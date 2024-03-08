Домов на продажу во всех городах Чехии все меньше, а цены на них растут
21 марта 2024
15:00
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Оживление на рынке недвижимости затрагивает кошельки все большего числа людей. Вслед за теми, кто интересуется квартирами, покупателям, желающим обзавестись собственным домом, также приходится готовить большие суммы. Количество таких домов, предлагаемых агентствами недвижимости, сокращается, и их владельцы, пользуясь этим, повышают цены. До сих пор рост был умеренным, но в этом году он может ускориться.
«В этом году цены должны снова начать расти. Они будут расти за счет домов в Праге и ее окрестностях, где недвижимость традиционно является самой дорогой, а также в Южноморавском крае, где популярность домов снова превышает популярность квартир. В этих населенных пунктах рост цен может быть очень быстрым благодаря возвращению ипотечных покупателей», — считает Мартин Понцер, исполнительный директор Bezrealitky, сервиса, позволяющего торговать недвижимостью без посредников.
Пока неясно, насколько подорожают дома в этом году. Это будет зависеть, например, от того, какими темпами ЧНБ и коммерческие банки будут снижать процентные ставки. По сравнению с февралем прошлого года дома подорожали почти на 3%, в среднем до 43 700 крон за квадратный метр.
Но что особенно актуально для этой категории недвижимости, так это то, что цены значительно различаются по регионам, в основном в зависимости от того, насколько легко добираться до крупных городов. Понцер прогнозирует, что цены на жилье за пределами Праги и Брно, а также на недвижимость, расположенную за пределами региональных центров, могут снижаться.
Основным фактором, влияющим на цены на жилье, является восстановление спроса. Люди, которые ждали более дешевых ипотечных кредитов, теперь возвращаются на рынок. В настоящее время банки начинают снижать процентные ставки по ним.
Повышенный интерес к домам также начинает прослеживаться в данных крупнейшего чешского рекламного сервиса Sreality. В октябре прошлого года на сайте было зафиксировано наибольшее количество предложений, когда на продажу было выставлено более 18 000 домов по всей Чехии. Однако в конце февраля продавцы выставили на продажу на две с лишним тысячи домов меньше. За четыре месяца предложение сократилось примерно на 12%. Снижение зафиксировано во всех 14 регионах.
Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz, отмечает, что в настоящее время на продажу выставлено больше домов, чем во время ажиотажа на рынке недвижимости на рубеже 2021 и 2022 годов.
Хит продаж — старые дома
Понцер также связывает нынешнее оживление спроса с программой субсидирования «Ремонт бабушкиного дома», которой могут воспользоваться владельцы старых заброшенных домов. В прошлом году эта программа не слишком мотивировала покупателей на покупку, но с удешевлением ипотеки она становится привлекательной.
«Интересно, что в то время как спрос на новые дома упал более чем на треть по сравнению с прошлым годом, на старые дома он вырос на две пятых», — говорит Понцер.
Удорожание может стать более серьезной проблемой для покупателей домов, нежели квартир. Это связано не только с тем, что дом, за редким исключением, больше по площади. Если раньше цены на дома и квартиры росли последовательно и достигли пика весной 2022 года, то теперь их развитие разнится.
«В то время как цены на квартиры почти во всех регионах заметно снизились и сейчас снова растут, цены на семейные дома после достижения пика снизились незначительно или в большинстве регионов находились в более или менее стабильном состоянии», — говорит Смутна. Таким образом, дальнейшее повышение спроса может подтолкнуть цены на жилье к новым рекордным показателям.
Пока неясно, насколько подорожают дома в этом году. Это будет зависеть, например, от того, какими темпами ЧНБ и коммерческие банки будут снижать процентные ставки. По сравнению с февралем прошлого года дома подорожали почти на 3%, в среднем до 43 700 крон за квадратный метр.
Но что особенно актуально для этой категории недвижимости, так это то, что цены значительно различаются по регионам, в основном в зависимости от того, насколько легко добираться до крупных городов. Понцер прогнозирует, что цены на жилье за пределами Праги и Брно, а также на недвижимость, расположенную за пределами региональных центров, могут снижаться.
Основным фактором, влияющим на цены на жилье, является восстановление спроса. Люди, которые ждали более дешевых ипотечных кредитов, теперь возвращаются на рынок. В настоящее время банки начинают снижать процентные ставки по ним.
Повышенный интерес к домам также начинает прослеживаться в данных крупнейшего чешского рекламного сервиса Sreality. В октябре прошлого года на сайте было зафиксировано наибольшее количество предложений, когда на продажу было выставлено более 18 000 домов по всей Чехии. Однако в конце февраля продавцы выставили на продажу на две с лишним тысячи домов меньше. За четыре месяца предложение сократилось примерно на 12%. Снижение зафиксировано во всех 14 регионах.
Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz, отмечает, что в настоящее время на продажу выставлено больше домов, чем во время ажиотажа на рынке недвижимости на рубеже 2021 и 2022 годов.
Хит продаж — старые дома
Понцер также связывает нынешнее оживление спроса с программой субсидирования «Ремонт бабушкиного дома», которой могут воспользоваться владельцы старых заброшенных домов. В прошлом году эта программа не слишком мотивировала покупателей на покупку, но с удешевлением ипотеки она становится привлекательной.
«Интересно, что в то время как спрос на новые дома упал более чем на треть по сравнению с прошлым годом, на старые дома он вырос на две пятых», — говорит Понцер.
Удорожание может стать более серьезной проблемой для покупателей домов, нежели квартир. Это связано не только с тем, что дом, за редким исключением, больше по площади. Если раньше цены на дома и квартиры росли последовательно и достигли пика весной 2022 года, то теперь их развитие разнится.
«В то время как цены на квартиры почти во всех регионах заметно снизились и сейчас снова растут, цены на семейные дома после достижения пика снизились незначительно или в большинстве регионов находились в более или менее стабильном состоянии», — говорит Смутна. Таким образом, дальнейшее повышение спроса может подтолкнуть цены на жилье к новым рекордным показателям.
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