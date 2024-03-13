Комментарий: Рынок недвижимости оживает, дешевые ипотечные кредиты привлекают нерешительных покупателей
26 марта 2024
09:30
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О возрождении рынка недвижимости говорят уже несколько месяцев. На рынке и в обществе царит хорошее настроение, а желания девелоперов и агентов по недвижимости сбываются. Адам Грегуш, аналитик компании JRD, в своем комментарии описывает текущую ситуацию.
Старая недвижимость в Праге (я упоминаю Прагу отдельно, потому что это очень специфический рынок) достигла дна цен предложения после почти 10-процентного падения в начале 2023 года, когда цена составляла около 120 000 крон за квадратный метр. С тех пор такие квартиры подорожали на 8%. Снижение цен на пражском рынке новостроек было не столь выраженным, менее 4%, и продлилось только до сентября 2023 года, а пик цен составил 150 000 крон за квадратный метр. С тех пор цены немного выросли — на 1%.
В национальном масштабе продажи старых квартир за последний год выросли на 49%, а в отдельных региональных городах (не везде) после коррекции цен уже наблюдается небольшой рост.
Объемы ипотечного кредитования как индикатор восстановления
Восстановление рынка недвижимости подтверждается и рынком ипотечного кредитования. Объем новых кредитов, выданных в период с марта 2023 года по февраль 2024 года, достиг 136 миллиардов крон. В аналогичный предыдущий период (с 03/2022 по 02/2023) он составлял всего 127 миллиардов. Таким образом, мы наблюдаем почти 8-процентный рост по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, только за первые два месяца этого года банки выдали новых ипотечных кредитов на 24 миллиарда крон. В тот же период в 2023 году этот показатель составлял всего 12 миллиардов, так что мы наблюдаем 100-процентный рост! Наибольшее влияние на восстановление ипотечного рынка и, как следствие, рынка недвижимости оказывает постепенное снижение процентных ставок. Все больше людей получают доступ к ипотеке, и это, конечно, отражается на спросе на недвижимость. Эффект отложенного спроса также играет свою роль.
Люди, которые откладывали покупку недвижимости, постепенно возвращаются на рынок. Определенная адаптация к более высоким ставкам также имеет значение: люди считают более выгодным купить жилье со скидкой, с более высокими процентами и выплатами, и как можно скорее рефинансировать свой ипотечный кредит по более выгодным ставкам. И наконец, отмена лимитов DTI и DSTI также оказала влияние на восстановление рынка, хотя, по понятным причинам, не столь значительное, как снижение процентных ставок.
Я считаю, что этот год ознаменуется ростом продаж и сделок на 30-50%. Кстати, в этом году мы также наблюдаем значительное оживление продаж JRD, которые выросли на целых 100% по сравнению с началом 2023 года.
Что касается цен, то сейчас мы наблюдаем или стагнацию, или небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Фактически, снижение цен, которое мы наблюдали на рынке в 2023 году, сменилось снижением цен в 2024 году, в результате чего средние цены останутся на том же или чуть более высоком уровне, чем в 2023 году, хотя уже сейчас наблюдается рост цен в месячном или годовом исчислении. В конце этого года я ожидаю, что ипотека, а следовательно, и рынок недвижимости будут набирать силу благодаря снижению ставок ЦБ, и в 2025 году уже может наблюдаться рост цен на жилье.
А что дальше с покупкой недвижимости? Первый лучший момент для покупки недвижимости наступил уже давно, 10 лет назад. Но второй лучший момент наступил сейчас. Да, процентные ставки будут снижаться, но, скорее всего, они уже не опустятся ниже 3%. Так что ждать значительно лучших ставок не имеет смысла, особенно учитывая тот факт, что цены на жилье снова немного вырастут.
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