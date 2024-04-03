Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Отели снова в тренде — в них вливают миллиарды долларов инвестиций

Анастасия Князева
16 апреля 2024
19:30
170
Гостиничный рынок Праги и других чешских городов оживает. Заполняемость номеров растет, как и суммы, которые отельеры зарабатывают на постояльцах. Инвесторы также начинают обращать внимание на улучшение состояния сектора, который был одним из худших в Европе во время пандемии ковида.
«Рост показателей был поддержан оживлением туризма. Он также положительно отразился в увеличении числа пассажиров, пользующихся пражским аэропортом», — говорит Зденька Клапалова, партнер Knight Frank. По словам Клапаловой, свою роль сыграло и возвращение конгрессного туризма.

Аналитики больше всего следят за показателями отелей в столице. В прошлом году средняя заполняемость гостиниц здесь составила более 70%, в то время как годом ранее она не достигала и 60%. Конец года был еще лучше для пражских отелей, которые были заполнены на четыре пятых. А в этом году отельеры сообщают о еще более высоких показателях, в том числе благодаря теплой зиме. Она привлекла в город туристов, которые в противном случае провели бы свой отпуск в горах.

«Первый квартал был необычайно успешным. Можно сказать, что сезонность в том виде, в котором мы знали ее на протяжении многих лет, закончилась. Отчасти благодаря погоде. Раньше отели просыпались на Пасху, а теперь февраль и март стали очень загруженными месяцами», — говорит Петр Чабера, директор по продажам и маркетингу сети отелей Czech Inn Hotels. Последняя сообщает о полной занятости номеров в выходные дни и 80-90% в более спокойные дни.

Девять из десяти номеров в Праге также заполнены у другой сети, Pytloun Hotels. «Рынок Праги в очень хорошей форме, и мы ожидаем роста в будущем», — говорит ее владелец Лукаш Питлун.

Наряду с уровнем заполняемости растет и доход на один номер. По данным аналитической компании HotStats, в прошлом году этот показатель в Праге вырос до 78 евро за номер, или чуть менее 2 000 чешских крон. В 2019 году он составит 71 евро.

Улучшение показателей отелей также привлекает инвесторов, которые хотели бы увеличить свои деньги в них. «Наше последнее исследование среди инвесторов в гостиничный сектор показало, что 78% из них планируют вложить в него столько же или больше капитала, чем в 2019 году, когда в регионе Центральной и Восточной Европы были зафиксированы рекордные объемы инвестиций», — говорит Дэвид Нат, партнер и глава гостиничной команды Cushman & Wakefield, отвечающий, в частности, за рынок Центральной Европы. На тот момент инвесторы вложили в чешские отели более 500 миллионов евро.

Клапалова ожидает, что в этом году в Чехии произойдет несколько интересных сделок. «И не только в центре Праги, но и в регионах, где мы ожидаем завершения значительных сделок», — говорит Клапалова.

Ее слова подтверждает и готовность нынешних владельцев продавать здания. Так, например, продается здание Prague Imperial, где находится ресторан знаменитого шеф-повара Зденека Полрайха. Его продают профсоюзы и просят за него более 2 миллиардов чешских крон. Два больших отеля в Карловых Варах также выставлены на продажу.

Вероятно, самым заманчивым товаром является пражский Four Seasons, который стоит недалеко от Карлова моста и считается самым роскошным отелем в Чехии. По оценкам, его цена может вырасти до 4 миллиардов крон.
недвижимость продажа недвижимости гостиницы

