За жилье возле Темелина готовы платить миллионы. Опасения активистов не подтвердились

Южночешские агенты по недвижимости, например, предлагают на продажу виллу в Темелине, только частично отремонтированную, почти за 9 миллионов. Агент по недвижимости Петр Юнек из Ческе-Будеевице подтвердил интерес и стоимость.



«Можно сказать, что цены на недвижимость и землю под застройку сопоставимы с аналогичными по размеру населенными пунктами, такими как Тросвиненско», — сказал Юнек. По его словам, интерес к недвижимости в окрестностях Темелина также вызван тем, что в этих населенных пунктах хорошо развита инфраструктура.



«Они очень хорошо обслуживаются, и зачастую недвижимость в этом районе продается даже быстрее, чем в других», — сказал Юнек.



Рост цен сопоставим с Ческе-Будеевице

Согласно исследованию Института экспертизы и оценки Университета технологии и экономики (VŠTE), рост рынка недвижимости сопоставим с местным областным городом. Согласно полученным результатам, земельные участки в непосредственной близости от электростанции демонстрируют рост индекса цен на 20-30% по сравнению с другими исследуемыми участками.



Рынок недвижимости воспринимает местоположение атомной электростанции как одно из самых быстроразвивающихся мест, даже по сравнению, например, с краевым центром Ческе-Будеевице.



Исследование было посвящено динамике цен на недвижимость в окрестностях электростанции с 1995 года, то есть с периода строительства, до 2022 года. В третий период времени, с 2016 по 2022 год, цены на жилье превышают как средние значения для сопоставимых по размеру муниципалитетов, так и средние показатели по региону и стране.



Наиболее интересные результаты, согласно исследованию, получены в результате мониторинга индексов цен на землю под застройку. Если в 2010 году индекс составлял 100, то в 2022 году он вырастет до 437. Таким образом, опасения жителей и неправительственных организаций о снижении цен на землю вблизи атомной электростанции не подтвердились.



Среди заинтересованных лиц — сотрудники станции

Соавтор исследования Томаш Крулицкий предполагает, что среди тех, кто заинтересован в жилье и земле, есть и сотрудники АЭС.



Поэтому можно предположить, что тенденция роста цен на землю под застройку с 2010 года связана с заинтересованностью этих работников в приобретении собственного жилья в удобной доступности от места работы. На станции работает около 1 300 постоянных сотрудников и 700 подрядчиков.



Йозеф Ваца, мэр Темелина, также подтвердил интерес к жилью. «Цены на недвижимость и землю такие же, как и везде», — сказал он.



В связи со спросом Темелин готовится к продаже участков под застройку. «Пока проект находится в стадии подготовки, речь идет о 30 участках. Спрос точно будет», — заверил Ваца.