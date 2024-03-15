Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Каждое четвертое здание должно быть деревянным, планируют министерства в Чехии

Новости 420on
30 марта 2024
18:30
440
Новые дома должны строиться из дерева чаще, чем сейчас. Три чешсие министерства предлагают это в новом стратегическом документе под названием «Сырьевая политика для древесины». В нем также рекомендуется, чтобы государство и муниципалитеты стали чаще использовать природный материал в государственных закупках. Прежде всего, из-за его воздействия на окружающую среду.
«Здания на основе дерева или комбинации дерева и других материалов представляют собой большой потенциал для экономии энергии и сокращения выбросов углекислого газа по сравнению с другими решениями. Здания из дерева строятся быстрее, чем их кирпичные аналоги, а их строительство в 4-5 раз менее энергоемко, чем кирпичных домов», — говорится в концепции, которая проходит процедуру комментирования.

Документ был разработан в сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства, промышленности и торговли, а также охраны окружающей среды. Он призван стать своего рода руководством по созданию правил для более эффективного и рационального использования сырья. Основной упор делается на строительный сектор.

Сегодня в Чехии строятся в основном кирпичные дома. По последним данным Чешского статистического управления, в 2022 году только 14,1% зданий, предназначенных для жилья, имели деревянную конструкцию. Причем за последние годы их доля несколько снизилась. Самый высокий показатель был в 2018 году, когда он составлял 16,1%.

Министерства хотят, чтобы к 2035 году доля деревянных зданий выросла до 25%. По этому показателю Чехия опередит Германию и Швейцарию, где в настоящее время пятая часть домов строится из дерева. В Австрии, например, из дерева строится около трети зданий, а в Швеции — даже 90%.

Субсидии и налоговые льготы

Развитию деревянного домостроения должна способствовать, например, система финансовых стимулов. Власти упоминают в концепции возможность предоставления субсидий, льгот по налогу на недвижимость или снижения ставки НДС. Популярность древесины как строительного материала также должна быть поддержана тематическими выставками или конференциями.

Помочь должно и смягчение правил строительства высотных зданий. Это облегчит строительство зданий высотой до 22,5 метра, то есть шести-восьмиэтажных домов. Теоретически это уже возможно, но только с помощью так называемой инженерной системы сложных расчетов, учитывающих особенности каждого здания. Но уже к концу года у пожарных должен появиться проект новых правил, которые упростят строительство.

«Смягчение пожарных норм для деревянных зданий с максимальной высоты 12 м до 22,5 м на практике может вызвать больший интерес застройщиков к разработке и строительству деревянных зданий, и это только хорошо», — говорит Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential. Компания уже готовит один проект жилого дома из дерева в Радлице (Прага).

У других компаний также есть свои планы по строительству деревянных зданий. Они хотят строить не только жилые дома, но и офисы.

Для застройщиков деревянные здания интересны еще по одной причине, помимо скорости и экологии. Благодаря их экологичности, например, легче получить банковский кредит. Финансовые дома все чаще учитывают экологические критерии при их выдаче.

