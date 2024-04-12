Период скидок на квартиры подходит к концу. Теперь они будут дорожать, прогнозирует застройщик

Рынок недвижимости новых квартир в столице возвращается к рекордам. В первом квартале этого года было продано 1 600 квартир — в разы больше, чем за аналогичные периоды двух последних лет.



«В 2023 году в это время на пражском рынке продавалось около 650 квартир, в этом году — не менее 1 600 новых квартир. Этот период похож на результаты 2021 года, который был рекордным», — прокомментировал развитие пражского рынка новостроек Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential, в интервью для Agenda SZ Byznys.



По его словам, значительному росту спроса способствовало снижение уровня инфляции, а также процентных ставок, которые в настоящее время находятся на самом низком уровне с июня 2022 года.



«Клиенты, финансирующие недвижимость с помощью ипотеки, возвращаются. В благоприятные годы их доля обычно составляла около 80%. В последние два года она снизилась примерно до одной пятой. Сейчас мы находимся примерно в соотношении 50/50», — говорит генеральный директор девелоперской компании.



По его словам, в то время как интерес к новым квартирам на рынке растет, предложение также пытается идти в ногу со спросом. Ряд строительных проектов был временно приостановлен в условиях нестабильной экономической ситуации. В то же время застройщики не спешат выводить на рынок новые квартиры на продажу.



«На рынок вышло гораздо больше новых проектов квартир. Таких проектов могло быть несколько десятков, скажем, до 30 единиц. Поэтому, несмотря на рост продаж, общий уровень предложения снизился незначительно», — объясняет Михалек.



В этом году также ожидается оживление жилищного строительства. В прошлом году, согласно анализу Ассоциации архитектуры и развития (SAR), жилищное строительство упало на 15%, что является самым большим показателем среди всех сегментов отечественной строительной отрасли.



«Спрос со стороны застройщиков на строительные компании явно вырастет, и на рынок будет выведено большое количество проектов. Это также означает увеличение количества работы для строительных компаний», — говорит девелопер.



Сама Skanska планирует построить апартаменты в трех местах в этом году. К остальным они начнут официальную подготовку.



«Мы продолжим запуск второй очереди Modřanský cukrovar, где на момент запуска было предварительно продано более 30% квартир. В этом году мы начнем строительство проектов в Высочанах, в районе Эмиля Колбена и следующей очереди в Кбелы в рамках нашего проекта Albatros Kbely. Кроме того, мы готовим еще два проекта, которые мы запустим в коммерческую эксплуатацию только в этом году, но строительство начнется не раньше следующего года», — сказал Петр Михалек.



Дорогое кредитное финансирование в последние два года отразилось не только на клиентах, которые хотели приобрести собственное жилье, но и на самих застройщиках, которые искали средства на строительство. По словам Михалека, ситуация постепенно улучшается и для строителей. Однако в сравнении с периодом, предшествовавшим двум последним слабым годам, средства все еще стоят дорого.



«Мы постепенно приходим к ситуации, когда и ипотечные кредиты для клиентов, и финансирование для застройщиков начинают снижаться до разумного уровня. Но мы еще не достигли этой ситуации», — сказал девелопер, добавив, что низкие уровни, к которым сектор привык еще в 2021 году, не будут наблюдаться в обозримом будущем.





Skanska Residential Девелопер работает на чешском рынке жилищного строительства с 1997 года.

К настоящему времени она построила более 9 000 новых квартир в Праге.

Компания входит в шведскую группу Skanska, которая является одной из крупнейших строительных и девелоперских компаний в мире.

Объем продаж группы в 2022 году достиг 162 миллиардов шведских крон.

Группа работает на отдельных рынках Европы, скандинавских стран и США.



Другие девелоперские компании, такие как Central Group, Trigema, Penta Real Estate и Finep, также работают на пражском рынке.



Учитывая растущую тенденцию продаж новых квартир в Праге, директор Skanska Residential говорит, что маркетинговые кампании, которые большинство застройщиков проводили в течение двух предыдущих лет для привлечения клиентов, скоро закончатся. Наиболее часто на рынке встречались акции в виде бесплатной парковки, кухонного оборудования и других аксессуаров. Конечный клиент мог сэкономить сотни тысяч крон на таких предложениях.



«Я думаю, что эти акции все еще набирают обороты. Но тенденция очевидна. Маркетинговые акции, которые были заметны, в частности, в прошлом году, не будут повторяться в этом году в таком объеме и с таким эффектом для клиентов», — сказал он.



Цены на новые квартиры будут расти

По мнению Михалека, цены на недвижимость также будут реагировать на рост интереса покупателей к приобретению собственного нового жилья. После нескольких месяцев стагнации и небольшого снижения ожидается их дальнейший рост.



«Падение цен закончилось в прошлом году, и в этом году последует небольшой рост, скажем, до пяти процентов», — прогнозирует застройщик.



В первом квартале этого года новые квартиры в столице стоили 142 073 чешских крон за квадратный метр. В то же время возможности для институциональных инвесторов сократятся.



«В 2022 и 2023 годах они получали очень выгодные предложения от застройщиков, потому что покупали целые фазы или целые проекты. Я думаю, что по мере восстановления спроса это будет уменьшаться. Девелоперы будут отдавать предпочтение в первую очередь конечным клиентам, а не продавать инвесторам целые проекты», — говорит директор Skanska Residential.