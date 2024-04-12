Чешский застройщик Getberg неплатежеспособен, кредиторы предлагают банкротство
24 апреля 2024
22:00
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Проблемы группы Getberg, принадлежащей бизнесмену Егору Хлебникову, становятся все глубже. Городской суд Праги открыл процедуру банкротства в отношении двух ключевых компаний холдинга.
В отношении двух компаний GH Group и GH Real Estate, которые занимаются девелоперскими проектами Getberg и принадлежат Егору Хлебникову, открыто производство по делу о несостоятельности.
Однако на всю долю Хлебникова в GH Real Estate судебный пристав наложил арест с 26 марта. Оба банкротства поданы по заявлению кредиторов, и в отношении обоих предложено банкротство.
Дело о банкротстве GH Real Estate было возбуждено в начале апреля по инициативе Prague CBD, компании Penta Group, в офисном комплексе которой Getberg арендовал офисные, гаражные и складские помещения. Как сообщает SZ Byznys, компания Хлебникова официально вступила в права владения арендованными помещениями в августе прошлого года, но так и не начала платить за них.
В своем заявлении о несостоятельности компания CBD указала сумму своих требований в размере 9,4 млн евро, или более 237 млн чешских крон. На данный момент в процедуру банкротства вступили еще восемь кредиторов, которые заявили о своих требованиях на сумму около 1,8 млн чешских крон.
Наибольшую сумму требует компания AspectWorks, которая одолжила Хлебникову деньги в июле 2021 года для погашения долга перед другим деловым партнером. Другие долги — это счета за бухгалтерские, юридические и телекоммуникационные услуги, работы по дизайну интерьера, выплату пособий сотрудникам, а также претензия от Deloitte Advisory за консалтинговые услуги.
Процедура банкротства в отношении GH Group была открыта судом в конце марта по заявлению трех физических лиц, которые требуют в общей сложности более 6 млн чешских крон с принадлежностями.
Все три требования связаны с кредитами или платой за резервирование земли, которые истцы выплатили GH Group в 2018 и 2019 г. Все три требования были признаны судами в предыдущие годы, однако взыскать их не удалось.
Тем временем два других кредитора подали заявление о несостоятельности GH Group, которая ранее работала под названием Getberg Homes.
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