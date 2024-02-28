Скидка на миллион. Как меняется цена на жилье в Чехии

Еще недавно, в 2021 году, продажа недвижимости была легкой дисциплиной. Дома и квартиры ждали очереди из покупателей, которые стремились воспользоваться легкодоступным кредитом и купить квартиру или дом.





Но с ростом процентных ставок, начавшимся более двух лет назад, рынок сильно изменился. Дорогое финансирование в сочетании с правилами Чешского национального банка по получению кредита на покупку жилья заставили большое количество покупателей более тщательно обдумать свои инвестиции и подсчитать, действительно ли они окупятся. Неблагоприятная ситуация даже вывела тысячи людей из игры, так как они больше не могли позволить себе ипотеку в новых условиях.





Это в корне изменило ситуацию на всем рынке недвижимости, и продавцам пришлось даже начать снижать цены. В частности, по данным Чешской банковской ассоциации, в прошлом году цены на старые квартиры упали в среднем на 7%.





В результате, по данным Valuo.cz, интернет-портала, специализирующегося на оценке цен на недвижимость и анализе рынка недвижимости, разрыв между объявленной и продажной ценой недвижимости начал увеличиваться.





«Продавцы часто имеют нереалистичные представления о стоимости своей недвижимости. В прошлом году квартиры продавались в среднем на 8,42% дешевле, чем их первоначальная цена. Для домов разница была еще более заметной — 11,37%», — говорит Радек Шитера, основатель Valuo.cz.





Согласно анализу, в случае с квартирами, проданными в начале 2023 года, наибольшая разница между ценой первого предложения и фактической ценой продажи была зафиксирована в регионе Усти-над-Либерец. Здесь цены на квартиры отличались более чем на одну десятую. Анализ проводился на основе более чем 38000 предложений с 2020 года, по которым была известна окончательная цена продажи.





В денежном выражении, учитывая среднюю цену, скидка составит сотни тысяч крон. В частности, в Либерецком крае до 380 тысяч крон, а в Устецком крае — более 200 тысяч.





Учитывая тот факт, что цены на недвижимость в каждом регионе Чехии отличаются, средний размер скидки от первого объявленного предложения в кронах оказался самым высоким в Праге, где продавцу пришлось снизить цену почти на 600 тысяч крон.





Скидка более одного миллиона крон





Продавцы семейных домов в прошлом году были вынуждены предоставлять еще более высокие скидки. По данным Valuo, наибольшее среднее снижение было зафиксировано в Высочине и Карловых Варах, где разница между первой объявленной ценой и ценой продажи в прошлом году превысила 13%.





В денежном выражении скидка от первоначальной объявленной цены составила более 600 000 крон, согласно данным Valuo. Однако наибольшая разница по отношению к средней цене в регионах приходится, как и в случае с продажами квартир, на столицу. В Праге средняя разница превысила 1,6 миллиона крон.





Михал Пих, оператор серверов недвижимости Realitycechy.cz и Realitymorava.cz, также подтверждает разницу между объявленной и продажной ценой.



«По-прежнему верно, что объявленные цены большинства предложений выше, чем цена, за которую недвижимость в итоге продается. Это происходит потому, что многие продавцы не понимают, что за последние годы рынок значительно изменился и покупательская способность стала ниже, чем, скажем, два-три года назад».





На практике, по его словам, за последние два года скидка на дорогие объекты могла достигать 1 миллиона крон. По его словам, единственным исключением в последние годы был период после пандемии коронавируса, когда рынок смирился с завышенной стоимостью недвижимости из-за высокого спроса.





«Поэтому гораздо чаще проводились различные аукционы, на которых цена продажи регулярно поднималась высоко», — сказал Пих.





По словам Шитеры, завышенные ожидания в сочетании с ослабленным спросом на приобретение недвижимости оказывают непосредственное влияние на продолжительность выставления объектов на продажу. В 2023 году среднее время выставления квартир на продажу составит более 100 дней, что вдвое больше, чем в 2021 году.





Постепенное увеличение времени размещения объявлений подтверждает и Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz, на примере портала недвижимости Sreality.





«На рынке внезапно стало меньше покупателей из-за роста ипотечных ставок и инфляции, а владельцы все равно держали цены на предложения высокими», — сказала она SZ Byznys.





Например, согласно данным Sreality.cz о ценах предложения, в 2021 году средний срок выставления на продажу пражских квартир в очень хорошем состоянии площадью 45-75 кв. м в частном владении составлял 62 дня. Однако в этом году он более чем на треть больше, а именно 95 дней.