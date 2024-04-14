Central Group в этом году начнет строить почти 3 тысячи квартир
25 апреля 2024
19:30
304
В этом году после двухлетнего перерыва застройщики в Чехии снова приступят к строительству. Компания Central Group, крупнейший застройщик жилья в Чехии, в мае начнет строительство проекта стоимостью 1,5 млрд крон и планирует продолжать строительство в течение всего года.
Застройщик Central Group подписал контракт со строительной компанией Skanska на возведение городского квартала в Жижкове за 1,5 миллиарда крон. В рамках второй очереди проекта компания выстроит 370 квартир. Душан Куновский, основатель Central Group, объявил о заключении договора на конференции на строительной ярмарке в Брно в четверг.
«Это позитивный знак для замороженного рынка строительной индустрии, который пережил глубокий спад в последние два года», — сказал он.
Новый зеленый район будет построен на месте Жижковской грузовой станции. Помимо новых квартир, здесь будет несколько коммерческих помещений, новый большой детский сад с обширной садовой территорией, набережная с зелеными насаждениями и водными зонами для отдыха, а также парк площадью около 1,5 гектара.
Строительство начнется в мае этого года, а завершение запланировано на осень 2026 года.
Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential, подтвердил SZ Byznys постепенную оттепель на рынке в плане начала нового строительства.
«Спрос со стороны застройщиков на строительство будет расти, и на рынок выйдет большое количество проектов. Это также означает увеличение объема работы для строительных компаний», — говорит девелопер.
На рынок уже вышло множество новых проектов с апартаментами. «Возможно, появятся десятки небольших проектов, скажем, до 30 жилых единиц. Несмотря на рост продаж, общий уровень предложения незначительно снизился», — говорит Михалек.
Помимо текущего контракта, за последние месяцы Central Group реализовала еще три крупных проекта с более чем 730 квартирами на сумму около 2,3 миллиарда крон. Строительство еще одного городского квартала в проекте Tesla Hloubětín было передано строительной компании Metrostav, а строительство двух больших многоквартирных домов в проекте Harfa Living было разделено между компаниями Průmstav и PP 53.
В дополнение к заключенным контрактам застройщик планирует построить в этом году еще 2 100 квартир в 13 проектах в Праге. В общей сложности компания планирует построить более 35 000 новых квартир по всей столице.
«Это позитивный знак для замороженного рынка строительной индустрии, который пережил глубокий спад в последние два года», — сказал он.
Новый зеленый район будет построен на месте Жижковской грузовой станции. Помимо новых квартир, здесь будет несколько коммерческих помещений, новый большой детский сад с обширной садовой территорией, набережная с зелеными насаждениями и водными зонами для отдыха, а также парк площадью около 1,5 гектара.
Строительство начнется в мае этого года, а завершение запланировано на осень 2026 года.
Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential, подтвердил SZ Byznys постепенную оттепель на рынке в плане начала нового строительства.
«Спрос со стороны застройщиков на строительство будет расти, и на рынок выйдет большое количество проектов. Это также означает увеличение объема работы для строительных компаний», — говорит девелопер.
На рынок уже вышло множество новых проектов с апартаментами. «Возможно, появятся десятки небольших проектов, скажем, до 30 жилых единиц. Несмотря на рост продаж, общий уровень предложения незначительно снизился», — говорит Михалек.
Помимо текущего контракта, за последние месяцы Central Group реализовала еще три крупных проекта с более чем 730 квартирами на сумму около 2,3 миллиарда крон. Строительство еще одного городского квартала в проекте Tesla Hloubětín было передано строительной компании Metrostav, а строительство двух больших многоквартирных домов в проекте Harfa Living было разделено между компаниями Průmstav и PP 53.
В дополнение к заключенным контрактам застройщик планирует построить в этом году еще 2 100 квартир в 13 проектах в Праге. В общей сложности компания планирует построить более 35 000 новых квартир по всей столице.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
24 АПРЕЛЯ 2024
718
Проблемы группы Getberg, принадлежащей бизнесмену Егору Хлебникову, становятся все глубже. Городской суд Праги открыл процедуру банкротства в отношении двух ключевых компаний холдинга.
