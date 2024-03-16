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Цены на жилье снова начали расти в четвертом квартале прошлого года

Анастасия Князева
1 апреля 2024
21:00
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В четвертом квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии снова начали расти. После четырех кварталов падения они выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 95 000 крон за квадратный метр. Больше всего цены на квартиры выросли в регионах Градец-Кралове и Пльзень. Однако в пяти регионах они также снизились, больше всего в Либерецком крае. Это следует из данных Real Index консалтинговой и технологической компании Deloitte, которые имеются в распоряжении ČTK.
«Текущая ситуация показывает, что тенденция к снижению, начатая более года назад высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители, ростом процентных ставок и цен на строительные работы, закончилась. Благодаря постепенному ослаблению этих факторов в конце прошлого года возобновился и вырос спрос, что отразилось и на ценах на квартиры», — говорит Петр Гана, эксперт рынка недвижимости из компании Deloitte.

По словам Ганы, на развитие цен и рынка жилья в четвертом квартале повлияло и то, что в кадастре были зарегистрированы сделки с новыми квартирами, приобретенными в период наибольшего «ковидного» интереса к покупке недвижимости. В то время спрос был высок, предложение невелико, а цены на квартиры в новостройках стремительно росли. В результате сейчас эти квартиры достраиваются и постепенно попадают к покупателям.

В Градце-Кралове средняя цена квартир выросла на 16,4% по сравнению с предыдущим кварталом, в Пльзеньском крае — на 8%. В Усти-над-Лабем цены выросли на 7,8%, а в Карловарском крае — на 7,2%. Цены также выросли в Праге, Южноморавском и Среднечешском краях. С другой стороны, по сравнению с предыдущим кварталом цены упали на 11,6% в Либерецком крае, на 6,9% на Высочине, на 5,5% в Южночешском крае и на 5,4% в Злинском крае. В Моравско-Силезском крае зафиксировано снижение на 1,8%.

Самые дорогие квартиры по-прежнему находятся в Праге, где по сравнению с предыдущим кварталом цена выросла на 6,5% и составила 121 700 чешских крон за квадратный метр. В Южноморавском крае, где средняя цена квадратного метра впервые за тот же период преодолела отметку в 100 000 крон, она выросла на 5,3% до 101 800 крон. В Среднечешском крае стоимость квартир выросла на 3,5%, до 79 300 крон за квадратный метр. С другой стороны, самые низкие цены на квартиры по-прежнему были в регионе Усти-над-Лабем, но и здесь цена выросла до 35 200 чешских крон за квадратный метр. За ним следуют Моравско-Силезский край со средней ценой 42 900 крон за квадратный метр и Карловарский край, где квадратный метр стоит 45 500 крон.

Всего за исследуемый период было продано 6 825 квартир, из них 3 203 — в новостройках, а в 2 107 случаях это были первые продажи. В готовых домах было продано 2 000 квартир, а в кирпичных — 1 580.

Deloitte Real Index анализирует динамику цен на квартиры в Праге и региональных городах с 2015 года. Он собирает данные о завершенных продажах квартир, которые были зарегистрированы в Земельном кадастре в виде договоров купли-продажи. Результаты сравниваются с предыдущим кварталом, а также сопоставляются цены в отдельных сегментах, таких как новостройки, кирпичные и сборные дома.
Чехия недвижимость

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