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
16 АПРЕЛЯ 2024
432
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЮ ОЖИДАЕТ НОВЫЙ БУМ ТОРГОВЫХ ПАРКОВ, КОТОРЫЙ ЗАТРОНЕТ И НЕБОЛЬШИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Второй по величине торговый парк в 2023 году был открыт в Бланско компанией MS-Invest. На площади 6 900 метров расположено 20 магазинов.
22:00
15 АПРЕЛЯ 2024
4356
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЯ МАЛЕНЬКАЯ И СЛИШКОМ ДОРОГАЯ. ЧЕХИ СТАЛИ ПОКУПАТЬ КВАРТИРЫ И ДОМА ЗА ГРАНИЦЕЙ
Чехи все чаще покупают недвижимость за рубежом. В основном они покупают ее на собственные деньги, но также берут кредиты, как в Чехии, так и за рубежом. Альпы — одно из любимых направлений чехов...
10:00
14 АПРЕЛЯ 2024
619
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МЭРИЯ ПРАГИ ПОЛУЧИЛА ТРИ ЗАЯВКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
Пражская мэрия получила три предложения от строителей на реконструкцию и переоборудование недостроенного здания на Палмовке в штаб-квартиру Агентства космических программ Европейского союза...
11:30
12 АПРЕЛЯ 2024
1013
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПРИВЛЕКАЕТ НОВЫХ КЛИЕНТОВ, ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ РАСТЕТ
Число людей, заинтересованных в жилищных кредитах, растет. В марте банки выдали ипотечных кредитов на сумму более 18 миллиардов крон, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце.
08:00
12 АПРЕЛЯ 2024
1147
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИТЕЛИ ПРАГИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТОЛИЦЫ В ПОИСКАХ БОЛЕЕ ДЕШЕВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Пражане решают проблему доступности собственного жилья, все чаще выезжая за пределы столицы, где покупают недвижимость на миллионы крон дешевле. Но такие квартиры, дома и земля стремительно дорожают.
08:00
11 АПРЕЛЯ 2024
778
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАГЕ НУЖНЫ ТЫСЯЧИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР. В ПРОЕКТЫ БУДУТ ВЛОЖЕНЫ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ КРОН
Пражская девелоперская компания продолжает готовить к сдаче в аренду до 8 000 городских квартир. В ближайшие десять лет она вложит в них десятки миллиардов крон. Метрополия решает, где взять деньги.
13:30
10 АПРЕЛЯ 2024
2198
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СКОЛЬКО ЧЕШСКИЕ СЕМЬИ ТРАТИЛИ НА ЖИЛЬЕ В 2023 ГОДУ?
В 2023 году расходы среднего чешского домохозяйства на жилье выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 8 299 крон в месяц. Это составило почти 17% от их чистого дохода. За аренду...
09:30
10 АПРЕЛЯ 2024
716
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СУБСИДИРУЙТЕ ИПОТЕКУ, И МЫ СОКРАТИМ МАРЖУ, — ПРИЗЫВАЮТ ЧЕШСКИЕ БАНКИРЫ ГОСУДАРСТВО
Давление на правительство с требованием начать субсидировать ипотеку растет. Банки начали призывать к государственной поддержке жилищных кредитов. Их представители оправдывают этот шаг тем, что...
13:00
9 АПРЕЛЯ 2024
1039
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНА КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ В ПРАГЕ ЧЕРЕЗ AIRBNB РАСТЕТ. ЧЕХИЯ ПЛАНИРУЕТ НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Интерес туристов к ночлегу в жилье, предлагаемом на платформах краткосрочной субаренды, таких как Airbnb, растет. Доступные объекты уже выходят за пределы столицы. Жилье дорожает.
13:20
8 АПРЕЛЯ 2024
2904
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МИКРОКВАРТИРЫ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 20 МЕТРОВ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ В ПРАГЕ
Изменения на рынке недвижимости в Чехии все чаще подтверждаются интересом к так называемым микроквартирам. Застройщики предлагают квартиры площадью от 15 до 20 метров, в основном в крупных городах...
12:00
7 АПРЕЛЯ 2024
957
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕВЕЛОПЕРЫ И КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ВЫХОДЯТ НА ЧЕШСКИЙ РЫНОК АРЕНДЫ КВАРТИР
Застройщики и крупные инвесторы все активнее выходят на чешский рынок аренды квартир, который состоит в основном из инвестиционных квартир, принадлежащих частным лицам. Причина — рост интереса к...
14:00
6 АПРЕЛЯ 2024
6482
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НИКАКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НИКАКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ТЫСЯЧИ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВПИСЫВАЮТ В ДОГОВОРЫ НЕЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под...
10:30
6 АПРЕЛЯ 2024
888
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕВЕЛОПЕР GETBERG ЗАДОЛЖАЛ PENTA МИЛЛИОНЫ КРОН ЗА АРЕНДУ ОФИСОВ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
Девелоперская компания Getberg задолжала компании Penta десятки миллионов крон за аренду офисов в административном здании Masaryčka. Одновременно с арендой в центре Праги компания вела контракт в...
11:30
5 АПРЕЛЯ 2024
1015
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ СНИЖАЕТ СТАВКИ, НО ИПОТЕКА ПОКА ЗАМЕТНО НЕ ПОДЕШЕВЕЛА
Чешские банки начинают немного удешевлять кредиты на покупку жилья, однако они откладывают более резкое снижение процентных ставок. Аналитики считают, что к концу года ежемесячные выплаты по...
15:00
3 АПРЕЛЯ 2024
5502
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В КАКИХ ЧЕШСКИХ ГОРОДАХ КВАРТИРЫ ДЕШЕВЕЮТ, А В КАКИХ — ДОРОЖАЮТ?
Почти половина Чешской Республики почувствовала на себе завершение удешевления квартир в конце прошлого года. Примерно в каждом втором районе цены были выше, чем 12 месяцами ранее. Это следует из...