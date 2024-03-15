В Праге наименее доступное жилье в Европе, говорится в анализе

Соавторами исследования выступили организации Arnika, Re-set, Платформа социального жилья, Инициатива арендаторов и квартиросъемщиков и «Устойчивое жилье в центре Праги». «Несмотря на проводимую политику, жилищный кризис углубился, и углубился основательно, Прага сегодня является городом с самым недоступным жильем в Европе», — заявил редактор публикации Вацлав Орцигр из Arnika.



Авторы основывают свое утверждение на анализе Politico от конца прошлого года, согласно которому для покупки квартиры площадью 75 квадратных метров в Праге требуется около 25 лет среднего чистого дохода. По словам соавтора документа, аналитика Нины Фабшиковой, за последние пять лет цены на квартиры выросли на 50%, а арендная плата — на 30%, в то время как номинальная зарплата выросла на 21%, а реальная, с учетом инфляции, даже упала на 15%.



Согласно документу, до четверти пражских домохозяйств тратят на жилье более 40% своего дохода. По словам Барбары Бировой, директора Платформы за социальное жилье, кризис сильнее всего бьет по наиболее уязвимым группам населения. В Праге, по ее словам, 160 000 человек рискуют потерять жилье. «Дети составляют почти 40% всех нуждающихся в жилье в Праге», — сказала она. Она добавила, что еще одной группой повышенного риска являются пожилые люди.



Авторы анализа опровергают утверждение о том, что для повышения доступности жилья в чешской столице достаточно улучшить условия для частного строительства, чем застройщики обычно аргументируют пользу упрощения процессов получения разрешений. «Согласно нашему анализу, доминирующая версия о том, что малое предложение требует массового дерегулирования, слишком упрощена», — сказал Орцигр. Например, авторы исследования утверждают, что предложение квартир в Праге по отношению к численности населения сейчас такое же, как и в 2011 году, но цены выросли вдвое. Таким образом, предложение является лишь одним из факторов, влияющих на доступность жилья, говорится в исследовании.



В исследовании содержатся рекомендации для политиков по решению жилищного кризиса. Среди них, например, расширение городского жилищного фонда, который сейчас составляет около 5% квартир в мегаполисе с населением около 31 000 человек. Кроме того, авторы считают, что городу следует быть более амбициозным в отношении так называемых взносов, то есть отчислений застройщиков местным властям на строительство инфраструктуры. По мнению Орцигра, они также могут принимать форму отчислений части стоимости квартир в пользу города.



Среди других возможных инструментов в исследовании упоминается, например, изучение возможности регулирования роста цен на аренду жилья, на что могут вдохновить зарубежные страны. Что касается влияния спекуляций на рост цен на недвижимость, авторы предложили ввести прогрессивное налогообложение крупных собственников, иностранных инвесторов и пустующих квартир.