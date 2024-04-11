Застройщики планируют увеличить цены на квартиры и дома. Люди будут покупать быстрее, чем они будут их строить

«Благодаря снижению процентных ставок и более стабильной экономической ситуации интерес к недвижимости продолжит расти как в столице, так и по всей Чехии», — говорит Михал Вацек, генеральный директор CEEC Research.





На основе интервью с 51 застройщиком компания CEEC Research подготовила исследование о состоянии и будущем развитии чешского рынка недвижимости. Из него следует, что 61% респондентов планирует повысить цены в среднем на 4,6%. На аналогичный показатель рассчитывает ЧНБ в своем прогнозе для всего рынка.





37% планируют сохранить текущий уровень цен, и только 2% заявили о намерении снизить цены. По данным консалтинговой компании Deloitte, средняя стоимость квартиры в новостройке в конце прошлого года составляла 131 000 крон за квадратный метр, таким образом, 70-метровый объект стоил более 9 миллионов крон. В этом случае повышение цены составит около 400 000 крон.





Повышение цен произойдет, несмотря на ожидаемое оживление в строительстве. По прогнозам застройщиков, предложение квартир и домов в Чехии в первой половине года увеличится на 2,4% в годовом исчислении, а во второй половине — на 2,8%. В Праге темпы роста предложения квартир и домов будут несколько выше: на 2,6 и 3,2% соответственно.





Спрос будет расти быстрее, чем предложение





Застройщиков мотивирует растущий интерес покупателей к новому строительству. «Проекты, которые были отложены для завершения из-за низкого спроса в 2023 году, выйдут на рынок», — назвал одну из причин восстановления рынка Михал Хрбатый, исполнительный директор компании UlovDomov, которая управляет порталом объявлений о недвижимости и сотрудничает с владельцами квартир.





Согласно исследованию компании CEEC Research, в этом году спрос будет расти быстрее, чем предложение. В первом полугодии ожидается рост спроса на 3,9% по всей Чехии, а в Праге — на 4,7%. Во второй половине года спрос будет еще сильнее, и тогда он составит от 5 до 6,5%.





Например, по словам Душана Куновского, владельца компании Central Group, крупнейшего чешского застройщика, более дешевые ипотечные кредиты и снижение ставки НДС способствуют росту интереса к покупке недвижимости.





«Рынок жилья, занимаемого собственниками, переживает постепенное возрождение. В Праге это явление можно наблюдать уже сейчас, а в регионах аналогичная волна последует с небольшой задержкой», — говорит Карел Бранда, главный операционный директор компании Trigema.





Другие ожидают аналогичного возвращения спроса на покупку недвижимости. В частности, Петр Паличка, руководитель отдела недвижимости инвестиционной компании Penta, или Давид Шиллер, директор по продажам компании Wood System, специализирующейся на семейных домах. «Мы наблюдаем рост спроса, особенно в группе среднего класса, в то время как в настоящее время наблюдается снижение спроса на инвестиционную недвижимость», — сказал он.





По оценкам экспертов, для удовлетворения спроса только в Праге необходимо строить не менее 10 000 квартир в год. Однако в долгосрочной перспективе это не так.