просроченные более чем на 30 дней, и не в состоянии выполнить эти обязательства, она не выполняет свои обязательства более чем на три месяца, а также прекратила выплаты по значительной части своих денежных обязательств», — говорится в ходатайстве.





В связи с этим кредиторы просят суд признать компанию банкротом.





В рамках процедуры банкротства суд должен выяснить, является ли должник банкротом или, по крайней мере, находится под угрозой банкротства. Если это так, то суд назначит арбитражного управляющего.





Материнская GH Group, бывшая Getberg Homes, в которую входит более десяти аффилированных компаний, пытается разрешить проблемную ситуацию с невыполненными обязательствами, говорится в заявлении ее основателя. Сообщается, что в настоящее время группа работает над своим рефинансированием.





«Мы разбираемся с ситуацией и пытаемся разрешить ее так, чтобы все клиенты, инвесторы, кредиторы и сотрудничающие организации были полностью удовлетворены, а мы выполнили свои обязательства перед поставщиками», — заявил Хлебников в интервью SZ Byznys.





В то же время 8 марта этого года суд в рамках процедуры банкротства предложил другим кредиторам должника, желающим заявить свои требования в рамках процедуры банкротства, подать свои требования в Городской суд Праги в срок до принятия судом решения о банкротстве.





Группа задолжала деньги клиентам





Такой шаг может в конечном итоге произойти внутри девелоперской группы. По крайней мере две из более чем десяти компаний, объединенных вокруг материнской компании GH Group, не выплачивают свои долги клиентам. Некоторые из них, которые уже более двух лет ждут погашения своих долгов перед компанией, заявили, что собираются взыскивать долги с помощью суда.





Одна из таких компаний — Collection Kolovraty, которая собирала со своих клиентов миллионные авансы за семнадцать земельных участков под строительство домов. Они должны были быть переданы новым владельцам для строительства нового жилья. Однако, по словам некоторых клиентов, передача так и не состоялась.





«Они оправдывались различными сложностями с властями, общение с ними было затруднено. В конце концов они перестали отвечать на наши звонки и отвечать на электронные письма», — рассказала одна из клиенток.





Помимо Collection Kolovraty, компания GH Real Estate также попала в неприятности из-за неоплаченных долгов и прошлым летом была объявлена в розыск из-за полумиллионного долга.





Владелец холдинга, ныне тридцатитрехлетний Хлебников, основал компанию Getberg в 2017 году. Застройщик специализируется на проектах односемейных домов в окрестностях Праги. На своем сайте он предлагает жилье, например, в Туржанах под Сланами, Унгоште, Чимице или Странчице.





Три года назад группа также взяла в свои руки проект Forest Views в Дэржбоже, к юго-востоку от Праги, где должны были быть построены дома и квартиры для шестисот человек. Однако, по словам мэра города Ржехенице, с прошлого года строительство прекратилось. «У них был перерыв, сейчас на стройке ничего не происходит», — сказал он SZ Byznys.