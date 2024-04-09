Deloitte: Цены на аренду в первом квартале выросли на один процент до 295 чешских крон за квадратный метр
19 апреля 2024
19:30
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Средняя стоимость аренды в Чехии в первом квартале выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 295 чешских крон за квадратный метр. Больше всего арендная плата выросла на 4,3% в Оломоуце и на 3,1% в Градец-Кралове. С другой стороны, цены на аренду снизились на 1,8% в Карловых Варах, на 1,2% в Либереце и менее чем на 1% в Йиглаве, что следует из данных индекса арендной платы консалтинговой и технологической компании Deloitte.
Традиционно самые высокие арендные ставки в Праге, где в начале года цены выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Арендаторы платили в среднем 400 чешских крон за квадратный метр. В районах города стоимость аренды быстрее всего росла в Праге 7 — на 4,3% до 409 чешских крон за квадратный метр. В Праге 4 — на 3,4% до 364 чешских крон, в Праге 9 — на 3% до 377 чешских крон и в Праге 6 — на 2,4% до 382 чешских крон. Средняя цена аренды в столице снизилась только в Праге 1 на 0,2% до 469 чешских крон за квадратный метр.
После Праги самая дорогая аренда в Чехии наблюдается в Брно, где цена выросла на 1,2% до 329 чешских крон за квадратный метр. Однако цена также выросла в Центральночешском крае — на 2,6%, до 273 чешских крон, и в Злине, где она увеличилась менее чем на 2%, до 272 чешских крон.
По данным Deloitte, самые высокие арендные ставки наблюдаются в новостройках и девелоперских проектах. Средняя цена квадратного метра в них выросла на 1,1% до 360 чешских крон за квадратный метр. Стоимость аренды также выросла в кирпичных домах — в среднем на 1,4% до 296 чешских крон за квадратный метр, и в сборных домах — на 0,4% до 250 чешских крон.
Согласно предыдущим данным Rent Index, в четвертом квартале прошлого года среднемесячная арендная плата за квадратный метр в Чехии составляла 292 чешские кроны, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. По словам Петра Ганы, директора по недвижимости и строительству компании Deloitte, нынешние данные показывают, что снижение было скорее краткосрочным явлением, и в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего умеренного роста цен. «Цены на аренду жилья в Чехии росли в прошлом году, за исключением последнего квартала. Однако в первом квартале этого года вновь наметился рост, что продолжает средне- и долгосрочную тенденцию на рынке», — сказал он.
После Праги самая дорогая аренда в Чехии наблюдается в Брно, где цена выросла на 1,2% до 329 чешских крон за квадратный метр. Однако цена также выросла в Центральночешском крае — на 2,6%, до 273 чешских крон, и в Злине, где она увеличилась менее чем на 2%, до 272 чешских крон.
По данным Deloitte, самые высокие арендные ставки наблюдаются в новостройках и девелоперских проектах. Средняя цена квадратного метра в них выросла на 1,1% до 360 чешских крон за квадратный метр. Стоимость аренды также выросла в кирпичных домах — в среднем на 1,4% до 296 чешских крон за квадратный метр, и в сборных домах — на 0,4% до 250 чешских крон.
Согласно предыдущим данным Rent Index, в четвертом квартале прошлого года среднемесячная арендная плата за квадратный метр в Чехии составляла 292 чешские кроны, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. По словам Петра Ганы, директора по недвижимости и строительству компании Deloitte, нынешние данные показывают, что снижение было скорее краткосрочным явлением, и в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего умеренного роста цен. «Цены на аренду жилья в Чехии росли в прошлом году, за исключением последнего квартала. Однако в первом квартале этого года вновь наметился рост, что продолжает средне- и долгосрочную тенденцию на рынке», — сказал он.
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