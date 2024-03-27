Субсидируйте ипотеку, и мы сократим маржу, — призывают чешские банкиры государство

«Субсидии будут предназначены для целевой группы молодых людей, которые иначе не смогли бы получить ипотеку», — заявил на саммите по развитию строительства Марек Блага, отвечающий за проекты доступного жилья в компании Česká spořitelna.





Он рассказал, что государство с помощью субсидий теоретически может снизить ставки по пятилетним ипотечным кредитам на два процентных пункта. Еще 0,75 процентного пункта добавят сами банки из своей маржи. В настоящее время среднерыночная ставка составляет 5,36%, так что с учетом упомянутых выше субсидий она может составить около 2,5%.





При средней сумме ипотечного кредита в 3,4 миллиона чешских крон и сроке погашения 25 лет клиенты банка смогут экономить на выплатах около 5 000 крон в месяц.





Наряду с ним за субсидированные ипотечные кредиты выступил и Томаш Спурны, глава Moneta Money Bank. «Мы должны к этому стремиться», — сказал он. Идею субсидирования ипотеки выдвинули в начале года строительные фирмы, чей бизнес уже два года находится в упадке из-за дорогих жилищных кредитов.





Государство субсидировало ипотечные кредиты на рубеже тысячелетий и во время финансового кризиса 2009 и 2011 годов. В прошлом за субсидии отвечало Министерство регионального развития. Несмотря на усилия банков, министерство не планирует их возобновлять.





«Собственное жилье — самый распространенный вид жилья в нашей стране, и оно поддерживается, например, налоговыми вычетами на проценты по ипотеке. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вопрос о субсидиях. Напротив, мы идем по пути поддержки муниципального и доступного арендного жилья», — сказал пресс-секретарь ведомства Петр Валецко.





Изменить позицию министерство не убедили доводы Марека Благи о том, что субсидии помогут запустить замороженные девелоперские проекты, что теоретически должно привести к увеличению давно неактивного предложения недвижимости. «Есть свободные мощности, есть одобренные проекты, и единственная проблема — деньги», — сказал он.





Это приведет к удорожанию квартир, считает эксперт





Идея субсидирования ипотеки не вызвала энтузиазма даже у некоторых игроков на рынке ипотеки и недвижимости. Ее раскритиковали, например, бывший управляющий Центробанком Чехии и соучредитель IRQ Funds Зденек Тума или бывший банкир, а ныне генеральный директор застройщика JRD Ян Садил.





По мнению Давида Эйма, заместителя председателя правления Gepard Finance, одного из ведущих ипотечных брокеров в Чехии, нет никаких причин субсидировать ипотечные кредиты.





По его мнению, сейчас ситуация иная, чем 12 лет назад. Рынок постепенно восстанавливается после значительного спада, и ставки постепенно снижаются до здорового уровня.





Спрос на ипотечные кредиты растет с конца прошлого года, но объемы выданных кредитов все еще значительно ниже, чем те, к которым привыкли банки. По данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, в феврале банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму 13 миллиардов крон. Это в два раза больше, чем в то же время в прошлом году, однако на рубеже 2020 и 2021 годов ежемесячно выдавалось кредитов на 20 и более миллиардов крон.





Однако Эйм считает, что двухпроцентная процентная ставка, под которую клиенты банка брали кредиты три года назад, в долгосрочной перспективе абсурдно низкая. «Это приводит к тому, что люди начинают вкладывать в недвижимость так много, что рынок перегревается. Все, чего мы добьемся, — это дальнейшего роста цен на недвижимость, потому что на рынке не будет достаточно объектов, чтобы удовлетворить спрос», — сказал он.





Действительно, в период низких процентных ставок квартиры резко подорожали. В 2021 году цены на них выросли примерно на пятую часть. Опасение повторения этого сценария — одна из причин, по которой министерство негативно относится к продлению субсидий.





Польская модель





Политики некоторых соседних стран, например Польши, вводили субсидированную ипотеку. При прежнем правительстве они принимали форму гарантированных государством жилищных кредитов с двухпроцентной ставкой. Программу пришлось досрочно завершить из-за высокого спроса, когда закончились деньги, выделенные кабинетом министров.





Нынешнее правительство готовит еще более щедрые субсидии. В зависимости от количества детей люди смогут получить ставку даже меньше вышеупомянутых двух процентов. В случае семьи с тремя детьми можно даже получить нулевую ставку. В этом году программа обойдется государственному бюджету примерно в три миллиарда крон.





Данные Евростата показывают, что субсидированные ипотечные кредиты в Польше действительно способствовали росту цен на жилье. В четвертом квартале прошлого года цены на жилую недвижимость здесь выросли на 13% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем среди всех стран ЕС. В Чехии за тот же период цены упали на 1%.