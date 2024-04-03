Отели снова в тренде — в них вливают миллиарды долларов инвестиций
16 апреля 2024
19:30
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Гостиничный рынок Праги и других чешских городов оживает. Заполняемость номеров растет, как и суммы, которые отельеры зарабатывают на постояльцах. Инвесторы также начинают обращать внимание на улучшение состояния сектора, который был одним из худших в Европе во время пандемии ковида.
«Рост показателей был поддержан оживлением туризма. Он также положительно отразился в увеличении числа пассажиров, пользующихся пражским аэропортом», — говорит Зденька Клапалова, партнер Knight Frank. По словам Клапаловой, свою роль сыграло и возвращение конгрессного туризма.
Аналитики больше всего следят за показателями отелей в столице. В прошлом году средняя заполняемость гостиниц здесь составила более 70%, в то время как годом ранее она не достигала и 60%. Конец года был еще лучше для пражских отелей, которые были заполнены на четыре пятых. А в этом году отельеры сообщают о еще более высоких показателях, в том числе благодаря теплой зиме. Она привлекла в город туристов, которые в противном случае провели бы свой отпуск в горах.
«Первый квартал был необычайно успешным. Можно сказать, что сезонность в том виде, в котором мы знали ее на протяжении многих лет, закончилась. Отчасти благодаря погоде. Раньше отели просыпались на Пасху, а теперь февраль и март стали очень загруженными месяцами», — говорит Петр Чабера, директор по продажам и маркетингу сети отелей Czech Inn Hotels. Последняя сообщает о полной занятости номеров в выходные дни и 80-90% в более спокойные дни.
Девять из десяти номеров в Праге также заполнены у другой сети, Pytloun Hotels. «Рынок Праги в очень хорошей форме, и мы ожидаем роста в будущем», — говорит ее владелец Лукаш Питлун.
Наряду с уровнем заполняемости растет и доход на один номер. По данным аналитической компании HotStats, в прошлом году этот показатель в Праге вырос до 78 евро за номер, или чуть менее 2 000 чешских крон. В 2019 году он составит 71 евро.
Улучшение показателей отелей также привлекает инвесторов, которые хотели бы увеличить свои деньги в них. «Наше последнее исследование среди инвесторов в гостиничный сектор показало, что 78% из них планируют вложить в него столько же или больше капитала, чем в 2019 году, когда в регионе Центральной и Восточной Европы были зафиксированы рекордные объемы инвестиций», — говорит Дэвид Нат, партнер и глава гостиничной команды Cushman & Wakefield, отвечающий, в частности, за рынок Центральной Европы. На тот момент инвесторы вложили в чешские отели более 500 миллионов евро.
Клапалова ожидает, что в этом году в Чехии произойдет несколько интересных сделок. «И не только в центре Праги, но и в регионах, где мы ожидаем завершения значительных сделок», — говорит Клапалова.
Ее слова подтверждает и готовность нынешних владельцев продавать здания. Так, например, продается здание Prague Imperial, где находится ресторан знаменитого шеф-повара Зденека Полрайха. Его продают профсоюзы и просят за него более 2 миллиардов чешских крон. Два больших отеля в Карловых Варах также выставлены на продажу.
Вероятно, самым заманчивым товаром является пражский Four Seasons, который стоит недалеко от Карлова моста и считается самым роскошным отелем в Чехии. По оценкам, его цена может вырасти до 4 миллиардов крон.
Аналитики больше всего следят за показателями отелей в столице. В прошлом году средняя заполняемость гостиниц здесь составила более 70%, в то время как годом ранее она не достигала и 60%. Конец года был еще лучше для пражских отелей, которые были заполнены на четыре пятых. А в этом году отельеры сообщают о еще более высоких показателях, в том числе благодаря теплой зиме. Она привлекла в город туристов, которые в противном случае провели бы свой отпуск в горах.
«Первый квартал был необычайно успешным. Можно сказать, что сезонность в том виде, в котором мы знали ее на протяжении многих лет, закончилась. Отчасти благодаря погоде. Раньше отели просыпались на Пасху, а теперь февраль и март стали очень загруженными месяцами», — говорит Петр Чабера, директор по продажам и маркетингу сети отелей Czech Inn Hotels. Последняя сообщает о полной занятости номеров в выходные дни и 80-90% в более спокойные дни.
Девять из десяти номеров в Праге также заполнены у другой сети, Pytloun Hotels. «Рынок Праги в очень хорошей форме, и мы ожидаем роста в будущем», — говорит ее владелец Лукаш Питлун.
Наряду с уровнем заполняемости растет и доход на один номер. По данным аналитической компании HotStats, в прошлом году этот показатель в Праге вырос до 78 евро за номер, или чуть менее 2 000 чешских крон. В 2019 году он составит 71 евро.
Улучшение показателей отелей также привлекает инвесторов, которые хотели бы увеличить свои деньги в них. «Наше последнее исследование среди инвесторов в гостиничный сектор показало, что 78% из них планируют вложить в него столько же или больше капитала, чем в 2019 году, когда в регионе Центральной и Восточной Европы были зафиксированы рекордные объемы инвестиций», — говорит Дэвид Нат, партнер и глава гостиничной команды Cushman & Wakefield, отвечающий, в частности, за рынок Центральной Европы. На тот момент инвесторы вложили в чешские отели более 500 миллионов евро.
Клапалова ожидает, что в этом году в Чехии произойдет несколько интересных сделок. «И не только в центре Праги, но и в регионах, где мы ожидаем завершения значительных сделок», — говорит Клапалова.
Ее слова подтверждает и готовность нынешних владельцев продавать здания. Так, например, продается здание Prague Imperial, где находится ресторан знаменитого шеф-повара Зденека Полрайха. Его продают профсоюзы и просят за него более 2 миллиардов чешских крон. Два больших отеля в Карловых Варах также выставлены на продажу.
Вероятно, самым заманчивым товаром является пражский Four Seasons, который стоит недалеко от Карлова моста и считается самым роскошным отелем в Чехии. По оценкам, его цена может вырасти до 4 миллиардов крон.
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