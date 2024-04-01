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Снижение процентных ставок привлекает новых клиентов, объем выданных ипотечных кредитов в Чехии растет

Новости 420on
12 апреля 2024
11:30
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Число людей, заинтересованных в жилищных кредитах, растет. В марте банки выдали ипотечных кредитов на сумму более 18 миллиардов крон, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце.
В марте рынок ипотечного кредитования продолжал расти. Средняя ставка по ипотеке снизилась до 5,19% и остается самой низкой с июня 2022 года. Это привлекает новых покупателей.

В марте банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 18,2 миллиарда крон. По сравнению с февралем объем выданных ипотечных кредитов вырос более чем на 15%. Информация об этом была опубликована в журнале Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, которая отслеживает данные всех чешских банков и строительных обществ, предоставляющих ипотечные кредиты.

По сравнению с прошлым годом, когда процентные ставки по ипотеке составляли около 5,9%, в марте этого года объем выданных ипотечных кредитов был почти вдвое меньше. Однако по сравнению с мартом 2020 года объем выданных ипотечных кредитов все же снизился почти на пятую часть.

«Текущие данные подтверждают позитивное восстановление рынка. Мы видим, что интерес к покупке недвижимости продолжает расти по сравнению с прошлым годом», — говорит Мартин Вашек, генеральный директор Hypoteční banka.

Райффайзенбанк также регистрирует больше заявок на кредиты — примерно на 50% больше по сравнению со средним показателем четвертого квартала прошлого года.

«Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, так как спрос на жилье в последние два года был очень высоким», — говорит Милан Вольдржих, менеджер по ипотечным кредитам Райффайзенбанка.

Рост объемов выдачи новых ипотечных кредитов связан с продолжающимся снижением ставок по ипотеке, которые упали до 5,19% с 5,36% в феврале. Это самый низкий показатель с июня 2022 года.

Несмотря на оптимистичное развитие событий с точки зрения клиентов, ставки по ипотечным кредитам остаются выше среднего уровня за последние два десятилетия, сообщает Чешская банковская ассоциация.

«Замедление темпов снижения инфляции в США привело рынок к дальнейшей переоценке темпов снижения процентных ставок ФРС, что повлияло на целый ряд процентных ставок, включая внутренние», — говорит Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.

В результате, по его словам, рыночные ставки по кредитам с более длительным сроком погашения в апреле достигли самого высокого уровня в этом году и будут тормозить относительно быстрое снижение ставок по ипотечным кредитам, наблюдавшееся до сих пор.

По данным Hypomonitor, в дополнение к огромному количеству новых ипотечных кредитов растет и средняя сумма ипотеки. В марте она выросла с 3,38 миллиона, до 3,44 миллиона крон, что является самым высоким показателем с декабря 2021 года и лишь незначительно ниже предыдущего максимума в 3,46 миллиона крон, достигнутого в ноябре 2021 года.
ипотеки покупка недвижимости Чехия

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