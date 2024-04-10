Строительные ярмарки в Брно дадут советы по реконструкции и деревянной застройке

«В прошлогодней выставке приняли участие 284 экспонента, вместе с Mobitex она проходила в зале P площадью 15 000 квадратных метров. В этом году выставка пройдет в зале V площадью 12 000 квадратных метров и в зале A2, где она займет 4 000 квадратных метров и еще 1 000 метров открытого пространства, куда мы смогли перенести некоторые конкурсы ремесленников из-за более поздней даты», — добавил Шкарка.



В этом году строительные ярмарки возобновляют свою работу в конце апреля. В прошлые годы они неоднократно проводились в начале марта или февраля.



Ассоциация поставщиков сборных домов, которая является традиционным партнером выставки, предоставит на своем стенде консультации по деревянным зданиям. «Мы видим, что тенденции немного смещаются в сторону многоэтажных деревянных зданий, и растет интерес к этому типу зданий среди государственных администраций», — говорит Ленка Трандова, директор ассоциации.



В этом году строительная ярмарка в Брно и ярмарка древесины и строительства в пятый раз будут дополнены архитектурной ярмаркой, и каждый из четырех дней будет посвящен одной теме. «В среду мы начнем с более специализированной темы сборных конструкций современных зданий, в четверг тема влияния климатических изменений на строительную отрасль Чехии будет совпадать с основной конференцией ярмарки, в пятницу мы сосредоточимся на модернизации „бабушкиных“ домов в связи с недавно объявленной программой субсидий, а в субботу мы закончим темой зданий для приятного времяпрепровождения. Сюда входят как небольшие постройки, которые будут представлены на выставке Tiny Houses, так и другие здания», — говорит директор фестиваля Тереза Зигмундова.



Во второй раз фестиваль будет дополнен выставкой Tiny Houses, то есть небольших зданий, совмещенных в этом году саунами. Сопутствующая программа включает в себя конкурсы для студентов и учащихся, в рамках которых пройдут национальные туры по таким специальностям, как сантехник, кровельщик, плотник, трубочист, каменщик, обойщик и слесарь-газовик. В среду и четверг шесть университетских команд будут разрабатывать доступное и экологичное жилье для молодых людей в рамках конкурса-хакатона. У них будет 26 часов на разработку своей задачи, а затем они представят свое решение экспертной комиссии.



Строительная ярмарка в Брно, выставка Wood and Buildings и Фестиваль архитектуры начнутся в Выставочном центре Брно в среду и продлятся до субботы, 27 апреля.