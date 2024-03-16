Цены на жилье снова начали расти в четвертом квартале прошлого года
1 апреля 2024
21:00
99
В четвертом квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии снова начали расти. После четырех кварталов падения они выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 95 000 крон за квадратный метр. Больше всего цены на квартиры выросли в регионах Градец-Кралове и Пльзень. Однако в пяти регионах они также снизились, больше всего в Либерецком крае. Это следует из данных Real Index консалтинговой и технологической компании Deloitte, которые имеются в распоряжении ČTK.
«Текущая ситуация показывает, что тенденция к снижению, начатая более года назад высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители, ростом процентных ставок и цен на строительные работы, закончилась. Благодаря постепенному ослаблению этих факторов в конце прошлого года возобновился и вырос спрос, что отразилось и на ценах на квартиры», — говорит Петр Гана, эксперт рынка недвижимости из компании Deloitte.
По словам Ганы, на развитие цен и рынка жилья в четвертом квартале повлияло и то, что в кадастре были зарегистрированы сделки с новыми квартирами, приобретенными в период наибольшего «ковидного» интереса к покупке недвижимости. В то время спрос был высок, предложение невелико, а цены на квартиры в новостройках стремительно росли. В результате сейчас эти квартиры достраиваются и постепенно попадают к покупателям.
В Градце-Кралове средняя цена квартир выросла на 16,4% по сравнению с предыдущим кварталом, в Пльзеньском крае — на 8%. В Усти-над-Лабем цены выросли на 7,8%, а в Карловарском крае — на 7,2%. Цены также выросли в Праге, Южноморавском и Среднечешском краях. С другой стороны, по сравнению с предыдущим кварталом цены упали на 11,6% в Либерецком крае, на 6,9% на Высочине, на 5,5% в Южночешском крае и на 5,4% в Злинском крае. В Моравско-Силезском крае зафиксировано снижение на 1,8%.
Самые дорогие квартиры по-прежнему находятся в Праге, где по сравнению с предыдущим кварталом цена выросла на 6,5% и составила 121 700 чешских крон за квадратный метр. В Южноморавском крае, где средняя цена квадратного метра впервые за тот же период преодолела отметку в 100 000 крон, она выросла на 5,3% до 101 800 крон. В Среднечешском крае стоимость квартир выросла на 3,5%, до 79 300 крон за квадратный метр. С другой стороны, самые низкие цены на квартиры по-прежнему были в регионе Усти-над-Лабем, но и здесь цена выросла до 35 200 чешских крон за квадратный метр. За ним следуют Моравско-Силезский край со средней ценой 42 900 крон за квадратный метр и Карловарский край, где квадратный метр стоит 45 500 крон.
Всего за исследуемый период было продано 6 825 квартир, из них 3 203 — в новостройках, а в 2 107 случаях это были первые продажи. В готовых домах было продано 2 000 квартир, а в кирпичных — 1 580.
Deloitte Real Index анализирует динамику цен на квартиры в Праге и региональных городах с 2015 года. Он собирает данные о завершенных продажах квартир, которые были зарегистрированы в Земельном кадастре в виде договоров купли-продажи. Результаты сравниваются с предыдущим кварталом, а также сопоставляются цены в отдельных сегментах, таких как новостройки, кирпичные и сборные дома.
По словам Ганы, на развитие цен и рынка жилья в четвертом квартале повлияло и то, что в кадастре были зарегистрированы сделки с новыми квартирами, приобретенными в период наибольшего «ковидного» интереса к покупке недвижимости. В то время спрос был высок, предложение невелико, а цены на квартиры в новостройках стремительно росли. В результате сейчас эти квартиры достраиваются и постепенно попадают к покупателям.
В Градце-Кралове средняя цена квартир выросла на 16,4% по сравнению с предыдущим кварталом, в Пльзеньском крае — на 8%. В Усти-над-Лабем цены выросли на 7,8%, а в Карловарском крае — на 7,2%. Цены также выросли в Праге, Южноморавском и Среднечешском краях. С другой стороны, по сравнению с предыдущим кварталом цены упали на 11,6% в Либерецком крае, на 6,9% на Высочине, на 5,5% в Южночешском крае и на 5,4% в Злинском крае. В Моравско-Силезском крае зафиксировано снижение на 1,8%.
