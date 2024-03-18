Олимпийское безумие. Цены на отели в Париже просто дикие

Согласно данным сайта Statista, который специализируется на сборе данных, средняя цена за одну ночь в Париже в июне 2023 года была самой высокой и составила 355 евро (около 9 000 крон). В августе она снизилась до 212 евро (5 360 крон), а в сентябре снова выросла до 336 евро (8 500 крон). В первом месяце 2024 года средняя цена составила 221 евро (5 600 крон), а в марте — 243 евро (6 140 крон). В эту статистику включены как отели, так и сервис Airbnb.



Как сообщает американская газета The New York Times (NYT), ряд отелей и съемных квартир удвоили или утроили свои обычные летние цены. Некоторые даже повысили их в пять раз.



Например, двухместный номер в роскошном отеле Ducs de Bourgogne обычно стоит около 300 евро (около 7 600 крон). Но в конце января он стоил около 1 500 евро (около 38 000), по данным NYT. Во второй половине марта, однако, его цена с 27 по 28 июля составляла «всего» 21 000 чешских крон. За две недели до этого цена была вдвое ниже.



Средний отель Ibis обычно стоит от 90 до 200 евро (от 2 274 крон до 5 053 крон), однако в январе этого года он стоил от 400 до 700 евро (от 10 108 до 17 689 крон), сообщает NYT. Цена на отели Ibis в конце марта на период с 27 по 28 июля колеблется от 8 500 до 12 000 крон. Как и в более роскошном отеле, упомянутом выше, цена варьируется от 3 000 до 5 000 крон.



NYT отмечает, что такой ажиотаж возник задолго до начала Игр. Напротив, можно ожидать, что по мере приближения Олимпиады цены будут снижаться, поскольку люди скорее будут сдавать жилье за меньшую цену, чем иметь пустующую квартиру. В то же время отели освободят больше номеров, что может привести к снижению цен в городе и его окрестностях при наличии большего предложения.



Влияние на рынок недвижимости

Ссылаясь на отчет риелторской платформы SeLonger, Politico сообщает, что предстоящие Олимпийские игры в Париже оказывают значительное влияние на рынок аренды жилья в целом. Это связано с тем, что многие арендодатели разместят свои квартиры и дома на Airbnb или аналогичных сервисах, а потом не вернутся к долгосрочной аренде.



По словам SeLonger, за последние три года количество объявлений о продаже недвижимости в Париже сократилось на 74%, а в целом по стране — на 36%, но эта тенденция связана не только с Олимпиадой, но и с регулированием арендной платы и высокими процентными ставками, ограничивающими инвестиции.



Мнение парижан

Газета Le Monde сообщила, что многие парижане покинут свои дома этим летом. Кроме того, редакция вышла на улицы парижского пригорода Стад-де-Франс, чтобы расспросить местных жителей о ситуации с недвижимостью и Олимпиаде.



Некоторые сказали, что приветствуют Олимпиаду, потому что она принесет им прибыль, но другие считают двухнедельный спортивный праздник адом, а сдачу недвижимости в аренду — планом по спасению от него.



«Это позволит оплатить наш отпуск», — сказал один из участников дискуссии. «Я планирую использовать ее для оплаты нового бойлера», — сказал другой.



Французская газета сообщила, что многие из тех, кто решил сдать свою квартиру на Airbnb, терпеть не могут этот сервис в остальное время года, а когда их спрашивают, почему одна ночь в их квартире стоит столько, сколько стоит, они отвечают, что им сказали, что цена должна быть такой.



Олимпийские игры в Париже пройдут в этом году с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что столицу Франции посетят до 16 миллионов человек.