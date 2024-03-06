Неоплаченная аренда и испорченная квартира? «Виноват муниципалитет», — говорят в министерстве
18 марта 2024
11:30
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Закон о жилищной поддержке в Чехии выходит на финальную стадию согласования. Он призван, в частности, мотивировать владельцев пустующих квартир приводить в порядок освободившееся жилье и выставлять его на рынок. Предполагается, что муниципалитет будет гарантировать им любые убытки — если арендатор разрушит квартиру или не будет платить за жилье.
По данным Статистического управления, в настоящее время в Чехии насчитывается около 200 000 пустующих квартир. Государство хочет ввести часть из них в оборот с помощью нового закона, который может быть рассмотрен правительством уже в апреле.
«Цель — ежегодно выводить на рынок жилья 1 000 муниципальных и 2 000 частных квартир, то есть примерно по 10 на муниципалитет с расширенной юрисдикцией», — планирует Ян Шнайдер, директор по жилищной политике Министерства регионального развития, которое разработало законопроект.
Как государство планирует вводить квартиры в оборот? Используя гарантии, чтобы убедить владельцев сдавать жилье без риска, говорит представитель министерства. «Муниципалитет или какая-нибудь некоммерческая организация берет на себя риски, которых боятся арендодатели. Если арендатор не платит, если он что-то там разрушает, если он не хочет съезжать, закон дает инструменты поддержки», — сказал Шнайдер.
Опыт некоторых арендодателей настолько удручающий, что они больше не хотят предлагать свои квартиры: ущерб на сотни тысяч, неоплаченная аренда в течение нескольких месяцев и абсолютная невозможность избавиться от ненадежного арендатора.
Гарантии обходятся в 1,5 миллиарда в год
Новое законодательство призвано снять эти риски с арендодателей. «Есть гарантия, что если что-то подобное произойдет, ущерб будет возмещен тем, кто предоставляет гарантию. Хозяин просто получит квартиру обратно в том состоянии, в котором он ее сдал. Муниципалитет заплатит за это из взносов, которые он получает от государства», — объясняет Ян Шнайдер. Гарантом может выступать не только муниципалитет или регион, но и другие юридические лица, которые предоставляют социальные услуги или занимаются недвижимостью.
Муниципалитет, например, будет оплачивать любой ущерб из взносов, которые он получает от государства. «По расчетам, полная стоимость закона составит около 1,5 миллиарда в год. Однако реальный опыт проектов, которые уже работают сегодня во многих городах, а также за рубежом, показывает, что фактическая эффективность составляет незначительный процент», — говорит Шнайдер.
Пилотные проекты уже реализуются в Градце-Кралове, Брно и Праге. Однако Либор Остатек, эксперт по ипотеке в Broker Trust и Golem Finance, скептически относится к тому, как гарантии будут работать на практике.
Не ждите, пока квартиры будут построены
По мнению Мартина Люкса, экономиста и социолога из Института социологии Академии наук, это проверенная и работоспособная модель, которая может реально решить ситуацию многих людей, остро нуждающихся в жилье. «Гарантированное жилье очень хорошо работает во многих западных странах. Оно решает проблему бездомности очень быстро и очень дешево, потому что не нужно ждать, пока кто-то построит социальное жилье, которое в итоге все равно достается друзьям мэра, а не тем, кто в нем больше всего нуждается», — говорит он.
Люкс не считает, что инвестиции в размере 1,5 миллиарда крон в год, которые покроют гарантии, велики по сравнению с текущими расходами, связанными с жилищным кризисом. «Это дешевле, но при этом выгодно для рынка, потому что в этом участвует частный домовладелец. Если он не хочет беспокоиться и в то же время говорит: "Я уже получил немалую прибыль и сдаю здесь еще 100 квартир, хотя бы 10 из них я отдам под какие-то социальные нужды". Для него это безрисковая аренда».
Закон также предусматривает, что муниципалитет может доверить свою квартиру для сдачи в аренду вместо владельца. Но даже Шнайдер считает это крайним вариантом, который не вызовет большого интереса: «Муниципалитет сдаст квартиру в аренду и продолжит сдавать ее, чтобы обеспечить жильем людей, которые могут быть отнесены к группе риска».
По данным министерства министра Ивана Бартоша, более миллиона человек находятся на границе так называемой чрезвычайной жилищной ситуации. Их расходы на жилье настолько высоки по отношению к их доходам, что они вряд ли смогут позволить себе жилье в будущем.
Ухудшение ситуации с жильем планируется решить с помощью контактных пунктов, где чиновники будут давать советы, оценивать потребность в жилье и предлагать возможную поддержку.
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