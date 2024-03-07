Чешские девелоперы нашли способ не платить за низкое качество строительных работ
19 марта 2024
10:30
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Клиенты платят сотни тысяч крон компаниям за строительство домов или реконструкцию, но в случае возникновения претензий они не могут вернуть деньги. Это происходит из-за лазейки в законодательстве.
Застройщик предлагает проект, за который клиент платит сотни тысяч или даже миллионы крон. Однако вместо ожидаемого результата он получает недвижимость с большими дефектами — или вообще ничего. В таких случаях выходом является претензия.
Несмотря на то, что во многих случаях, когда претензии предъявляются к строительным работам или всему имуществу, закон на стороне клиента, пострадавшая сторона не всегда получает желаемый результат. Это связано с юридической лазейкой, которой все чаще пользуются предприниматели в сфере девелопмента.
«Претензии по недвижимости влекут за собой огромные суммы, и, к сожалению, некоторые люди решают проблемы, связанные с претензиями, путем создания ООО, которое в итоге не имеет никаких активов», — говорит Михал Флакс, пресс-секретарь Ассоциации инспекторов. И он считает, что случаев подобной практики становится все больше.
В случае спора адвокатский анализ покажет, что, хотя претензии к качеству работ предъявить можно, подрядчик не сможет заплатить, учитывая то, что у компании почти нет активов.
Речь идет о проекте строительства домов в Пардубице, где местный застройщик создал специальное общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в несколько десятков тысяч крон.
«В случае с одним из домов в проекте была допущена фундаментальная ошибка со стороны застройщика в отношении высоты фундаментной плиты», — говорит строительный инспектор Петр Венцл из пражской компании DekProjekt.
Дефект в доме стоимостью в миллионы крон
По его словам, вскоре после того, как здание было полностью закончено и передано новым владельцам, обрушились проливные дожди и вода потекла с соседних участков. Помимо почвы, дождевая вода затронула и сам дом.
«Вода проникла в здание», — описал инспектор проблему, с которой столкнулись владельцы семейного дома, добавив, что общая стоимость работ по устранению последствий составит более 3 миллионов крон.
После безуспешных попыток потребовать выполнения работ со стороны компании-застройщика тогдашние владельцы дома обратились в суд, который в итоге возложил вину на застройщика.
«К сожалению, потому, что строительство велось от имени специально созданной для этого компании, на момент судебного разбирательства у нее не было активов, которые можно было бы задействовать, и она была признана неплатежеспособной», — описывает Венкл дело, которым он занимался.
Хотя владельцы выиграли спор с девелоперской компанией, они не получили никакой финансовой или иной компенсации. Им пришлось заниматься восстановлением домов за счет собственных средств.
«Учитывая их финансовое положение, они в конце концов решили продать дом», — сказал он, добавив, что владельцы потеряли свою собственность и миллионы крон.
По мнению Марии Ратайовой, специалиста по законодательству в области недвижимости из Abes.cz, судебное разбирательство с неопределенным исходом — единственное решение.
«Если у застройщика — юридического лица — нет активов, то и выплачивать присужденную сумму нечем. Дольщик отвечает по искам компании только в пределах суммы своего неоплаченного вклада в уставный капитал, а если она, например, в тысячу раз меньше, то он не обязан больше вносить деньги в компанию. Таким образом, компания может оказаться в исполнительном производстве, и это, вероятно, помешает ее дальнейшей деятельности, но покупатель остается настоящей жертвой», — говорит Мария Ратайова.
По ее словам, предотвратить подобные ситуации нелегко. «Мы определенно можем рекомендовать проявлять осторожность и проверять продавца перед покупкой недвижимости. Необходимо изучить историю деятельности и рекомендации не только компании, но и лиц, действующих от ее имени», — комментирует специалист по праву недвижимости Мари Ратайова.
«Вы также можете узнать уставной капитал из торгового реестра, и, если он невелик, будьте вдвойне осторожны. Кроме того, если компания новая и неизвестная или специально создана только для реализации разового строительного проекта, то перед заключением договора купли-продажи необходимо провести тщательную проверку технического состояния объекта недвижимости специалистом», — добавляет она.
Примером может служить одна из компаний предпринимателя Егора Хлебникова, который стоит за девелоперской группой Getberg. В прошлом она реализовала ряд проектов по строительству квартир и домов в столице, и редакция SZ Byznys сообщила, что она не выполнила свои обязательства перед клиентами.
Компания Collection Kolovraty, которую застройщик создал для строительства домов в Коловратах под Прагой, собрала миллионные авансы за 17 земельных участков, на которых должны были стоять дома. К концу 2020 года участки должны были быть выкуплены, а затем переданы новым владельцам для строительства нового жилья. Однако, по словам некоторых клиентов, передача так и не состоялась.
Некоторые из клиентов Collection Kolovraty потеряли терпение и хотят добиваться удовлетворения своих претензий в суде. Однако Collection Kolovraty — это пример компании, у которой уставной капитал составляет всего 25 000 крон, несмотря на большие суммы, внесенные в качестве депозитов. Поэтому, если суд подтвердит исполнение в пользу пострадавших клиентов, они могут безвозвратно потерять внесенные авансы.
Согласно более раннему заявлению учредителя, материнская компания GH Group, ранее называвшаяся Getberg Homes, в которую входит более 10 аффилированных компаний, пытается разрешить проблемную ситуацию с невыплаченными обязательствами. Сообщается, что в настоящее время группа работает над своим рефинансированием.
«Мы разбираемся с ситуацией и пытаемся разрешить ее таким образом, чтобы все клиенты, инвесторы, кредиторы и сотрудничающие организации были полностью удовлетворены, а мы выполнили свои обязательства перед поставщиками», — сказал Хлебников в интервью SZ Byznys.
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