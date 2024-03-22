Девелоперы и крупные инвесторы все активнее выходят на чешский рынок аренды квартир
7 апреля 2024
12:00
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Застройщики и крупные инвесторы все активнее выходят на чешский рынок аренды квартир, который состоит в основном из инвестиционных квартир, принадлежащих частным лицам. Причина — рост интереса к арендному жилью, вызванный ухудшением доступности собственного жилья. Чаще всего инвесторы сосредотачиваются на строительстве и покупке проектов строительства для сдачи в аренду (build to rent — BTR), то есть многоквартирных домов, частично или полностью меблированных и приспособленных для сдачи. Это следует из данных Ассоциации по развитию рынка недвижимости (ARTN), консалтинговой компании BTR Consulting и данных Чешского агентства печати. По оценкам Ассоциации арендного жилья, число людей, проживающих в арендованном жилье в Чехии, в этом году может увеличиться на несколько десятков тысяч.
Build to rent — это многоквартирные дома, спроектированные, построенные и эксплуатируемые исключительно в качестве арендного жилья. Они могут различаться по уровню оснащения квартир: в одних есть только кухни, другие полностью оборудованы всей мебелью и техникой. По данным BTR Consulting, в настоящее время в Чехии преобладают полностью меблированные квартиры. Арендная плата обычно значительно выше средней и в Праге в конце прошлого года составляла около 542 крон за квадратный метр, в то время как для обычных квартир она равнялась 401 кроне.
Проекты BTR строятся в основном в Праге. По данным ARTN Trend Report и BTR Consulting, в 2018 году в столице было всего два проекта институциональной аренды с 484 квартирами, а в 2023 году — 2 404 такие квартиры в 16 проектах. В течение двух лет в Праге планируется построить 500 новых институциональных арендных квартир. Институциональные квартиры в аренду появляются и в Брно.
По данным инвестиционной группы Creditas, 67% рынка аренды составляют частные квартиры. Доля институциональной аренды в Чехии составляет около 7%. Несмотря на такую диспропорцию, в прошлом году группа вывела на рынок 200 полностью меблированных квартир. В будущем компания планирует увеличить их количество, в основном в Праге и Брно. В центре Брно застройщик Crestyl также готовит к сдаче 137 квартир.
Крупнейшим институциональным арендодателем в Праге является израильский застройщик AFI, которому принадлежит в общей сложности 859 квартир в Карлине, Тршебешине и Высочанах. Во второй очереди AFI Home Kolbenova в конце марта было сдано 60 новых полностью меблированных квартир. Компания планирует ежемесячно сдавать еще 60 квартир, в общей сложности 327 квартир. По словам застройщика, жилые дома в Колбенове и Карлине заполнены на 90%. В Карлине в прошлом году также был завершен проект застройщика Trigema на Инвалидовне со 140 меблированными квартирами. Компания готовит еще 860 квартир в различных проектах в Праге.
Среди других крупных институциональных арендаторов — компании SIKO и Česká spořitelna’s Affordable Housing, которые вместе готовят почти 1 300 квартир для сдачи в аренду. Католическая церковь также постепенно укрепляет свои позиции на рынке. Платформа XPlace, управляемая Пражским архиепископством, в начале февраля этого года приобрела 111 новых квартир для сдачи в аренду, и еще 521 квартира находится в процессе подготовки.
Проекты BTR строятся в основном в Праге. По данным ARTN Trend Report и BTR Consulting, в 2018 году в столице было всего два проекта институциональной аренды с 484 квартирами, а в 2023 году — 2 404 такие квартиры в 16 проектах. В течение двух лет в Праге планируется построить 500 новых институциональных арендных квартир. Институциональные квартиры в аренду появляются и в Брно.
По данным инвестиционной группы Creditas, 67% рынка аренды составляют частные квартиры. Доля институциональной аренды в Чехии составляет около 7%. Несмотря на такую диспропорцию, в прошлом году группа вывела на рынок 200 полностью меблированных квартир. В будущем компания планирует увеличить их количество, в основном в Праге и Брно. В центре Брно застройщик Crestyl также готовит к сдаче 137 квартир.
Крупнейшим институциональным арендодателем в Праге является израильский застройщик AFI, которому принадлежит в общей сложности 859 квартир в Карлине, Тршебешине и Высочанах. Во второй очереди AFI Home Kolbenova в конце марта было сдано 60 новых полностью меблированных квартир. Компания планирует ежемесячно сдавать еще 60 квартир, в общей сложности 327 квартир. По словам застройщика, жилые дома в Колбенове и Карлине заполнены на 90%. В Карлине в прошлом году также был завершен проект застройщика Trigema на Инвалидовне со 140 меблированными квартирами. Компания готовит еще 860 квартир в различных проектах в Праге.
Среди других крупных институциональных арендаторов — компании SIKO и Česká spořitelna’s Affordable Housing, которые вместе готовят почти 1 300 квартир для сдачи в аренду. Католическая церковь также постепенно укрепляет свои позиции на рынке. Платформа XPlace, управляемая Пражским архиепископством, в начале февраля этого года приобрела 111 новых квартир для сдачи в аренду, и еще 521 квартира находится в процессе подготовки.
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