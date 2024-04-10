Чешские застройщики выходят за рубеж — какая страна предлагает самые большие инвестиции?

Domoplan построит сотни квартир в пригороде хорватского Загреба





Чешский застройщик Domoplan построит шесть вилл со 100 квартирами в прогрессивном районе Самобор. Самобор — это тихое место, которое подходит для молодых семей с детьми. Транспортная инфраструктура соединяет его с Загребом.





За дизайн-концепцию проекта отвечает архитектурная студия RAW. Строительство обойдется в 17 миллионов евро и будет частично энергетически самодостаточным. Проект также будет иметь собственную распределительную систему и должен быть готов во второй половине 2025 года. «Мы видим здесь значительный спрос на новое жилье премиум-класса», — говорит основатель Domoplan Томаш Вавржик. Domoplan также расширяет свою деятельность на хорватских островах Паг и Хвар, где планирует построить курортные комплексы.





Penta и J&T расширяют свою деятельность в Братиславе





Девелопер Penta Real Estate в настоящее время планирует первое строительство на относительно нетронутой территории между Старым мостом и мостом Харбор, которое планируется начать в конце 2026 года. Проект Southbank, название которого отсылает к южной стороне Дуная, будет разработан иностранными студиями Snøhetta и Studio Egret West в сотрудничестве с местной студией gro architekti. Согласно проекту, на территории появятся 900 квартир и 85 000 кв. м офисных помещений. Дизайн работает с общественными пространствами, а также фокусируется на рекреационной, лесной, культурной и спортивной среде.





Проект непосредственно связан с предложением застройщика J&T Real Estate по созданию еще одного нового района Nové Lido. Это должно произойти при сотрудничестве двух компаний, которые будут совместно участвовать в инвестициях и особенно в транспортном сообщении с инфраструктурой.





Crestyl укрепляет позиции на польском рынке недвижимости





С конца прошлого года польская компания-застройщик Spravia полностью принадлежит Crestyl. По словам Омара Колейлата, основателя Crestyl, польский рынок, в отличие от пражского, не имеет потолка. «Это как глоток свежего воздуха после многих лет», — сказал он. Главный операционный директор и управляющий директор Crestyl в Чешской Республике Саймон Джонсон добавил, что они хотят расширить сферу деятельности Spravia за пределы жилых проектов, которыми она традиционно занималась. В настоящее время у Spravia 53 проекта, 16 из которых находятся на стадии строительства.





UDI Group лидирует по количеству зарубежных проектов





Ухудшение условий со стороны государства в плане выдачи разрешений на строительство заставило девелопера UDI Group искать возможности в других странах. В Польше, Венгрии и Сербии, а с прошлого года и в Латинской Америке — в Панаме и Коста-Рике. По словам Марселы Фиалковой, директора по стратегии UDI Group, вести бизнес за рубежом значительно проще, а отношение правительств и властей более дружелюбное, чем в Чехии.





В этом году ожидается начало реализации проекта Duga в Белграде (Сербия). В планах — гостиница, 50 000 кв. м офисов и почти 2 000 квартир. Архитектор — британец Ян Богл, победивший в международном архитектурном конкурсе, жюри которого впечатлило решение формы домов, что, несомненно, принесет наибольшую пользу будущим жильцам.





В Венгрии компания UDI Group инвестирует почти пять миллиардов крон в центр Будапешта. Она уже получила разрешение на строительство офисного проекта LaViza, в который группа планирует инвестировать 2,6 миллиарда крон. В рамках проекта Parkside стоимостью 2,3 млрд крон на соседнем участке планируется построить 324 квартиры и отель на 155 номеров.





UDI Group также инвестирует за пределами Европы, в Латинской Америке. «Мы хотели, чтобы наш бизнес был диверсифицирован не только сегментарно, но и территориально. Латинская Америка развивается очень быстро, и там есть большие возможности, поэтому мы выбрали именно ее. Война в Украине и ее влияние на всю Европу только убедили нас в том, что это было разумное решение», — добавила Марсела Фиалкова.