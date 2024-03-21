Центробанк Чехии снижает ставки, но ипотека пока заметно не подешевела
5 апреля 2024
11:30
339
Чешские банки начинают немного удешевлять кредиты на покупку жилья, однако они откладывают более резкое снижение процентных ставок. Аналитики считают, что к концу года ежемесячные выплаты по ипотеке могут снизиться на тысячи крон.
Ожидания снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, связанные с изменением ставки Чешского национального банка, пока оправдались лишь частично. По данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по кредитам на покупку жилья в начале апреля снизилась на пять сотых процентного пункта до 5,57%.
«Ставки по ипотечным кредитам падают, хотя и не такими темпами, как базовые ставки Чешского национального банка. Последний на своем мартовском заседании снизил ставку двухнедельного репо на полпроцента до текущего значения в 5,75%. Однако банки продолжают следовать довольно постепенной тенденции к снижению процентных ставок по ипотечным кредитам», — говорит Йиржи Сикора, аналитик по ипотечным кредитам в Swiss Life Select.
Чем больше снизятся процентные ставки, тем больше клиентов начнут рассматривать возможность рефинансирования существующих кредитов.
«Весь рынок с нетерпением ждет этого переломного момента, кроме банков, эти изменения логично стоят банку дополнительных денег. Чем постепеннее будет происходить снижение рыночных ставок, тем меньше клиентов будут рассматривать возможность рефинансирования ипотеки», — сказал ранее SZ Byznys Давид Эйм, эксперт по ипотеке в Gepard Finance.
На тысячи крон дешевле
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, оформленному до 80% оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,57% составил в апреле 21 630 крон. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился примерно на 100 крон. Тем не менее он находится на самом низком уровне с мая 2022 года.
По мнению Swiss Life Select, более заметное снижение ежемесячного взноса еще впереди, учитывая ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок.
Если ставка двухмесячного РЕПО к концу года упадет до 4%, как прогнозирует компания, и банки продолжат снижать ставки предложения, то уже в этом году платеж по такому образцу ипотеки может приблизиться к отметке 19 000 крон.
Продолжительность периода фиксации определяет цену
В контексте ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок подход банков к индивидуальной длительности фиксации становится все более разным.
«Например, при двух- и трехлетних фиксациях снижение ставок более заметно, но по сравнению с очень короткими фиксациями на один год или, наоборот, длинными фиксациями на десять лет ставки практически не падают, а стагнируют», — говорит Йиржи Сикора, главный аналитик Swiss Life Select.
Очень короткие, как и длинные, фиксинги не поддерживаются банками путем снижения ставок, и они не пытаются сделать их привлекательными для клиентов. Причина в том, что банки и клиенты рассчитывают на дальнейшее снижение ставок по ипотеке.
«Банки боятся, что при очень коротких фиксациях они могут потерять большое количество клиентов через год из-за рефинансирования. И тот же страх перед рефинансированием справедлив для длительных сроков, где уход клиентов будет стоить им больших денег», — объясняет Сикора.
«Введено ограничение в один процент, и банки четко заявили, что эта сумма не покроет расходы, которые они несут при досрочном погашении», — комментирует ипотечный аналитик.
Однако, несмотря на медленные темпы снижения ставок, рынок ипотечного кредитования достиг ситуации, когда все отслеживаемые ставки впервые с мая 2022 года опустились ниже отметки в 6%.
Хорошие новости сменяются плохими
Но с более доступными ипотечными кредитами приходят и менее приятные новости для покупателей, считают эксперты. Это связано с тем, что цены на недвижимость снова пошли вверх после более чем годового перерыва. Покупателям, не имеющим достаточно собственных средств для покупки недвижимости, придется ответить на вопрос, что лучше: дождаться более дешевой ипотеки или воспользоваться текущими ценами на недвижимость.
