Девелоперы и крупные инвесторы все активнее выходят на чешский рынок аренды квартир

Build to rent — это многоквартирные дома, спроектированные, построенные и эксплуатируемые исключительно в качестве арендного жилья. Они могут различаться по уровню оснащения квартир: в одних есть только кухни, другие полностью оборудованы всей мебелью и техникой. По данным BTR Consulting, в настоящее время в Чехии преобладают полностью меблированные квартиры. Арендная плата обычно значительно выше средней и в Праге в конце прошлого года составляла около 542 крон за квадратный метр, в то время как для обычных квартир она равнялась 401 кроне.



Проекты BTR строятся в основном в Праге. По данным ARTN Trend Report и BTR Consulting, в 2018 году в столице было всего два проекта институциональной аренды с 484 квартирами, а в 2023 году — 2 404 такие квартиры в 16 проектах. В течение двух лет в Праге планируется построить 500 новых институциональных арендных квартир. Институциональные квартиры в аренду появляются и в Брно.



По данным инвестиционной группы Creditas, 67% рынка аренды составляют частные квартиры. Доля институциональной аренды в Чехии составляет около 7%. Несмотря на такую диспропорцию, в прошлом году группа вывела на рынок 200 полностью меблированных квартир. В будущем компания планирует увеличить их количество, в основном в Праге и Брно. В центре Брно застройщик Crestyl также готовит к сдаче 137 квартир.



Крупнейшим институциональным арендодателем в Праге является израильский застройщик AFI, которому принадлежит в общей сложности 859 квартир в Карлине, Тршебешине и Высочанах. Во второй очереди AFI Home Kolbenova в конце марта было сдано 60 новых полностью меблированных квартир. Компания планирует ежемесячно сдавать еще 60 квартир, в общей сложности 327 квартир. По словам застройщика, жилые дома в Колбенове и Карлине заполнены на 90%. В Карлине в прошлом году также был завершен проект застройщика Trigema на Инвалидовне со 140 меблированными квартирами. Компания готовит еще 860 квартир в различных проектах в Праге.



Среди других крупных институциональных арендаторов — компании SIKO и Česká spořitelna’s Affordable Housing, которые вместе готовят почти 1 300 квартир для сдачи в аренду. Католическая церковь также постепенно укрепляет свои позиции на рынке. Платформа XPlace, управляемая Пражским архиепископством, в начале февраля этого года приобрела 111 новых квартир для сдачи в аренду, и еще 521 квартира находится в процессе подготовки.