Чтобы избежать хаоса, застройщики завалят чиновников работой в июне

Новый закон о строительстве сейчас распространяется на стратегические сооружения, такие как автомагистрали, но с июня распространится и на строительство многоквартирных домов. Если предприниматели подадут заявку на получение разрешения на строительство до конца июня, чиновники будут оценивать ее по действующим правилам.



«Мы стараемся подать все, что у нас сейчас есть. Потому что даже строительное ведомство не знает, что будет с 1 июля», — говорит Ян Ржежаб, владелец девелоперской компании JRD. Вместе с другими строителями и представителями правительства он обсуждал серьезные изменения в правилах на конференции, организованной аналитической компанией CEEC Research.



Частный сектор обеспокоен тем, что чиновники не успеют освоить новые цифровые инструменты, что приведет к еще большим задержкам, чем сейчас. Подготовку министерства осложняет и антимонопольное ведомство, которое дважды вмешивалось в тендер по выбору поставщика необходимых систем.



Заместитель министра регионального развития Лукаш Черногорский заверил представителей компаний на дебатах, что опасения по поводу срыва процедуры строительства не оправдались. Ожидается, что на следующей неделе министр Иван Бартош покажет форму информационных систем, в которых будут работать строители и чиновники. С середины мая они также должны получить доступ к обучающим программам, чтобы научиться пользоваться инструментами.



Но, по мнению строителей, это уже слишком поздно. «До начала действия нового закона осталось несколько недель, и многим сотрудникам строительных управлений потребуется время, чтобы разобраться в процессах», — говорит Петр Паличка, руководитель отдела недвижимости инвестиционной компании Penta.



Таким образом, строительные ведомства начинают готовиться к тому, что к июню их захлестнет большое количество заявок. Однако, по словам Черногорского, у министерства нет инструментов, чтобы помочь строительным органам справиться с таким натиском.



«Мы не можем вмешиваться в работу управлений. За это отвечают отдельные секретари или, в небольших муниципалитетах, мэры. Им выделяются ресурсы, и они должны учитывать этот сценарий. У нас нет сотрудников, чтобы грамотно их распределить», — сказал он. По его словам, помочь могут и округи.