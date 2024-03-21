Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Центробанк Чехии снижает ставки, но ипотека пока заметно не подешевела

Новости 420on
5 апреля 2024
11:30
339
Чешские банки начинают немного удешевлять кредиты на покупку жилья, однако они откладывают более резкое снижение процентных ставок. Аналитики считают, что к концу года ежемесячные выплаты по ипотеке могут снизиться на тысячи крон.
Ожидания снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, связанные с изменением ставки Чешского национального банка, пока оправдались лишь частично. По данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по кредитам на покупку жилья в начале апреля снизилась на пять сотых процентного пункта до 5,57%.

«Ставки по ипотечным кредитам падают, хотя и не такими темпами, как базовые ставки Чешского национального банка. Последний на своем мартовском заседании снизил ставку двухнедельного репо на полпроцента до текущего значения в 5,75%. Однако банки продолжают следовать довольно постепенной тенденции к снижению процентных ставок по ипотечным кредитам», — говорит Йиржи Сикора, аналитик по ипотечным кредитам в Swiss Life Select.

Чем больше снизятся процентные ставки, тем больше клиентов начнут рассматривать возможность рефинансирования существующих кредитов.

«Весь рынок с нетерпением ждет этого переломного момента, кроме банков, эти изменения логично стоят банку дополнительных денег. Чем постепеннее будет происходить снижение рыночных ставок, тем меньше клиентов будут рассматривать возможность рефинансирования ипотеки», — сказал ранее SZ Byznys Давид Эйм, эксперт по ипотеке в Gepard Finance.

На тысячи крон дешевле

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, оформленному до 80% оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,57% составил в апреле 21 630  крон. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился примерно на 100 крон. Тем не менее он находится на самом низком уровне с мая 2022 года.

По мнению Swiss Life Select, более заметное снижение ежемесячного взноса еще впереди, учитывая ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок.

Если ставка двухмесячного РЕПО к концу года упадет до 4%, как прогнозирует компания, и банки продолжат снижать ставки предложения, то уже в этом году платеж по такому образцу ипотеки может приблизиться к отметке 19 000 крон.

Продолжительность периода фиксации определяет цену

В контексте ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок подход банков к индивидуальной длительности фиксации становится все более разным.

«Например, при двух- и трехлетних фиксациях снижение ставок более заметно, но по сравнению с очень короткими фиксациями на один год или, наоборот, длинными фиксациями на десять лет ставки практически не падают, а стагнируют», — говорит Йиржи Сикора, главный аналитик Swiss Life Select.

Очень короткие, как и длинные, фиксинги не поддерживаются банками путем снижения ставок, и они не пытаются сделать их привлекательными для клиентов. Причина в том, что банки и клиенты рассчитывают на дальнейшее снижение ставок по ипотеке.

«Банки боятся, что при очень коротких фиксациях они могут потерять большое количество клиентов через год из-за рефинансирования. И тот же страх перед рефинансированием справедлив для длительных сроков, где уход клиентов будет стоить им больших денег», — объясняет Сикора.

«Введено ограничение в один процент, и банки четко заявили, что эта сумма не покроет расходы, которые они несут при досрочном погашении», — комментирует ипотечный аналитик.

Однако, несмотря на медленные темпы снижения ставок, рынок ипотечного кредитования достиг ситуации, когда все отслеживаемые ставки впервые с мая 2022 года опустились ниже отметки в 6%.

Хорошие новости сменяются плохими

Но с более доступными ипотечными кредитами приходят и менее приятные новости для покупателей, считают эксперты. Это связано с тем, что цены на недвижимость снова пошли вверх после более чем годового перерыва. Покупателям, не имеющим достаточно собственных средств для покупки недвижимости, придется ответить на вопрос, что лучше: дождаться более дешевой ипотеки или воспользоваться текущими ценами на недвижимость.

«Цены на недвижимость будут расти, но более медленными темпами, чем в прошлом. Это может стать возможностью для тех, кто ищет подходящие инвестиции или хочет осуществить свою мечту о собственном доме», — заключает Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.
ипотеки покупка недвижимости Чехия процентные ставки

