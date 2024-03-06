Квартиры в Чехии становятся дешевле, говорят эксперты
18 марта 2024
13:00
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У тех, кто хочет купить квартиру со скидкой, возможно, есть один из последних шансов. По крайней мере если сбудутся прогнозы экспертов по недвижимости или Чешского национального банка. Они предполагают, что интерес к покупке квартир оживится благодаря снижению процентных ставок по ипотеке. Вместе с этим вернется и рост цен.
«Время ожиданий, что квартиры будут продолжать дешеветь, прошло», — считает Павел Климент, партнер KPMG, консалтинговой компании, специализирующейся на рынке недвижимости и строительства.
Однако предполагаемый рост цен не будет таким сильным, как в 2021 году, когда за 12 месяцев квартиры подорожали почти на четверть. На недавней конференции Ассоциации развития рынка недвижимости представители застройщиков, Чешского национального банка (ЧНБ) и коммерческих финансовых домов сошлись во мнении, что в этом году квартиры подорожают на несколько процентов.
Например, Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka, считает, что цены на квартиры в этом году вырастут примерно на 3%. ЧНБ ожидает, что цены вырастут менее чем на 5%.
По данным консалтинговой компании Deloitte, в конце третьего квартала прошлого года квартира в Чехии стоила в среднем 89 300 крон за квадратный метр. За 70-метровую квартиру покупатели платили примерно 6,25 миллиона курон. Если оценки, сделанные на конференции, сбудутся, то в этом году такая недвижимость будет стоить на сотни тысяч дешевле.
Одним из основных факторов, влияющих на цены, является спрос. Как показывают данные, в прошлом году он снова начал расти. Во второй половине прошлого года объем выданных новых ипотечных кредитов увеличился примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция продолжилась и в январе.
Люди также возвращаются к покупке жилья в новостройках. В прошлом году застройщики продали около 4 000 квартир, что примерно на треть больше, чем годом ранее. Ассоциация девелоперов ожидает, что в этом году будет продано на тысячу больше. Этому будет способствовать дальнейшее снижение процентных ставок, что приведет к удешевлению ипотеки.
«Мы наблюдаем активность наших клиентов, которые приходят в банки, чтобы узнать, сколько они дадут им в кредит на покупку жилья. Мы видим, что интерес есть, и ожидаем, что он сохранится и в этом году. С другой стороны, я пока не знаю, как на это повлияет экономика», — говорит Марсель Сурал, глава девелоперской компании Trigema.
Повышательное давление на цены на квартиры оказывает большой интерес со стороны фондов недвижимости и других инвесторов, которые покупают целые дома с целью сдачи в аренду. Они делают ставку на то, что низкая доступность жилья для владельцев вынуждает чехов искать альтернативу в аренде.
Слабое предложение также является одним из основных факторов, делающих недвижимость более дорогой. В прошлом году строительство новых квартир значительно замедлилось. В Праге, на крупнейшем внутреннем рынке недвижимости, строительные власти в прошлом году разрешили построить только 4 242 квартиры в многоквартирных домах. В годовом исчислении это примерно на пятую часть меньше. Кроме того, застройщики отложили запуск некоторых своих проектов из-за высокой стоимости строительства, дорогих кредитов и меньшего интереса со стороны покупателей.
Рост цен может по крайней мере привести к появлению на рынке квартир от владельцев, которые не захотели продавать их во время удешевления. «Они также ждут более значительного снижения процентных ставок и появления на рынке большего числа платежеспособных покупателей», — говорит Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам компании Seznam.cz, управляющей крупнейшим в Чехии сервером Sreality.
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