21:00
24 АПРЕЛЯ 2024
590
Спустя два года на пражском рынке новых квартир началось оживление. По словам застройщика, продажи в первые месяцы этого года напоминают рекордный 2021 год.
11:00
24 АПРЕЛЯ 2024
784
ЗАСТРОЙЩИКИ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ И ДОМА. ЛЮДИ БУДУТ ПОКУПАТЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОНИ БУДУТ ИХ СТРОИТЬ
Объемы строительства квартир и коттеджей может восстановиться в этом году после прошлогоднего спада. Девелоперы хотят вывести на рынок больше новых объектов, чем в прошлом году. Согласно данным,...
15:00
23 АПРЕЛЯ 2024
395
Строительная ярмарка в Брно, выставка Dřevo a stavby и фестиваль архитектуры со среды по субботу будут занимать два павильона выставочного центра Брно. Впервые они пройдут без мебельной ярмарки...
11:30
23 АПРЕЛЯ 2024
873
Братислава, Варшава, Будапешт, Тирана, Белград, Загреб... Эти столицы переманивают чешских застройщиков из Праги из-за ее сложного разрешительного процесса. Основные игроки на чешской сцене...
19:30
19 АПРЕЛЯ 2024
788
DELOITTE: ЦЕНЫ НА АРЕНДУ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА ОДИН ПРОЦЕНТ ДО 295 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
Средняя стоимость аренды в Чехии в первом квартале выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 295 чешских крон за квадратный метр. Больше всего арендная плата выросла на 4,3% в...
13:30
19 АПРЕЛЯ 2024
662
В течение многих лет застройщики с горечью принимали этот факт, но теперь они обращаются к старому Закону о строительстве как к последнему спасению. Они боятся, что новый, который должен полностью...
10:30
19 АПРЕЛЯ 2024
930
Многообещающее падение ставок по ипотечным кредитам дает эффект. Банки покупают самые дорогие деньги на финансовом рынке с начала года. Цены на квартиры в привлекательных районах снова достигли...
19:30
18 АПРЕЛЯ 2024
1256
Люди, живущие в собственных домах, почти в восемь раз богаче тех, кто живет в арендованном жилье. На стоимость имущества повлиял рост цен на недвижимость, который лишь ненадолго снизился из-за...
09:30
18 АПРЕЛЯ 2024
1886
НЕБОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ — САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ. ИХ ПОКУПКА ОКУПИТСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ВЫПЛАТИТЕ ИПОТЕКУ
Инвестиции в недвижимость уже давно стали для чехов одним из самых популярных способов приумножить свои деньги. Более того, в период снижения процентных ставок по ипотечным кредитам их...
10:30
17 АПРЕЛЯ 2024
1874
За последний год разрыв между расходами на ипотечные платежи и оплату аренды значительно сократился. Тем не менее арендная плата остается ниже во всех регионах Чехии. Как обстоят дела в вашем...
19:30
16 АПРЕЛЯ 2024
928
Гостиничный рынок Праги и других чешских городов оживает. Заполняемость номеров растет, как и суммы, которые отельеры зарабатывают на постояльцах. Инвесторы также начинают обращать внимание на...
18:00
16 АПРЕЛЯ 2024
2597
Второй по величине торговый парк в 2023 году был открыт в Бланско компанией MS-Invest. На площади 6 900 метров расположено 20 магазинов.
22:00
15 АПРЕЛЯ 2024
7113
Чехи все чаще покупают недвижимость за рубежом. В основном они покупают ее на собственные деньги, но также берут кредиты, как в Чехии, так и за рубежом. Альпы — одно из любимых направлений чехов...
10:00
14 АПРЕЛЯ 2024
845
Пражская мэрия получила три предложения от строителей на реконструкцию и переоборудование недостроенного здания на Палмовке в штаб-квартиру Агентства космических программ Европейского союза...