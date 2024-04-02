Чехия маленькая и слишком дорогая. Чехи стали покупать квартиры и дома за границей

Чехи все чаще стремятся приобрести недвижимость за рубежом. Причины для этого разные — исполнение мечты о жизни в горах или на море, здоровый образ жизни, планируемый выход на пенсию или меры на случай ухудшения геополитической ситуации.





Интерес к покупке зарубежной недвижимости значительно вырос за последние два года. «В связи с ростом цен на недвижимость в Чехии интерес к покупке недвижимости за рубежом действительно увеличился. Покупают ее в основном для собственного отдыха, а также сдают в аренду. Обычно это люди перед выходом на пенсию, которые продают недвижимость в Чехии и затем проводят большую часть года в теплых странах Европы», — говорит о покупке недвижимости за рубежом Матей Новак, основатель платежной компании EasyChange и член совета директоров Чешской ассоциации финтеха.





Чехи, как физические, так и юридические лица, чаще всего переводят деньги на покупку недвижимости в странах еврозоны к югу от нашей страны. «Мы регулярно отправляем деньги в Испанию, Италию и Хорватию. Средняя сумма, на которую чехи покупают недвижимость за рубежом, составляет примерно 150 000 евро (около 3,8 миллиона чешских крон)», — говорит Новак.





В последнее время, однако, растет интерес и к Египту, где люди вынуждены учитывать, что их деньги будут «течь» по цифровому миру медленнее из-за усиленного контроля AML. Поэтому перед каждым переводом необходимо документально подтверждать договоры купли-продажи и происхождение денег, предназначенных для покупки недвижимости. Это может задержать сделку, которая обычно проходит в течение 24 часов, более чем на неделю.





Растущий интерес к покупке недвижимости за рубежом подтверждают и в компании SUR REAL Investments, которая специализируется на продаже инвестиционных квартир в Альпах. «Интерес к ним стабильно высок и растет с течением времени. Хотя признаки глобального потепления уже ощущаются в Австрии, в горнолыжных районах, расположенных выше 2 000 метров над уровнем моря, все еще можно не беспокоиться о недостатке снега», — объясняет Томаш Хробак из инвестиционной компании.





Потепление климата повышает привлекательность австрийских квартир, которые благодаря своей высоте над уровнем моря могут удерживать снег лучше, чем квартиры на меньшей высоте в Чехии. Самые дешевые квартиры можно купить примерно за 4,5 миллиона чешских крон. Цены на квартиры в новых проектах или на известных туристических курортах (Шладминг, Целль-ам-Зее) варьируются от 7,5 млн чешских крон и выше.





Влияние растущего спроса на альпийскую недвижимость в связи с глобальным потеплением подтверждает и девелопер Limestone Holding. Недавно он завершил строительство роскошного отеля в Хинтерстодере на высоте 1 400 метров над уровнем моря и продает отдельные квартиры частным инвесторам, заметив, что инвесторы постепенно покидают горнолыжные курорты в странах, где отсутствие снега и закрытые трассы ставят под угрозу заполняемость местного жилья в зимний сезон.





«Очевидно, что в результате изменения климата внимание иностранных частных инвесторов смещается в сторону австрийских Альп. И даже здесь высота над уровнем моря, а вместе с ней и гарантия снега в ближайшие годы, является ключевым фактором», — отмечает Михаэль Фрёлих, директор по продажам компании.





Однако интерес к австрийской недвижимости смещается и в сторону более низких высот. Действительно, за последнее десятилетие страна вложила значительные средства в расширение спектра развлечений, предлагаемых в летний сезон, построив сотни маршрутов для горных велосипедов, бобслейных трасс, детских парков, бассейнов и т. п., что повысило спрос на покупку со стороны людей, желающих вести активный образ жизни. Каринтия, которая функционирует как круглогодичное направление, также набирает популярность среди чехов.





