Чешский застройщик на грани банкротства придумал инвестицию. 50% прибыли и огромный риск
15 марта 2024
10:30
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Девелоперская группа Getberg, задолжавшая миллионы своим клиентам и подрядчикам, предлагает инвестировать в свой проект семейного жилья. В то время, когда финансовые проблемы накапливаются вокруг Gh Group, бывшей Getberg Homes, которая представляет собой более десятка компаний, компания направила своим клиентам непубличное предложение об инвестициях.
У девелоперской группы Getberg, изначально контролируемой российским бизнесменом Егором Хлебниковым, проблемы. Как уже отмечал SZ Byznys, она борется с неоплаченными долгами перед клиентами и поставщиками, исчисляемыми миллионами крон. В начале марта этого года кредиторы даже подали на застройщика заявление о несостоятельности.
Теперь Getberg ищет «партнеров» для финансирования девелоперского проекта «Солнечная долина», расположенного в Туржанах в Центральночешском крае, сообщает компания. Группа Getberg обещает высокий доход за двухмиллионный депозит, на который она претендует.
«Мы ищем партнеров, которые разделят нашу прибыль 50/50», — говорится в предложении, поступившем в распоряжение SZ Byznys.
Финансирование девелоперского проекта с помощью инвесторов сегодня не является исключением. Однако интересным в этом предложении является тот факт, что на данный момент проект семейных домов уже утвержден и все объекты построены.
Поэтому возникает вопрос, зачем инвестору отправлять миллионы крон застройщику с готовым проектом, который в скором времени будет продан индивидуальным покупателям.
SZ Byznys также связался с владельцем Егором Хлебниковым, однако он не ответил на вопрос.
Он рассказал, как инвестиции будут выглядеть на практике. «Инвестор подписывает договор о будущей покупке, согласно которому первая часть покупной цены в размере 2 миллионов крон вносится на эскроу-счет банка. Впоследствии инвесторы могли бы перепродать недвижимость, либо мы продали бы ее им по договоренности, а прибыль была бы разделена между сторонами», — пояснил SZ Byznys владелец девелоперской группы.
Таким образом, инвесторы либо сами продадут квартиры, либо за них это сделает Getberg. Однако возникнет проблема, если недвижимость в итоге не будет продана. Тогда, по словам Хлебникова, все будет зависеть от инвестора, который должен будет выкупить недвижимость согласно договорам.
«В качестве альтернативы он, конечно, может продать его и получить прибыль», — сказал Хлебников.
Согласно предложению, поступившему в редакцию, цена продажи объектов в проекте составляет от 10,5 до 14 миллионов крон.
Согласно заявлению владельца, компания обратилась с предложением ко всем клиентам, находящимся в ее базе данных. «Однако впоследствии мы отказались от данного предложения, так как начали переговоры с несколькими заинтересованными лицами, которые заинтересованы в покупке всего проекта», — сообщил Хлебников изданию SZ Byznys.
Клиент Getberg также сообщил редакции об инвестиционном предложении в электронном сообщении, полученном в конце февраля этого года. В среду, 13 марта, торговый представитель Getberg сообщил, что предложение по-прежнему активно.
Это не первый раз, когда группа пробует альтернативу финансирования компании через розничных инвесторов. Уже в 2019 году через платформу FundLift она пыталась привлечь 7 млн крон от продажи так называемых мини-облигаций, то есть в форме облигаций, для финансирования жилищного проекта G Residence в Унгоште под Прагой, где застройщик построил более 90 единиц жилья.
В то время Хлебников часто появлялся на публике и давал интервью, в которых рассказывал о своих планах. Благодаря такой медийной активности ему удалось привлечь средства даже сверх запланированной суммы. В общей сложности 150 инвесторов приобрели облигации на сумму почти 10 миллионов крон.
Ни проценты, ни основная сумма по облигациям выплачены не были.
Согласно условиям выпуска, проценты по мини-облигациям должны были выплачиваться в течение четырех лет по ставке 7,5% годовых. Дата погашения была назначена на середину октября прошлого года.
Однако спустя более четырех лет после привлечения средств от мелких инвесторов, похоже, компания также испытывает трудности с выполнением своих обязательств. В конце ноября прошлого года застройщик сообщил об этом инвесторам в письме, имеющемся в распоряжении SZ Byznys.
«Несмотря на то, что мы приложили большие усилия, чтобы выполнить свои обязательства в полном объеме и в срок, мы попали в ситуацию, когда не можем вернуть вложенные средства, включая вознаграждение, в срок, как было обещано», — заявила в письме Ярмила Радлова, финансовый директор Getberg Group.
«В ходе реализации проекта мы столкнулись с множеством проблем. Это и ситуация, связанная с ковидными инфекциями, и цены на строительные материалы, и нехватка рабочей силы. Мы преодолели все эти препятствия и передали квартиры новым владельцам в начале 2023 года. Однако из-за вышеупомянутых факторов мы были вынуждены привлекать кредитные средства дольше, чем предполагалось, что привело к относительно большому увеличению процентных расходов сверх запланированного бюджета строительства», — написал финансовый директор инвесторам.
Компания предложила инвесторам альтернативу, учитывая сложную ситуацию, в которой она оказалась. 50% от основной суммы облигаций должны были быть выплачены до 8 декабря прошлого года. Оставшаяся часть должна была быть выплачена к концу января этого года.
Однако, по словам одного из инвесторов, купившего облигации компании через платформу Fundlift, этого до сих пор не произошло. «Мне не выплатили процентный доход с 15 апреля 2023 года и впоследствии даже основную сумму облигации», — рассказал инвестор, пожелавший остаться неизвестным, но личность которого известна редакции.
По его словам, в этом году он обратился в суд по поводу невыполненных обязательств, и в конце февраля суд выдал компании платежное поручение. Сегодня инвестор ожидает возврата суммы в 10 000 крон с дополнительными начислениями, такими как проценты или компенсация расходов на судебное разбирательство.
По словам Хлебникова, Getberg в настоящее время поддерживает контакт с инвесторами с платформы Fundlift и выплачивает им долг частями.
Владелец холдинга, ныне тридцатитрехлетний Егор Хлебников, основал компанию Getberg в 2017 году. Застройщик специализируется на проектах односемейных домов в окрестностях Праги. На своем сайте, помимо проекта семейных домов в Туржанах под Сланами, он предлагает жилье в Унхосте, Чимице и Странчице.
Три года назад группа также взяла на себя проект Forest Views в Дэржбоже, к юго-востоку от Праги, который должен был включать дома и квартиры для шестисот человек. Однако, по словам мэра города Ржехенице Норберта Ньюальда, с прошлого года строительство прекратилось
На сайте компании Getberg в числе строящихся объектов по-прежнему значится проект Icon Park в Дуби. Однако в прошлом году этот проект был выкуплен у застройщика группой BHM миллиардера Томаша Крско, подтвердила SZ Byznys пресс-секретарь Крско Любомира Черна.
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