Концепция также предусматривает, что древесина станет более распространенным строительным материалом для государства и муниципалитетов. В ней предлагается установить минимальную долю древесины в 20% при строительстве новых общественных зданий.
строительство Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Dz 30 марта 2024 21:18
И при том стоить они будут столько же сколько кирпичные, зная особенности чешского рынка недвижимости.
Ответить
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
27 МАРТА 2024
1375
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ПРАГЕ НАИМЕНЕЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ В ЕВРОПЕ, ГОВОРИТСЯ В АНАЛИЗЕ
В Праге наименее доступное жилье в Европе, и одно лишь увеличение частного строительства не изменит ситуацию; необходимы также политические меры. Об этом говорится в анализе, представленном сегодня...
10:30
27 МАРТА 2024
946
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК СДАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ В ЧЕХИИ БЫСТРО, ВЫГОДНО И БЕЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С АРЕНДОЙ?
Риск неплатежей, повреждения квартиры или пустующее жилье — все это головная боль арендодателя, который часто не знает, как справиться с этими проблемами. Почти 80% владельцев недвижимости в Чехии...
09:30
26 МАРТА 2024
757
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ОЖИВАЕТ, ДЕШЕВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ ПРИВЛЕКАЮТ НЕРЕШИТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О возрождении рынка недвижимости говорят уже несколько месяцев. На рынке и в обществе царит хорошее настроение, а желания девелоперов и агентов по недвижимости сбываются. Адам Грегуш, аналитик...
17:30
24 МАРТА 2024
1096
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В ЧЕХИИ БУДУТ ПАДАТЬ И ДАЛЬШЕ, НО НЕ ВЕРНУТСЯ К НУЛЮ
Снижение процентных ставок по ипотеке продолжится, согласны экономический эксперт, заместитель спикера Палаты депутатов Чехии Ян Скопечек и депутат от SPD Ян Грнчирж. Однако ни один из них не...
18:00
22 МАРТА 2024
1048
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАГА ЗАПЛАТИТ БАНКУ 3,65 МЛРД КРОН ЗА ЗДАНИЕ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ
Мэрия Праги предложит Коммерческому банку (KB) 3,65 миллиарда чешских крон за здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В будущем туда могут переехать чиновники. Сегодня городские...
13:30
22 МАРТА 2024
1408
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЧЕХОВ КУПИЛИ ЖИЛЬЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ БЕЗ ИПОТЕКИ, ГОВОРИТ БАНКИР
Высокие ставки последних лет резко снизили продажи ипотечных кредитов в Чехии. Но для некоторых чехов потратить миллионы из кармана, чтобы купить недвижимость своей мечты, не составило труда. По...
10:30
22 МАРТА 2024
1163
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УДЕШЕВИТЬ СВОЮ ИПОТЕКУ, ПЕРЕЙДЯ В ДРУГОЙ БАНК. ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки. В среду правление ЧНБ снизило базовую ставку на полпроцента, до 5,75%, и аналитики ожидают, что это приведет к дальнейшему...
15:00
21 МАРТА 2024
2259
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДОМОВ НА ПРОДАЖУ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ЧЕХИИ ВСЕ МЕНЬШЕ, А ЦЕНЫ НА НИХ РАСТУТ
Оживление на рынке недвижимости затрагивает кошельки все большего числа людей. Вслед за теми, кто интересуется квартирами, покупателям, желающим обзавестись собственным домом, также приходится...
10:30
19 МАРТА 2024
1156
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ НАШЛИ СПОСОБ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Клиенты платят сотни тысяч крон компаниям за строительство домов или реконструкцию, но в случае возникновения претензий они не могут вернуть деньги. Это происходит из-за лазейки в законодательстве.
08:00
19 МАРТА 2024
1188
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЯНВАРЕ 2024 ГОДА ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ ВЫРОС НА 99%
В январе этого года банки Чешской Республики зафиксировали бурный рост выданных ипотечных кредитов. Общий объем вновь выданных ипотечных кредитов достиг 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в...
13:00
18 МАРТА 2024
2129
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ СТАНОВЯТСЯ ДЕШЕВЛЕ, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
У тех, кто хочет купить квартиру со скидкой, возможно, есть один из последних шансов. По крайней мере если сбудутся прогнозы экспертов по недвижимости или Чешского национального банка. Они...
11:30
18 МАРТА 2024
1039
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕОПЛАЧЕННАЯ АРЕНДА И ИСПОРЧЕННАЯ КВАРТИРА? «ВИНОВАТ МУНИЦИПАЛИТЕТ», — ГОВОРЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ
Закон о жилищной поддержке в Чехии выходит на финальную стадию согласования. Он призван, в частности, мотивировать владельцев пустующих квартир приводить в порядок освободившееся жилье и выставлять...
14:00
16 МАРТА 2024
2640
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БАРРАНДОВСКИЕ ТЕРРАСЫ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗНАМЕНИТОГО РЕСТОРАНА
Пражский ресторан «Баррандовские террасы», который когда-то привлекал знаменитостей и тысячи других посетителей, возвращается к жизни после долгих лет запустения. Деликатное обновление...
21:00
15 МАРТА 2024
1206
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗА ЖИЛЬЕ ВОЗЛЕ ТЕМЕЛИНА ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ МИЛЛИОНЫ. ОПАСЕНИЯ АКТИВИСТОВ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Хотя активисты, выступающие против строительства атомной электростанции «Темелин», предполагали, что интерес к жилью поблизости будет отсутствовать, на деле все оказалось наоборот. Проще говоря,...
20:00
15 МАРТА 2024
917
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЕ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЫ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ
Популярность гибких офисов с коротким договором аренды растет. Компании рассматривают такие помещения как возможность сэкономить деньги по сравнению с арендой традиционных офисов. Пражские...