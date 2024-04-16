Налог на недвижимость в Чехии вырос, власти уже присылают платежки

Администрация сообщила, что в связи с тем, что в этом году средний размер налога увеличился на 80%, те, кто зашел на портал «Мои налоги», где доступны данные о платежах, в качестве меры предосторожности получат квитанцию через электронный ящик данных. Около 50 000 человек платят налог через SIPO. Крайний срок уплаты налога или первого взноса — конец мая.



В высылаемых платежных реквизитах указан банковский счет, на который перечисляется налог. «Наиболее удобный способ уплаты налога — интернет-банкинг. Платежные реквизиты на квитанции, в электронном письме или в сообщении с данными также содержат QR-код, после чего заполняются необходимые реквизиты», — говорит Симона Горнохова, генеральный директор Налогового управления.



Те, у кого есть ящик данных, кто платит налог через SIPO или подписался на отправку платежных данных по электронной почте, не получат квитанцию об оплате.



Налог устанавливается в размере общей суммы для всех объектов недвижимости, находящихся в одном округе. Те, кто владеет несколькими объектами недвижимости в одном округе, и сумма налога не превышает 5 000 чешских крон, найдут только один конверт с налоговым расчетом на все объекты. Если же человек владеет недвижимостью в разных районах или платит налог, превышающий 5 000 чешских крон, он получит несколько конвертов.



Если налог не превышает 5 000 чешских крон, он должен быть уплачен до 31 мая. Если налог больше, то его можно оплатить двумя частями — 31 мая и 30 ноября — наличными на счет налогового управления или почтовым переводом.