Опыт компании SUR REAL Investments показывает, что чаще всего квартиры покупают два типа инвесторов. Первый — это классическая семейная пара со средним или выше среднего доходом, которая продала недвижимость в Чехии (например, дом своих родителей) и ищет возможность надежно хранить и со временем приумножать приобретенные деньги.





Вторая группа — это инвесторы с более высокими доходами, которые хотели бы вложить деньги в жилую недвижимость, но не имеют времени на уход за ней и покупают ее, например, в форме долевого владения, когда за недвижимостью присматривают внешние сотрудники.





О том, что такая инвестиция может хорошо окупиться, свидетельствует рост цен на 60-метровые квартиры в отдельных районах. Средняя цена такой квартиры в Кирхберге, Тироль, за последние два года выросла более чем наполовину — с 7 300 евро до более чем 11 000 евро за квадратный метр.





«В Вельдене за один год квартиры такого же размера подорожали на 40%, и даже на таких известных горнолыжных курортах, как Целль-ам-Зее, Капрун и Шладминг, цены на жилую недвижимость в прошлом году выросли примерно на пятую часть, значительно опередив уровень инфляции», — подсчитывает Хробака.





Например, Ян Хергет, бывший директор агентства CzechTourism, который, будучи активным спортсменом, также является совладельцем пляжного клуба Ládví и пляжного бара Kayak, решил инвестировать в отель в Австрии (Hotel Stubnerhof Bad Gastein). О подобной покупке, сочетающей в себе инвестиционную возможность и возможность активно заниматься спортом в собственном поместье посреди гор, он начал задумываться давно.





«Я думал об этом десятилетиями. Однако реализация мечты далека от первоначального замысла, поэтому она и заняла столько времени. Но в прошлом году две семьи собрались вместе, и мы воспользовались очень выгодным на тот момент предложением. Мы вложили свои сбережения и взяли кредит под отличные два процента», — говорит Хергет.





Бывший глава CzechTourism не рассчитывает, что инвестиции принесут ему 20 процентов годовых, но он видит в них гарантию на старость, а также возможность отдыхать на природе и встречаться с интересными людьми в качестве отельера. «Это наше хобби и в то же время своего рода пенсионная страховка», — добавляет отельер.





Иржи Седлак, в свою очередь, подумывает о переезде на итальянский полуостров Гаргано. «Времена сейчас нестабильные. Поляки начали скупать дома в Испании, опасаясь войны. Нам нравится Италия, поэтому по той же причине мы думаем о небольшом доме с садом или маленькой квартире на полуострове Гаргано, в которую мы вложим наши сбережения и переедем туда», — говорит переводчик с польского на английский.





По словам экспертов по недвижимости, люди, обеспокоенные ухудшением геополитической обстановки, также рассматривают возможность инвестирования в Аргентину, Коста-Рику или даже Марокко. Помимо собственных сбережений, некоторые из них пытаются привлечь деньги для покупки в чешских банках.





Банки дают кредиты, но в основном требуют залог в Чешской Республике

Komerční banka, Moneta Money Bank, Mbank, UniCredit Bank, Fio banka или VÚB кредитуют своих клиентов на покупку зарубежной недвижимости с помощью так называемой нецелевой американской ипотеки. Они не спрашивают, на что клиенту нужны деньги, и не требуют никаких доказательств, но должны предоставить в залог недвижимость в Чехии (в случае VÚB — в Словакии).





Например, mBank предоставляет кредит в размере до 75% от стоимости недвижимости (LTV), а Air Bank, который начал предлагать их весной прошлого года, — до 80 процентов.





«В качестве дополнительной опции мы начали предлагать финансирование недвижимости за рубежом. Средняя сумма ипотечного кредита составляет 3,3 миллиона чешских крон, и в настоящее время на него приходится около одного-двух процентов от общего объема выданных нами ипотечных кредитов», — говорит Марек Рихтер, руководитель отдела ипотечных услуг Air Bank.