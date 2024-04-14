Central Group в этом году начнет строить почти 3 тысячи квартир

Застройщик Central Group подписал контракт со строительной компанией Skanska на возведение городского квартала в Жижкове за 1,5 миллиарда крон. В рамках второй очереди проекта компания выстроит 370 квартир. Душан Куновский, основатель Central Group, объявил о заключении договора на конференции на строительной ярмарке в Брно в четверг.



«Это позитивный знак для замороженного рынка строительной индустрии, который пережил глубокий спад в последние два года», — сказал он.



Новый зеленый район будет построен на месте Жижковской грузовой станции. Помимо новых квартир, здесь будет несколько коммерческих помещений, новый большой детский сад с обширной садовой территорией, набережная с зелеными насаждениями и водными зонами для отдыха, а также парк площадью около 1,5 гектара.



Строительство начнется в мае этого года, а завершение запланировано на осень 2026 года.



Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential, подтвердил SZ Byznys постепенную оттепель на рынке в плане начала нового строительства.



«Спрос со стороны застройщиков на строительство будет расти, и на рынок выйдет большое количество проектов. Это также означает увеличение объема работы для строительных компаний», — говорит девелопер.



На рынок уже вышло множество новых проектов с апартаментами. «Возможно, появятся десятки небольших проектов, скажем, до 30 жилых единиц. Несмотря на рост продаж, общий уровень предложения незначительно снизился», — говорит Михалек.



Помимо текущего контракта, за последние месяцы Central Group реализовала еще три крупных проекта с более чем 730 квартирами на сумму около 2,3 миллиарда крон. Строительство еще одного городского квартала в проекте Tesla Hloubětín было передано строительной компании Metrostav, а строительство двух больших многоквартирных домов в проекте Harfa Living было разделено между компаниями Průmstav и PP 53.



В дополнение к заключенным контрактам застройщик планирует построить в этом году еще 2 100 квартир в 13 проектах в Праге. В общей сложности компания планирует построить более 35 000 новых квартир по всей столице.