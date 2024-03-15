Каждое четвертое здание должно быть деревянным, планируют министерства в Чехии
30 марта 2024
18:30
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Новые дома должны строиться из дерева чаще, чем сейчас. Три чешсие министерства предлагают это в новом стратегическом документе под названием «Сырьевая политика для древесины». В нем также рекомендуется, чтобы государство и муниципалитеты стали чаще использовать природный материал в государственных закупках. Прежде всего, из-за его воздействия на окружающую среду.
«Здания на основе дерева или комбинации дерева и других материалов представляют собой большой потенциал для экономии энергии и сокращения выбросов углекислого газа по сравнению с другими решениями. Здания из дерева строятся быстрее, чем их кирпичные аналоги, а их строительство в 4-5 раз менее энергоемко, чем кирпичных домов», — говорится в концепции, которая проходит процедуру комментирования.
Документ был разработан в сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства, промышленности и торговли, а также охраны окружающей среды. Он призван стать своего рода руководством по созданию правил для более эффективного и рационального использования сырья. Основной упор делается на строительный сектор.
Сегодня в Чехии строятся в основном кирпичные дома. По последним данным Чешского статистического управления, в 2022 году только 14,1% зданий, предназначенных для жилья, имели деревянную конструкцию. Причем за последние годы их доля несколько снизилась. Самый высокий показатель был в 2018 году, когда он составлял 16,1%.
Министерства хотят, чтобы к 2035 году доля деревянных зданий выросла до 25%. По этому показателю Чехия опередит Германию и Швейцарию, где в настоящее время пятая часть домов строится из дерева. В Австрии, например, из дерева строится около трети зданий, а в Швеции — даже 90%.
Субсидии и налоговые льготы
Развитию деревянного домостроения должна способствовать, например, система финансовых стимулов. Власти упоминают в концепции возможность предоставления субсидий, льгот по налогу на недвижимость или снижения ставки НДС. Популярность древесины как строительного материала также должна быть поддержана тематическими выставками или конференциями.
Помочь должно и смягчение правил строительства высотных зданий. Это облегчит строительство зданий высотой до 22,5 метра, то есть шести-восьмиэтажных домов. Теоретически это уже возможно, но только с помощью так называемой инженерной системы сложных расчетов, учитывающих особенности каждого здания. Но уже к концу года у пожарных должен появиться проект новых правил, которые упростят строительство.
«Смягчение пожарных норм для деревянных зданий с максимальной высоты 12 м до 22,5 м на практике может вызвать больший интерес застройщиков к разработке и строительству деревянных зданий, и это только хорошо», — говорит Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential. Компания уже готовит один проект жилого дома из дерева в Радлице (Прага).
У других компаний также есть свои планы по строительству деревянных зданий. Они хотят строить не только жилые дома, но и офисы.
Для застройщиков деревянные здания интересны еще по одной причине, помимо скорости и экологии. Благодаря их экологичности, например, легче получить банковский кредит. Финансовые дома все чаще учитывают экологические критерии при их выдаче.
Концепция также предусматривает, что древесина станет более распространенным строительным материалом для государства и муниципалитетов. В ней предлагается установить минимальную долю древесины в 20% при строительстве новых общественных зданий.
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