Самые дорогие квартиры по-прежнему находятся в Праге, где по сравнению с предыдущим кварталом цена выросла на 6,5% и составила 121 700 чешских крон за квадратный метр. В Южноморавском крае, где средняя цена квадратного метра впервые за тот же период преодолела отметку в 100 000 крон, она выросла на 5,3% до 101 800 крон. В Среднечешском крае стоимость квартир выросла на 3,5%, до 79 300 крон за квадратный метр. С другой стороны, самые низкие цены на квартиры по-прежнему были в регионе Усти-над-Лабем, но и здесь цена выросла до 35 200 чешских крон за квадратный метр. За ним следуют Моравско-Силезский край со средней ценой 42 900 крон за квадратный метр и Карловарский край, где квадратный метр стоит 45 500 крон.
Всего за исследуемый период было продано 6 825 квартир, из них 3 203 — в новостройках, а в 2 107 случаях это были первые продажи. В готовых домах было продано 2 000 квартир, а в кирпичных — 1 580.
Deloitte Real Index анализирует динамику цен на квартиры в Праге и региональных городах с 2015 года. Он собирает данные о завершенных продажах квартир, которые были зарегистрированы в Земельном кадастре в виде договоров купли-продажи. Результаты сравниваются с предыдущим кварталом, а также сопоставляются цены в отдельных сегментах, таких как новостройки, кирпичные и сборные дома.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
1 АПРЕЛЯ 2024
474
Около 2 миллионов человек в Чешской Республике живут в арендованных квартирах или домах. По мнению риелтеров, число людей, снимающих жилье, будет расти. Новой недвижимости строится недостаточно. До...
18:30
30 МАРТА 2024
1284
Новые дома должны строиться из дерева чаще, чем сейчас. Три чешских министерства предлагают это в новом стратегическом документе под названием «Сырьевая политика для древесины». В нем также...
15:00
27 МАРТА 2024
1471
В Праге наименее доступное жилье в Европе, и одно лишь увеличение частного строительства не изменит ситуацию; необходимы также политические меры. Об этом говорится в анализе, представленном сегодня...
10:30
27 МАРТА 2024
1100
Риск неплатежей, повреждения квартиры или пустующее жилье — все это головная боль арендодателя, который часто не знает, как справиться с этими проблемами. Почти 80% владельцев недвижимости в Чехии...
09:30
26 МАРТА 2024
808
КОММЕНТАРИЙ: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ОЖИВАЕТ, ДЕШЕВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ ПРИВЛЕКАЮТ НЕРЕШИТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О возрождении рынка недвижимости говорят уже несколько месяцев. На рынке и в обществе царит хорошее настроение, а желания девелоперов и агентов по недвижимости сбываются. Адам Грегуш, аналитик...
17:30
24 МАРТА 2024
1136
Снижение процентных ставок по ипотеке продолжится, согласны экономический эксперт, заместитель спикера Палаты депутатов Чехии Ян Скопечек и депутат от SPD Ян Грнчирж. Однако ни один из них не...
18:00
22 МАРТА 2024
1090
Мэрия Праги предложит Коммерческому банку (KB) 3,65 миллиарда чешских крон за здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В будущем туда могут переехать чиновники. Сегодня городские...
13:30
22 МАРТА 2024
1446
Высокие ставки последних лет резко снизили продажи ипотечных кредитов в Чехии. Но для некоторых чехов потратить миллионы из кармана, чтобы купить недвижимость своей мечты, не составило труда. По...
10:30
22 МАРТА 2024
1196
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки. В среду правление ЧНБ снизило базовую ставку на полпроцента, до 5,75%, и аналитики ожидают, что это приведет к дальнейшему...
15:00
21 МАРТА 2024
2305
Оживление на рынке недвижимости затрагивает кошельки все большего числа людей. Вслед за теми, кто интересуется квартирами, покупателям, желающим обзавестись собственным домом, также приходится...
10:30
19 МАРТА 2024
1189
Клиенты платят сотни тысяч крон компаниям за строительство домов или реконструкцию, но в случае возникновения претензий они не могут вернуть деньги. Это происходит из-за лазейки в законодательстве.
08:00
19 МАРТА 2024
1227
В январе этого года банки Чешской Республики зафиксировали бурный рост выданных ипотечных кредитов. Общий объем вновь выданных ипотечных кредитов достиг 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в...
13:00
18 МАРТА 2024
2178
У тех, кто хочет купить квартиру со скидкой, возможно, есть один из последних шансов. По крайней мере если сбудутся прогнозы экспертов по недвижимости или Чешского национального банка. Они...
11:30
18 МАРТА 2024
1080
Закон о жилищной поддержке в Чехии выходит на финальную стадию согласования. Он призван, в частности, мотивировать владельцев пустующих квартир приводить в порядок освободившееся жилье и выставлять...
14:00
16 МАРТА 2024
2690
Пражский ресторан «Баррандовские террасы», который когда-то привлекал знаменитостей и тысячи других посетителей, возвращается к жизни после долгих лет запустения. Деликатное обновление...