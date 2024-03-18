В Чехии больше всего промышленных площадей на душу населения в Центральной и Восточной Европе
2 апреля 2024
08:00
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В Чехии больше всего промышленных и логистических площадей на 1 000 жителей среди всех стран региона ЦВЕ. В то же время страна имеет самый низкий уровень вакантных площадей, согласно анализу консалтинговой компании по недвижимости Cushman & Wakefield.
По мнению опрошенных экспертов из разных отраслей, это может свидетельствовать о привлекательности Чехии для инвесторов, однако конкретные разработки оказывают и негативное влияние на местную среду. Мнения муниципалитетов в этом отношении расходятся. По мнению Союза городов и муниципалитетов (SMO), строительство может принести новые рабочие места в район, но при этом ухудшить качество воздуха, транспорт и инфраструктуру.
Общая площадь промышленных и логистических площадей в регионе ЦВЕ на конец 2023 года составит почти 61,5 миллиона квадратных метров. На Чешскую Республику приходится 19% этой площади, или 11,7 миллиона квадратных метров. Согласно анализу Cushman & Wakefield, в Чехии на 1 000 жителей приходится 1 104 квадратных метров таких площадей, что является самым высоким показателем в регионе.
По словам Зденки Клапаловой, президента Ассоциации по развитию рынка недвижимости, Чехия была, есть и будет привлекательным местом для размещения спроса, связанного не только с автомобильной промышленностью, которая доминирует на местном рынке. Однако она признает, что строительство в Чехии должно стать более эффективным, и не обязательно нужны новые площади.
«С точки зрения бизнеса и инвестиционных возможностей, связанных с растущим спросом, мы должны продолжать упорно работать над тем, чтобы новые проекты были готовы. Но нам не всегда нужно строить на почве с первым или вторым классом кредитоспособности. Мы можем сосредоточиться на возрождении промышленных зданий в привлекательных местах с хорошей доступностью для рабочей силы и адекватной инфраструктурой», — добавила Клапалова.
Элишка Возникова, руководитель ландшафтной программы экологического движения Duha, частично согласна с ней в этом вопросе. По ее мнению, задача государства — следить за тем, чтобы строительство новых залов не происходило на самой качественной почве, как это было до сих пор. В то же время, по ее словам, необходимо, чтобы новые и существующие помещения способствовали развитию инноваций и устойчивых технологий.
«Почва, покрытая бетоном, навсегда утрачивает способность к культивации, поглощению воды и любым другим экологическим функциям. Наряду с этим существует проблема внешнего воздействия зданий, которые сами производят выбросы и отходы и используют существующие или требуют новых транспортных маршрутов. Важно, чтобы застройщики соблюдали законы, не пытались их обойти и общались с местными жителями», — говорит Возникова.
По данным SMO, отношение чешских городов и муниципалитетов к строительству индустриальных парков может быть разным. По словам пресс-секретаря союза Александры Коцовой, некоторые рассматривают строительство индустриальных парков как возможность создания новых рабочих мест, содействия экономическому развитию и привлечения инвестиций. С другой стороны, есть города и муниципалитеты, которые могут быть обеспокоены негативными последствиями строительства и опасаться потери сельскохозяйственных земель, увеличения трафика или непосильной нагрузки на местное благоустройство.
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