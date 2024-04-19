Что дешевле обходится в месяц — аренда или ипотека?

Аренда жилья все еще значительно дешевле, чем ипотечный платеж. Согласно анализу Ассоциации арендного жилья (ANB), предоставленному Чешскому агентству новостей, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру площадью 53 квадратных метра на 7 604 кроны больше, чем ежемесячная арендная плата. Таким образом, ипотека в настоящее время обходится в 1,5 раза дороже, но сама ассоциация признает, что недостатком аренды является то, что она не создает никакой стоимости недвижимости. Другим недостатком может быть риск внезапного выселения. С начала года разница между ипотекой и арендой сократилась примерно на 150 крон, в 2022 году ипотека была дороже на 10 000 крон.



По словам вице-президента ANB Якуба Высоцкого, разница в цене все еще довольно значительна и не уменьшится даже при нынешнем снижении процентных ставок. «Цены на квартиры оттолкнулись от своего дна, квартиры дорожают, и это сохраняет разницу в экономическом преимуществе аренды жилья по сравнению с собственным жильем очень высокой», — сказал он.



Данные индекса арендной платы, составленного консалтинговой и технологической компанией Deloitte, показывают, что средняя арендная плата в Чехии в первом квартале выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 295 крон за квадратный метр. Наиболее значительный рост арендной платы был отмечен в Оломоуце и Градце-Кралове. Согласно более старым данным компании, цены на квартиры начали расти и в последнем квартале прошлого года. После четырех кварталов падения цен они выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 95 000 за квадратный метр. Больше всего цены выросли в Градце-Кралове и Пльзене.



Согласно предыдущим оценкам ассоциации, в 2030 году около четверти жителей Чехии будут арендовать жилье. По данным Евростата, в 2022 году 23% жителей Чехии будут арендовать жилье, что на 2% больше, чем в прошлом году. Зузана Чудоба, владелица консалтинговой компании по недвижимости BTR Consulting, добавила, что число институциональных арендаторов также будет расти. «Из исследований нашей компании следует, что, например, в 2030 году на пражском рынке будет примерно в пять раз больше арендных квартир в новостройках с институциональным управлением», — сказала Чудоба.



По данным Deloitte, арендная плата в новостройках наиболее высока и превышает средний показатель по стране примерно на 65 крон за квадратный метр. По данным BTR Consulting за четвертый квартал прошлого года, средняя арендная плата за полностью меблированные квартиры составляет около 542 крон за квадратный метр в проектах build-to-rent (BTR).



В сравнении с собственным жильем, аренда жилья может быть сопряжена с риском выселения, если только арендаторы не заключили бессрочный договор. По данным исследования Министерства регионального развития, 46% арендаторов в Чешской Республике заключили договор аренды на срок менее двух лет. Почти столько же имеют бессрочный договор. Краткосрочные договоры аренды в основном касаются молодых людей, в то время как люди старше 45 лет чаще всего заключают более длительные и бессрочные договоры.