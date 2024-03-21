Центробанк Чехии снижает ставки, но ипотека пока заметно не подешевела

Ожидания снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, связанные с изменением ставки Чешского национального банка, пока оправдались лишь частично. По данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по кредитам на покупку жилья в начале апреля снизилась на пять сотых процентного пункта до 5,57%.





«Ставки по ипотечным кредитам падают, хотя и не такими темпами, как базовые ставки Чешского национального банка. Последний на своем мартовском заседании снизил ставку двухнедельного репо на полпроцента до текущего значения в 5,75%. Однако банки продолжают следовать довольно постепенной тенденции к снижению процентных ставок по ипотечным кредитам», — говорит Йиржи Сикора, аналитик по ипотечным кредитам в Swiss Life Select.





Чем больше снизятся процентные ставки, тем больше клиентов начнут рассматривать возможность рефинансирования существующих кредитов.





«Весь рынок с нетерпением ждет этого переломного момента, кроме банков, эти изменения логично стоят банку дополнительных денег. Чем постепеннее будет происходить снижение рыночных ставок, тем меньше клиентов будут рассматривать возможность рефинансирования ипотеки», — сказал ранее SZ Byznys Давид Эйм, эксперт по ипотеке в Gepard Finance.





На тысячи крон дешевле





Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, оформленному до 80% оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,57% составил в апреле 21 630 крон. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился примерно на 100 крон. Тем не менее он находится на самом низком уровне с мая 2022 года.





По мнению Swiss Life Select, более заметное снижение ежемесячного взноса еще впереди, учитывая ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок.





Если ставка двухмесячного РЕПО к концу года упадет до 4%, как прогнозирует компания, и банки продолжат снижать ставки предложения, то уже в этом году платеж по такому образцу ипотеки может приблизиться к отметке 19 000 крон.





Продолжительность периода фиксации определяет цену





В контексте ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок подход банков к индивидуальной длительности фиксации становится все более разным.





«Например, при двух- и трехлетних фиксациях снижение ставок более заметно, но по сравнению с очень короткими фиксациями на один год или, наоборот, длинными фиксациями на десять лет ставки практически не падают, а стагнируют», — говорит Йиржи Сикора, главный аналитик Swiss Life Select.





Очень короткие, как и длинные, фиксинги не поддерживаются банками путем снижения ставок, и они не пытаются сделать их привлекательными для клиентов. Причина в том, что банки и клиенты рассчитывают на дальнейшее снижение ставок по ипотеке.





«Банки боятся, что при очень коротких фиксациях они могут потерять большое количество клиентов через год из-за рефинансирования. И тот же страх перед рефинансированием справедлив для длительных сроков, где уход клиентов будет стоить им больших денег», — объясняет Сикора.





«Введено ограничение в один процент, и банки четко заявили, что эта сумма не покроет расходы, которые они несут при досрочном погашении», — комментирует ипотечный аналитик.





Однако, несмотря на медленные темпы снижения ставок, рынок ипотечного кредитования достиг ситуации, когда все отслеживаемые ставки впервые с мая 2022 года опустились ниже отметки в 6%.





Хорошие новости сменяются плохими





Но с более доступными ипотечными кредитами приходят и менее приятные новости для покупателей, считают эксперты. Это связано с тем, что цены на недвижимость снова пошли вверх после более чем годового перерыва. Покупателям, не имеющим достаточно собственных средств для покупки недвижимости, придется ответить на вопрос, что лучше: дождаться более дешевой ипотеки или воспользоваться текущими ценами на недвижимость.





«Цены на недвижимость будут расти, но более медленными темпами, чем в прошлом. Это может стать возможностью для тех, кто ищет подходящие инвестиции или хочет осуществить свою мечту о собственном доме», — заключает Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.