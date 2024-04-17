Получить разрешение на строительство в Чехии можно будет с помощью смартфона
29 апреля 2024
08:00
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С 1 июля процесс выдачи разрешений на строительство в Чешской Республике должен быть переведен в цифровой формат. Министр Иван Бартош обещает уложиться в срок. Обучение сотрудников строительных управлений начнется в мае.
Больше никаких хождений по кабинетам и штампов, необходимых для получения разрешения на строительство, — только смартфон и одно приложение, которое будет справляться со всем. Вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош пообещал, что цифровая процедура заработает с 1 июля.
Впервые он представил новинку в конце прошлой недели на строительной ярмарке в Брно, а сегодня подтвердил ее функциональность на чешском телевидении. «Мы сможем сделать это к 1 июля. Я немного сожалею об этих дебатах. Я представил функциональную систему в Брно, техническое оборудование на 200 миллионов уже закуплено и сейчас распределяется по органам власти. С 15 мая мы начинаем обучение, а все указы размещены на сайте министерства», — сказал Бартош.
По словам Клары Досталовой, теневого министра ANO, ситуация вышла из-под контроля и в строительных конторах царит паника.
«Система должна заработать в июле, через два месяца, но сегодня у нас ничего не подготовлено. Технику еще предстоит распространить. Постановления, о которых вы говорите, находятся в рабочей версии. Вы играете с огнем, и я не верю, что это сработает», — сказала Досталова. По ее словам, срок запуска должен быть перенесен на шесть месяцев из-за тестирования.
Кроме того, она указала на тот факт, что Управление по защите конкуренции отменило выбор поставщика информационной системы — ключевой части всей оцифровки. Запрет не является немедленным, он должен вступить в силу через четыре месяца. В ответ на это министерство заявило, что компания пока продолжит работу над системой.
Бартош отвергает обвинения. По его словам, это простое веб-приложение, которое будет работать даже на существующей технике, и с ним может справиться любой, кто знает, как делать покупки через интернет-магазин. Благодаря тому, что все соответствующие органы связаны между собой, строитель или проектировщик будет точно знать, на каком этапе находится его запрос и где он может застрять.
По его словам, также готовы колл-центр и обучающие видеоролики.
Вся оцифровка строительной процедуры обошлась Чехии примерно в 650 миллионов крон, которых должно хватить на приобретение систем, аппаратного оборудования и хранилища документов.
Оцифровка является одним из ключевых пунктов реформы Закона о строительстве. В целом министерство ожидает, что закон упростит и ускорит строительные процедуры.
По мнению девелоперов, если закон будет работать, строительство также может значительно подешеветь. По словам владельца Central Group Душана Куновского, неработающий закон и лишние проволочки делают строительство квартир на 15% дороже.
Однако строителей беспокоит переход к упомянутой цифровизации. Йиржи Ноуза, президент Союза строительных предпринимателей, заявил: «Будет ли это революция или эволюция, еще предстоит выяснить. У нас есть некоторые опасения. Портал выглядит удобным для пользователя, но дьявол кроется в деталях».
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