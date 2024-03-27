Субсидируйте ипотеку, и мы сократим маржу, — призывают чешские банкиры государство
10 апреля 2024
09:30
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Давление на правительство с требованием начать субсидировать ипотеку растет. Банки начали призывать к государственной поддержке жилищных кредитов. Их представители оправдывают этот шаг тем, что пытаются решить проблему низкой доступности ипотеки, которая затрудняет покупку собственного жилья, а также мешает строительным компаниям. Это также означает снижение доходов самих банков. Однако министерство отвергает введение субсидий.
«Субсидии будут предназначены для целевой группы молодых людей, которые иначе не смогли бы получить ипотеку», — заявил на саммите по развитию строительства Марек Блага, отвечающий за проекты доступного жилья в компании Česká spořitelna.
Он рассказал, что государство с помощью субсидий теоретически может снизить ставки по пятилетним ипотечным кредитам на два процентных пункта. Еще 0,75 процентного пункта добавят сами банки из своей маржи. В настоящее время среднерыночная ставка составляет 5,36%, так что с учетом упомянутых выше субсидий она может составить около 2,5%.
При средней сумме ипотечного кредита в 3,4 миллиона чешских крон и сроке погашения 25 лет клиенты банка смогут экономить на выплатах около 5 000 крон в месяц.
Наряду с ним за субсидированные ипотечные кредиты выступил и Томаш Спурны, глава Moneta Money Bank. «Мы должны к этому стремиться», — сказал он. Идею субсидирования ипотеки выдвинули в начале года строительные фирмы, чей бизнес уже два года находится в упадке из-за дорогих жилищных кредитов.
Государство субсидировало ипотечные кредиты на рубеже тысячелетий и во время финансового кризиса 2009 и 2011 годов. В прошлом за субсидии отвечало Министерство регионального развития. Несмотря на усилия банков, министерство не планирует их возобновлять.
«Собственное жилье — самый распространенный вид жилья в нашей стране, и оно поддерживается, например, налоговыми вычетами на проценты по ипотеке. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вопрос о субсидиях. Напротив, мы идем по пути поддержки муниципального и доступного арендного жилья», — сказал пресс-секретарь ведомства Петр Валецко.
Изменить позицию министерство не убедили доводы Марека Благи о том, что субсидии помогут запустить замороженные девелоперские проекты, что теоретически должно привести к увеличению давно неактивного предложения недвижимости. «Есть свободные мощности, есть одобренные проекты, и единственная проблема — деньги», — сказал он.
Это приведет к удорожанию квартир, считает эксперт
Идея субсидирования ипотеки не вызвала энтузиазма даже у некоторых игроков на рынке ипотеки и недвижимости. Ее раскритиковали, например, бывший управляющий Центробанком Чехии и соучредитель IRQ Funds Зденек Тума или бывший банкир, а ныне генеральный директор застройщика JRD Ян Садил.
По мнению Давида Эйма, заместителя председателя правления Gepard Finance, одного из ведущих ипотечных брокеров в Чехии, нет никаких причин субсидировать ипотечные кредиты.
По его мнению, сейчас ситуация иная, чем 12 лет назад. Рынок постепенно восстанавливается после значительного спада, и ставки постепенно снижаются до здорового уровня.
Спрос на ипотечные кредиты растет с конца прошлого года, но объемы выданных кредитов все еще значительно ниже, чем те, к которым привыкли банки. По данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, в феврале банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму 13 миллиардов крон. Это в два раза больше, чем в то же время в прошлом году, однако на рубеже 2020 и 2021 годов ежемесячно выдавалось кредитов на 20 и более миллиардов крон.
Однако Эйм считает, что двухпроцентная процентная ставка, под которую клиенты банка брали кредиты три года назад, в долгосрочной перспективе абсурдно низкая. «Это приводит к тому, что люди начинают вкладывать в недвижимость так много, что рынок перегревается. Все, чего мы добьемся, — это дальнейшего роста цен на недвижимость, потому что на рынке не будет достаточно объектов, чтобы удовлетворить спрос», — сказал он.
Действительно, в период низких процентных ставок квартиры резко подорожали. В 2021 году цены на них выросли примерно на пятую часть. Опасение повторения этого сценария — одна из причин, по которой министерство негативно относится к продлению субсидий.
Польская модель
Политики некоторых соседних стран, например Польши, вводили субсидированную ипотеку. При прежнем правительстве они принимали форму гарантированных государством жилищных кредитов с двухпроцентной ставкой. Программу пришлось досрочно завершить из-за высокого спроса, когда закончились деньги, выделенные кабинетом министров.
Нынешнее правительство готовит еще более щедрые субсидии. В зависимости от количества детей люди смогут получить ставку даже меньше вышеупомянутых двух процентов. В случае семьи с тремя детьми можно даже получить нулевую ставку. В этом году программа обойдется государственному бюджету примерно в три миллиарда крон.
Данные Евростата показывают, что субсидированные ипотечные кредиты в Польше действительно способствовали росту цен на жилье. В четвертом квартале прошлого года цены на жилую недвижимость здесь выросли на 13% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем среди всех стран ЕС. В Чехии за тот же период цены упали на 1%.
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