За жилье возле Темелина готовы платить миллионы. Опасения активистов не подтвердились
15 марта 2024
21:00
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Хотя активисты, выступающие против строительства атомной электростанции «Темелин», предполагали, что интерес к жилью поблизости будет отсутствовать, на деле все оказалось наоборот. Проще говоря, если вы хотите приобрести недвижимость рядом с Темелином, то заплатите за нее несколько миллионов, как и в других подобных местах, где нет атомных блоков.
Южночешские агенты по недвижимости, например, предлагают на продажу виллу в Темелине, только частично отремонтированную, почти за 9 миллионов. Агент по недвижимости Петр Юнек из Ческе-Будеевице подтвердил интерес и стоимость.
«Можно сказать, что цены на недвижимость и землю под застройку сопоставимы с аналогичными по размеру населенными пунктами, такими как Тросвиненско», — сказал Юнек. По его словам, интерес к недвижимости в окрестностях Темелина также вызван тем, что в этих населенных пунктах хорошо развита инфраструктура.
«Они очень хорошо обслуживаются, и зачастую недвижимость в этом районе продается даже быстрее, чем в других», — сказал Юнек.
Рост цен сопоставим с Ческе-Будеевице
Согласно исследованию Института экспертизы и оценки Университета технологии и экономики (VŠTE), рост рынка недвижимости сопоставим с местным областным городом. Согласно полученным результатам, земельные участки в непосредственной близости от электростанции демонстрируют рост индекса цен на 20-30% по сравнению с другими исследуемыми участками.
Рынок недвижимости воспринимает местоположение атомной электростанции как одно из самых быстроразвивающихся мест, даже по сравнению, например, с краевым центром Ческе-Будеевице.
Исследование было посвящено динамике цен на недвижимость в окрестностях электростанции с 1995 года, то есть с периода строительства, до 2022 года. В третий период времени, с 2016 по 2022 год, цены на жилье превышают как средние значения для сопоставимых по размеру муниципалитетов, так и средние показатели по региону и стране.
Наиболее интересные результаты, согласно исследованию, получены в результате мониторинга индексов цен на землю под застройку. Если в 2010 году индекс составлял 100, то в 2022 году он вырастет до 437. Таким образом, опасения жителей и неправительственных организаций о снижении цен на землю вблизи атомной электростанции не подтвердились.
Среди заинтересованных лиц — сотрудники станции
Соавтор исследования Томаш Крулицкий предполагает, что среди тех, кто заинтересован в жилье и земле, есть и сотрудники АЭС.
Поэтому можно предположить, что тенденция роста цен на землю под застройку с 2010 года связана с заинтересованностью этих работников в приобретении собственного жилья в удобной доступности от места работы. На станции работает около 1 300 постоянных сотрудников и 700 подрядчиков.
Йозеф Ваца, мэр Темелина, также подтвердил интерес к жилью. «Цены на недвижимость и землю такие же, как и везде», — сказал он.
В связи со спросом Темелин готовится к продаже участков под застройку. «Пока проект находится в стадии подготовки, речь идет о 30 участках. Спрос точно будет», — заверил Ваца.
«Можно сказать, что цены на недвижимость и землю под застройку сопоставимы с аналогичными по размеру населенными пунктами, такими как Тросвиненско», — сказал Юнек. По его словам, интерес к недвижимости в окрестностях Темелина также вызван тем, что в этих населенных пунктах хорошо развита инфраструктура.
«Они очень хорошо обслуживаются, и зачастую недвижимость в этом районе продается даже быстрее, чем в других», — сказал Юнек.
Рост цен сопоставим с Ческе-Будеевице
Согласно исследованию Института экспертизы и оценки Университета технологии и экономики (VŠTE), рост рынка недвижимости сопоставим с местным областным городом. Согласно полученным результатам, земельные участки в непосредственной близости от электростанции демонстрируют рост индекса цен на 20-30% по сравнению с другими исследуемыми участками.
Рынок недвижимости воспринимает местоположение атомной электростанции как одно из самых быстроразвивающихся мест, даже по сравнению, например, с краевым центром Ческе-Будеевице.
Исследование было посвящено динамике цен на недвижимость в окрестностях электростанции с 1995 года, то есть с периода строительства, до 2022 года. В третий период времени, с 2016 по 2022 год, цены на жилье превышают как средние значения для сопоставимых по размеру муниципалитетов, так и средние показатели по региону и стране.
Наиболее интересные результаты, согласно исследованию, получены в результате мониторинга индексов цен на землю под застройку. Если в 2010 году индекс составлял 100, то в 2022 году он вырастет до 437. Таким образом, опасения жителей и неправительственных организаций о снижении цен на землю вблизи атомной электростанции не подтвердились.
Среди заинтересованных лиц — сотрудники станции
Соавтор исследования Томаш Крулицкий предполагает, что среди тех, кто заинтересован в жилье и земле, есть и сотрудники АЭС.
Поэтому можно предположить, что тенденция роста цен на землю под застройку с 2010 года связана с заинтересованностью этих работников в приобретении собственного жилья в удобной доступности от места работы. На станции работает около 1 300 постоянных сотрудников и 700 подрядчиков.
Йозеф Ваца, мэр Темелина, также подтвердил интерес к жилью. «Цены на недвижимость и землю такие же, как и везде», — сказал он.
В связи со спросом Темелин готовится к продаже участков под застройку. «Пока проект находится в стадии подготовки, речь идет о 30 участках. Спрос точно будет», — заверил Ваца.
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