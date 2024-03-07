В январе 2024 года объем ипотечных кредитов в Чехии вырос на 99%
19 марта 2024
08:00
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В январе этого года банки Чешской Республики зафиксировали бурный рост выданных ипотечных кредитов. Общий объем вновь выданных ипотечных кредитов достиг 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в предыдущем году.
Этот феномен свидетельствует не только о постоянном росте интереса к недвижимости, но и о стратегическом подходе клиентов к финансовым продуктам. Процентные ставки в январе продолжали снижаться, упав с 5,65% в декабре до 5,54%, самого низкого уровня с середины 2022 года, согласно статистике Чешской банковской ассоциации Hypomonitor. Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka, подтвердил, что постепенному снижению процентных ставок способствует и тенденция оживления интереса к покупке или обновлению недвижимости. «Очевидно, что они ожидают дальнейшего снижения ставок», — добавил он.
Однако, несмотря на рекордный рост ипотечного кредитования, объем фактических новых ипотечных кредитов, без учета рефинансирования, снизился на 14%, до 10,9 миллиарда крон. Объем кредитов, рефинансированных как собственными силами, так и с помощью других учреждений, снизился на 300 миллионов до 2,1 миллиарда крон. Количество новых ипотечных сделок достигло 3 190, что на 15% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 68% больше, чем в предыдущем году. Это самый низкий уровень с июля прошлого года, но тенденция связана с традиционно слабым январем.
Процентные ставки по ипотеке в Чехии снижаются уже несколько месяцев подряд, но январское снижение — самое значительное. «В последние месяцы мы наблюдаем две основные тенденции на рынке ипотечного кредитования. Первая — это рост спроса на более короткие сроки фиксации процентной ставки, особенно на один-три года. Вторая — повышение интереса к финансированию энергоэффективного жилья», — говорит Ондржей Шухман, менеджер по ипотечному кредитованию Komerční banka. Якуб Сейдлер, экономист Чешской банковской ассоциации, подчеркнул, что, несмотря на снижение процентных ставок, ставки по ипотеке остаются выше среднего уровня за последние 20 лет. Однако, учитывая растущие ожидания дальнейшего снижения ставок основными центральными банками, ожидается, что ставки по ипотеке продолжат снижаться.
Интерес клиентов к покупке или рефинансированию недвижимости по-прежнему высок, но многие ждут, как будет развиваться ситуация, говорит Якуб Шкрабанек, основатель финансового приложения Orbi. Банки пока с осторожностью отреагировали на недавнее снижение процентной ставки Чешским национальным банком, но ожидается, что в ближайшем будущем может последовать реакция рынка. Яна Вайсова, специалист компании FinGO, добавила: «Причина популярности более коротких сроков — ожидаемое падение ставок в этом и следующем году. Клиенты не хотят брать на себя обязательства на длительный срок, они готовятся к рефинансированию».
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