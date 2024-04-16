В 2035 году до 25 процентов новых зданий в Чехии могут быть построены из дерева
26 апреля 2024
21:00
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В 2035 году деревянные здания могут составить до четверти новостроек в Чешской Республике. Как сообщил журналистам в Хоцни министр сельского хозяйства Марек Выборны (KDU-ČSL), для достижения этой цели необходимо скорректировать строительные стандарты. По словам Выборного, это поможет увеличить добавленную стоимость всего сектора, укрепить внутреннюю экономику и сократить выбросы углекислого газа, согласно готовящейся политике в отношении сырья для древесины. Он добавил, что чешская древесина должна больше использоваться и перерабатываться внутри страны и меньше экспортироваться за границу.
«Целью сырьевой политики является увеличение объемов использования и переработки древесины в Чешской Республике. Сегодня мы находимся в ситуации, когда более 30% заготовленной в стране древесины экспортируется за границу и очень часто там перерабатывается. Важная добавленная стоимость добавляется там, а затем возвращается к нам. Мы должны это изменить», — сказал министр.
По его словам, одним из способов увеличить использование древесины в строительстве является введение строительных норм для деревянных зданий с высотой пожарно-технической высотой от 12 до 22,5 метров. Их отсутствие часто отпугивает строителей. Например, по словам Эдуарда Муржицкого, главного директора Министерства промышленности и торговли, строить более низкие многоквартирные дома экономически нецелесообразно, а новые стандарты сделали бы этот вариант более доступным.
В настоящее время в Чехии строится меньше деревянных зданий, чем в других странах Европы. В 2022 году доля деревянных зданий в строительстве домов в Чехии составляла 14,1%, в Германии — 29%, в Австрии — 33%, в Швеции — 90%.
В чешских лесах ежегодно заготавливается от 14 до 15 миллионов кубометров древесины, причем ежегодный прирост составляет около пяти миллионов кубометров. По словам Выборныго, в Чехии достаточно мощностей по переработке древесины. По словам Выборного, Министерство сельского хозяйства хочет поддержать деревянное строительство, гарантируя, что не менее20 % древесины должно быть использовано при строительстве или реконструкции зданий министерства. Здание Лесного хозяйства Чешской Республики в Чокни также является деревянным; государственное предприятие уже построило несколько своих зданий из дерева. То же самое могут сделать и другие министерства и государственные организации.
В сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства, промышленности и торговли и охраны окружающей среды был разработан документ «Сырьевая политика в отношении древесины», который будет обсуждаться в правительстве. Развитие доступности древесины должно периодически оцениваться и служить основой для принятия дальнейших решений государством и частными компаниями. В настоящее время также разрабатывается полный каталог продукции из древесины для строительной отрасли.
По его словам, одним из способов увеличить использование древесины в строительстве является введение строительных норм для деревянных зданий с высотой пожарно-технической высотой от 12 до 22,5 метров. Их отсутствие часто отпугивает строителей. Например, по словам Эдуарда Муржицкого, главного директора Министерства промышленности и торговли, строить более низкие многоквартирные дома экономически нецелесообразно, а новые стандарты сделали бы этот вариант более доступным.
В настоящее время в Чехии строится меньше деревянных зданий, чем в других странах Европы. В 2022 году доля деревянных зданий в строительстве домов в Чехии составляла 14,1%, в Германии — 29%, в Австрии — 33%, в Швеции — 90%.
В чешских лесах ежегодно заготавливается от 14 до 15 миллионов кубометров древесины, причем ежегодный прирост составляет около пяти миллионов кубометров. По словам Выборныго, в Чехии достаточно мощностей по переработке древесины. По словам Выборного, Министерство сельского хозяйства хочет поддержать деревянное строительство, гарантируя, что не менее20 % древесины должно быть использовано при строительстве или реконструкции зданий министерства. Здание Лесного хозяйства Чешской Республики в Чокни также является деревянным; государственное предприятие уже построило несколько своих зданий из дерева. То же самое могут сделать и другие министерства и государственные организации.
В сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства, промышленности и торговли и охраны окружающей среды был разработан документ «Сырьевая политика в отношении древесины», который будет обсуждаться в правительстве. Развитие доступности древесины должно периодически оцениваться и служить основой для принятия дальнейших решений государством и частными компаниями. В настоящее время также разрабатывается полный каталог продукции из древесины для строительной отрасли.
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