«Цены на недвижимость будут расти, но более медленными темпами, чем в прошлом. Это может стать возможностью для тех, кто ищет подходящие инвестиции или хочет осуществить свою мечту о собственном доме», — заключает Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 АПРЕЛЯ 2024
2954
Почти половина Чешской Республики почувствовала на себе завершение удешевления квартир в конце прошлого года. Примерно в каждом втором районе цены были выше, чем 12 месяцами ранее. Это следует из...
08:00
3 АПРЕЛЯ 2024
1916
В ЧЕХИИ В КВАРТИРУ ЗАСЕЛЯЛИСЬ ОДИН ТУРИСТ ЗА ДРУГИМ, ОМБУДСМЕН ВМЕШАЛСЯ И РЕШИЛ СПОР НЕ В ПОЛЬЗУ ВЛАДЕЛЬЦА
Квартиры, предназначенные для постоянного проживания, не могут длительное время использоваться для краткосрочной аренды, заявил чешский омбудсмен Станислав Кржечек. Он получил жалобу от человека,...
16:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1355
Некоторые жители Парижа стремятся получить максимальную прибыль от предстоящих летних Олимпийских игр. Они предлагают свои квартиры на Airbnb или аналогичных сервисах, чтобы за две недели игр...
08:00
2 АПРЕЛЯ 2024
606
В Чехии больше всего промышленных и логистических площадей на 1 000 жителей среди всех стран региона ЦВЕ. В то же время страна имеет самый низкий уровень вакантных площадей, согласно анализу...
21:00
1 АПРЕЛЯ 2024
886
В четвертом квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии снова начали расти. После четырех кварталов падения они выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 95 000...
09:30
1 АПРЕЛЯ 2024
1003
Около 2 миллионов человек в Чешской Республике живут в арендованных квартирах или домах. По мнению риелтеров, число людей, снимающих жилье, будет расти. Новой недвижимости строится недостаточно. До...
18:30
30 МАРТА 2024
1488
Новые дома должны строиться из дерева чаще, чем сейчас. Три чешских министерства предлагают это в новом стратегическом документе под названием «Сырьевая политика для древесины». В нем также...
15:00
27 МАРТА 2024
1587
В Праге наименее доступное жилье в Европе, и одно лишь увеличение частного строительства не изменит ситуацию; необходимы также политические меры. Об этом говорится в анализе, представленном сегодня...
10:30
27 МАРТА 2024
1275
Риск неплатежей, повреждения квартиры или пустующее жилье — все это головная боль арендодателя, который часто не знает, как справиться с этими проблемами. Почти 80% владельцев недвижимости в Чехии...
09:30
26 МАРТА 2024
892
КОММЕНТАРИЙ: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ОЖИВАЕТ, ДЕШЕВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ ПРИВЛЕКАЮТ НЕРЕШИТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О возрождении рынка недвижимости говорят уже несколько месяцев. На рынке и в обществе царит хорошее настроение, а желания девелоперов и агентов по недвижимости сбываются. Адам Грегуш, аналитик...
17:30
24 МАРТА 2024
1221
Снижение процентных ставок по ипотеке продолжится, согласны экономический эксперт, заместитель спикера Палаты депутатов Чехии Ян Скопечек и депутат от SPD Ян Грнчирж. Однако ни один из них не...
18:00
22 МАРТА 2024
1161
Мэрия Праги предложит Коммерческому банку (KB) 3,65 миллиарда чешских крон за здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В будущем туда могут переехать чиновники. Сегодня городские...
13:30
22 МАРТА 2024
1526
Высокие ставки последних лет резко снизили продажи ипотечных кредитов в Чехии. Но для некоторых чехов потратить миллионы из кармана, чтобы купить недвижимость своей мечты, не составило труда. По...
10:30
22 МАРТА 2024
1277
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки. В среду правление ЧНБ снизило базовую ставку на полпроцента, до 5,75%, и аналитики ожидают, что это приведет к дальнейшему...
15:00
21 МАРТА 2024
2378
Оживление на рынке недвижимости затрагивает кошельки все большего числа людей. Вслед за теми, кто интересуется квартирами, покупателям, желающим обзавестись собственным домом, также приходится...