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 АПРЕЛЯ 2024
2954
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В КАКИХ ЧЕШСКИХ ГОРОДАХ КВАРТИРЫ ДЕШЕВЕЮТ, А В КАКИХ — ДОРОЖАЮТ?
Почти половина Чешской Республики почувствовала на себе завершение удешевления квартир в конце прошлого года. Примерно в каждом втором районе цены были выше, чем 12 месяцами ранее. Это следует из...
08:00
3 АПРЕЛЯ 2024
1916
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ В КВАРТИРУ ЗАСЕЛЯЛИСЬ ОДИН ТУРИСТ ЗА ДРУГИМ, ОМБУДСМЕН ВМЕШАЛСЯ И РЕШИЛ СПОР НЕ В ПОЛЬЗУ ВЛАДЕЛЬЦА
Квартиры, предназначенные для постоянного проживания, не могут длительное время использоваться для краткосрочной аренды, заявил чешский омбудсмен Станислав Кржечек. Он получил жалобу от человека,...
16:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1355
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОЛИМПИЙСКОЕ БЕЗУМИЕ. ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ В ПАРИЖЕ ПРОСТО ДИКИЕ
Некоторые жители Парижа стремятся получить максимальную прибыль от предстоящих летних Олимпийских игр. Они предлагают свои квартиры на Airbnb или аналогичных сервисах, чтобы за две недели игр...
08:00
2 АПРЕЛЯ 2024
606
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
В Чехии больше всего промышленных и логистических площадей на 1 000 жителей среди всех стран региона ЦВЕ. В то же время страна имеет самый низкий уровень вакантных площадей, согласно анализу...
21:00
1 АПРЕЛЯ 2024
886
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ СНОВА НАЧАЛИ РАСТИ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА
В четвертом квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии снова начали расти. После четырех кварталов падения они выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 95 000...
09:30
1 АПРЕЛЯ 2024
1003
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧИСЛО АРЕНДАТОРОВ КВАРТИР В ЧЕХИИ БУДЕТ РАСТИ, НОВЫХ ДОМОВ СТРОИТСЯ МАЛО
Около 2 миллионов человек в Чешской Республике живут в арендованных квартирах или домах. По мнению риелтеров, число людей, снимающих жилье, будет расти. Новой недвижимости строится недостаточно. До...
18:30
30 МАРТА 2024
1488
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ЗДАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕРЕВЯННЫМ, ПЛАНИРУЮТ МИНИСТЕРСТВА В ЧЕХИИ
Новые дома должны строиться из дерева чаще, чем сейчас. Три чешских министерства предлагают это в новом стратегическом документе под названием «Сырьевая политика для древесины». В нем также...
15:00
27 МАРТА 2024
1587
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ПРАГЕ НАИМЕНЕЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ В ЕВРОПЕ, ГОВОРИТСЯ В АНАЛИЗЕ
В Праге наименее доступное жилье в Европе, и одно лишь увеличение частного строительства не изменит ситуацию; необходимы также политические меры. Об этом говорится в анализе, представленном сегодня...
10:30
27 МАРТА 2024
1275
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК СДАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ В ЧЕХИИ БЫСТРО, ВЫГОДНО И БЕЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С АРЕНДОЙ?
Риск неплатежей, повреждения квартиры или пустующее жилье — все это головная боль арендодателя, который часто не знает, как справиться с этими проблемами. Почти 80% владельцев недвижимости в Чехии...
09:30
26 МАРТА 2024
892
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ОЖИВАЕТ, ДЕШЕВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ ПРИВЛЕКАЮТ НЕРЕШИТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О возрождении рынка недвижимости говорят уже несколько месяцев. На рынке и в обществе царит хорошее настроение, а желания девелоперов и агентов по недвижимости сбываются. Адам Грегуш, аналитик...
17:30
24 МАРТА 2024
1221
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В ЧЕХИИ БУДУТ ПАДАТЬ И ДАЛЬШЕ, НО НЕ ВЕРНУТСЯ К НУЛЮ
Снижение процентных ставок по ипотеке продолжится, согласны экономический эксперт, заместитель спикера Палаты депутатов Чехии Ян Скопечек и депутат от SPD Ян Грнчирж. Однако ни один из них не...
18:00
22 МАРТА 2024
1161
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАГА ЗАПЛАТИТ БАНКУ 3,65 МЛРД КРОН ЗА ЗДАНИЕ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ
Мэрия Праги предложит Коммерческому банку (KB) 3,65 миллиарда чешских крон за здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В будущем туда могут переехать чиновники. Сегодня городские...
13:30
22 МАРТА 2024
1526
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЧЕХОВ КУПИЛИ ЖИЛЬЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ БЕЗ ИПОТЕКИ, ГОВОРИТ БАНКИР
Высокие ставки последних лет резко снизили продажи ипотечных кредитов в Чехии. Но для некоторых чехов потратить миллионы из кармана, чтобы купить недвижимость своей мечты, не составило труда. По...
10:30
22 МАРТА 2024
1277
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УДЕШЕВИТЬ СВОЮ ИПОТЕКУ, ПЕРЕЙДЯ В ДРУГОЙ БАНК. ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки. В среду правление ЧНБ снизило базовую ставку на полпроцента, до 5,75%, и аналитики ожидают, что это приведет к дальнейшему...
15:00
21 МАРТА 2024
2378
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДОМОВ НА ПРОДАЖУ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ЧЕХИИ ВСЕ МЕНЬШЕ, А ЦЕНЫ НА НИХ РАСТУТ
Оживление на рынке недвижимости затрагивает кошельки все большего числа людей. Вслед за теми, кто интересуется квартирами, покупателям, желающим обзавестись собственным домом, также приходится...