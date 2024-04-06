Каким имуществом располагают чешские семьи?
18 апреля 2024
19:30
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Люди, живущие в собственных домах, почти в восемь раз богаче тех, кто живет в арендованном жилье. На стоимость имущества повлиял рост цен на недвижимость, который лишь ненадолго снизился из-за высоких ставок по ипотечным кредитам. Чешские семьи располагают имуществом в среднем на 3,8 миллиона крон.
Однако ни у одной из групп нет больших денег, которые они могли бы сразу использовать на свои нужды, а их уровень жизни также значительно снизился из-за высокой инфляции.
«С этой точки зрения каждый второй пенсионер, конечно, богат, потому что живет в своей квартире или доме, которые часто стоят несколько миллионов», — прокомментировал Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, данные Чешского статистического управления за последний отчетный 2022 год.
Если в случае с жильем, занимаемым владельцем, чистая собственность составляет в среднем 5,17 миллиона крон, то в случае с арендованным жильем — всего 665 000 крон. Имущество домохозяйств, которые находятся в так называемой собственности, в период с 2021 по 2022 год выросло более чем на миллион крон, в то время как у людей, снимающих жилье, оно упало.
«Растущее неравенство между теми, кто снимает жилье, и теми, кто владеет собственным домом, усугубляется нашей налоговой системой, в которой доля налогообложения недвижимости самая низкая среди всех стран Европейского союза и, напротив, высоки налоги на труд работников», — говорит экономист Якуб Комарек из PAQ Research.
«С этой точки зрения каждый второй пенсионер, конечно, богат, потому что живет в своей квартире или доме, которые часто стоят несколько миллионов», — прокомментировал Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, данные Чешского статистического управления за последний отчетный 2022 год.
Если в случае с жильем, занимаемым владельцем, чистая собственность составляет в среднем 5,17 миллиона крон, то в случае с арендованным жильем — всего 665 000 крон. Имущество домохозяйств, которые находятся в так называемой собственности, в период с 2021 по 2022 год выросло более чем на миллион крон, в то время как у людей, снимающих жилье, оно упало.
«Растущее неравенство между теми, кто снимает жилье, и теми, кто владеет собственным домом, усугубляется нашей налоговой системой, в которой доля налогообложения недвижимости самая низкая среди всех стран Европейского союза и, напротив, высоки налоги на труд работников», — говорит экономист Якуб Комарек из PAQ Research.
Чем владеют чехи
- Около трех четвертей домохозяйств живут в собственном доме или квартире.
- Из них около 16% взяли ипотеку или другой кредит.
- Около 23% домохозяйств владеют другой недвижимостью.
- Примерно 70% владеют хотя бы одним средством передвижения.
- У 95% домохозяйств также есть деньги на банковских счетах, в строительных обществах или на фиксированных депозитах.
По его словам, больше всего страдает поколение молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых самый низкий уровень владения недвижимостью. «В то время, когда недвижимость была доступной, они, образно говоря, пребывали в младенчестве», — сказал он.
Другими словами, рост цен на жилье в сочетании с высокими ставками по ипотечным кредитам сделал невозможным для молодых людей покупку квартиры или дома в последние два года.
«Положение собственников и арендаторов постепенно ухудшается, и небогатым людям становится все труднее купить квартиру. После нескольких лет экстремальной инфляции в категориях товаров первой необходимости, энергии и продуктов питания цены на аренду также неуклонно растут», — говорит экономист Ян Биттнер с факультета экономики бизнеса Экономического университета в Праге.
По его словам, отсутствие доступности жилья уже является проблемой даже для значительной части среднего класса, для которого покупка недвижимости не является альтернативой.
Конечно, по словам экономиста Patria Finance Яна Буреса, это зависит и от того, сколько человек зарабатывает. Проблемы могут возникнуть у тех, кто имеет низкий доход и может наскрести деньги только на аренду и сопутствующие товары.
«Но представители класса с доходом выше среднего не обязательно подвержены риску, если у них есть доступное арендное жилье по разумным ценам и если они могут откладывать деньги в другие активы», — сказал он.
Полуразрушенные дома
Но даже владельцам квартир и домов зачастую приходится нелегко. Согласно анализу, проведенному инициативой Zateplujeme Česko, в земельном кадастре они могут казаться миллионерами, но на самом деле являются владельцами ветхой недвижимости, которая не подлежит продаже или стоит лишь малую часть ожидаемой цены без дорогостоящего ремонта.
«Многие владельцы 716 000 семейных домов, построенных до 1980 года, находятся в подобной ситуации. В основном в них живут пенсионеры или молодые семьи, получившие их в наследство. Их дома не утеплены и находятся в плохом техническом состоянии, часто на пределе срока эксплуатации или даже за его пределами», — говорится в анализе. В нем добавляется, что необходимый ремонт часто обходится владельцам почти в такую же сумму, как и новый дом, а иногда и больше.
«Дом или квартира в собственности — это, конечно, ценный актив, который увеличивает чистую стоимость домохозяйства, но он не очень ликвиден. В крайнем случае его можно монетизировать, но это может оказаться не так просто, как кажется», — добавил Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas. «Особенно если к дому привязаны другие обязательства или нет возможности для возможного переезда в связи с возрастом, работой и так далее», — добавил он.
Десятая часть самых богатых
Данные статистиков также свидетельствуют о степени неравенства в обществе. Согласно их исследованию, на десятую часть самых богатых домохозяйств приходится 39,1% всех чистых активов.
«Это ставит нас вместе со Словакией в число стран с самым низким уровнем неравенства. На другом конце шкалы находятся Литва, Германия и Эстония, где этот показатель превышает 55%», — отмечают авторы исследования.
Однако, согласно другой оценке, проведенной Boston Consulting Group, на долю 1% самых богатых чехов приходится 58% богатства.
Свою роль могут сыграть и выплаты по ипотеке, на которые влияют высокие процентные ставки, поэтому арендующие жилье семьи могут быть более финансово устойчивыми.
«Владение жильем, не обремененным ипотекой, является наименее финансово затратным с точки зрения ежемесячных платежей, в то время как владельцы жилья с ипотекой платят больше всех», — заявили Сильва Хёне и Надежда Кржечкова-Тумова из Научно-исследовательского института труда и социальных вопросов, представляя «Семейный отчет». По их словам, ежемесячные платежи за аренду жилья и за владение квартирой с помощью ипотеки существенно не отличаются.
Что касается сбережений, то у домохозяйств есть вклады в банках на сумму 3,5 триллиона чешских крон. Но и в этом случае речь идет лишь о суммарной цифре, которая ничего не говорит о положении каждого из них. Более того, положение многих домохозяйств ухудшилось из-за инфляционного кризиса. За последние два года реальные доходы в Чехии упали на 11%, и может потребоваться еще несколько лет, чтобы наверстать упущенное.
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