Каждый четвертый житель Чехии живет в арендованной квартире
30 апреля 2024
10:30
337
Мария Валова живет в Праге со своим партнером и двухлетней дочерью в собственной квартире, но жилплощадь стала слишком мала для них. Когда они стали искать новую, то обнаружили, что не могут получить ипотечный кредит на достаточно большую квартиру. «У нас довольно высокие требования. Мой партнер работает дома, и ему нужна отдельная комната под кабинет», — говорит она. Поэтому они начали искать вариант аренды.
В последние годы все больше людей выбирают подобный путь. «По-прежнему высокие цены на жилую недвижимость в Праге и Брно привели к тому, что люди переходят от владения к аренде жилья», — говорит аналитик Камила Брин из консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
По данным Евростата, в прошлом году 24% людей в Чехии жили в арендованных квартирах. Два года назад этот показатель составлял 22%. Но чехи все равно не дотягивают до среднего показателя по ЕС. В Германии и Австрии, например, половина населения живет в арендованном жилье.
К росту спроса на съемное жилье в последние два года привели не только долгосрочные высокие цены на недвижимость, но и дорогие ипотечные кредиты. Хотя процентные ставки сейчас немного снизились, они по-прежнему высоки — более 5%. Это затрудняет получение кредита для людей со средним достатком. Для примера, ежемесячное погашение среднего ипотечного кредита в размере 3,4 миллиона крон обходится в 20 500 крон в месяц.
Демографические факторы также играют свою роль в росте интереса к аренде. Многочисленные представители поколения, родившегося в начале нынешнего века, вступают во взрослую жизнь. Они ищут свой первый самостоятельный дом или выбирают аренду в качестве альтернативы проживанию в студенческих общежитиях. «Растущее число одиноких людей, особенно старше 40 лет, также играет на руку этим тенденциям», — добавляет Мартин Понцер, исполнительный директор Bezrealitky — сервиса, позволяющего людям покупать или арендовать недвижимость без участия агента по недвижимости.
Десятки людей конкурируют за квартиру
Данные компании показывают, что на одно объявление теперь откликаются десятки людей. В Праге в первом квартале этого года в среднем откликнулось более 40 человек, а в Брно — около 20. В основном их привлекла цена. За квартиру 3+1 площадью 75 квадратных метров владелец требовал 17 500 крон в месяц плюс коммунальные платежи.
Стандартная арендная плата значительно выше. По данным консалтинговой компании Deloitte, средняя арендная плата в Праге в конце прошлого года составляла 395 крон за квадратный метр в месяц. При пересчете на 75 метров арендатор заплатит около 30 000 крон без учета других платежей.
Дорогая аренда осложняет поиски вышеупомянутой Марии Валовой. Ее радует хотя бы то, что она может сдавать свою небольшую квартиру и тем самым помогать себе финансово. «Без этой возможности мы бы точно не смогли переехать сейчас, пока у меня нет полноценного дохода», — говорит она.
В последние годы аренда стала дороже именно из-за высокого спроса. В конце прошлого года наступило затишье, которое продлилось до начала этого года. «Цены, скорее всего, снова пойдут вверх. Но по крайней мере сегмент лучших квартир в центрах городов или новостройках может подешеветь по сравнению с остальными», — говорит Понцер. По оценкам аналитиков, арендная плата может вырасти на несколько процентов.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
29 АПРЕЛЯ 2024
446
С 1 июля процесс выдачи разрешений на строительство в Чешской Республике должен быть переведен в цифровой формат. Министр Иван Бартош обещает уложиться в срок. Обучение сотрудников строительных...
14:00
27 АПРЕЛЯ 2024
1405
В этом году чехи заплатят на сотни и тысячи крон больше налога на недвижимость, чем в прошлом. Налоговое управление уже начало уведомлять налогоплательщиков о новой ставке налога. Около миллиона...
21:00
26 АПРЕЛЯ 2024
642
В 2035 году деревянные здания могут составить до четверти новостроек в Чешской Республике. Как сообщил журналистам в Хоцни министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL), для достижения этой...
09:30
26 АПРЕЛЯ 2024
5313
У людей вновь появился аппетит к покупке недвижимости. В Праге, на крупнейшем рынке, в первом квартале застройщики продали 1 600 новых квартир. Это самый высокий показатель за последние три года....
19:30
25 АПРЕЛЯ 2024
1106
В этом году после двухлетнего перерыва застройщики в Чехии снова приступят к строительству. Компания Central Group, крупнейший застройщик жилья в Чехии, в мае начнет строительство проекта...
22:00
24 АПРЕЛЯ 2024
1081
Проблемы группы Getberg, принадлежащей бизнесмену Егору Хлебникову, становятся все глубже. Городской суд Праги открыл процедуру банкротства в отношении двух ключевых компаний холдинга.
21:00
24 АПРЕЛЯ 2024
861
Спустя два года на пражском рынке новых квартир началось оживление. По словам застройщика, продажи в первые месяцы этого года напоминают рекордный 2021 год.
11:00
24 АПРЕЛЯ 2024
1060
ЗАСТРОЙЩИКИ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ И ДОМА. ЛЮДИ БУДУТ ПОКУПАТЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОНИ БУДУТ ИХ СТРОИТЬ
Объемы строительства квартир и коттеджей может восстановиться в этом году после прошлогоднего спада. Девелоперы хотят вывести на рынок больше новых объектов, чем в прошлом году. Согласно данным,...
15:00
23 АПРЕЛЯ 2024
516
Строительная ярмарка в Брно, выставка Dřevo a stavby и фестиваль архитектуры со среды по субботу будут занимать два павильона выставочного центра Брно. Впервые они пройдут без мебельной ярмарки...
11:30
23 АПРЕЛЯ 2024
1040
Братислава, Варшава, Будапешт, Тирана, Белград, Загреб... Эти столицы переманивают чешских застройщиков из Праги из-за ее сложного разрешительного процесса. Основные игроки на чешской сцене...
19:30
19 АПРЕЛЯ 2024
898
DELOITTE: ЦЕНЫ НА АРЕНДУ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА ОДИН ПРОЦЕНТ ДО 295 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
Средняя стоимость аренды в Чехии в первом квартале выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 295 чешских крон за квадратный метр. Больше всего арендная плата выросла на 4,3% в...
13:30
19 АПРЕЛЯ 2024
742
В течение многих лет застройщики с горечью принимали этот факт, но теперь они обращаются к старому Закону о строительстве как к последнему спасению. Они боятся, что новый, который должен полностью...
10:30
19 АПРЕЛЯ 2024
1024
Многообещающее падение ставок по ипотечным кредитам дает эффект. Банки покупают самые дорогие деньги на финансовом рынке с начала года. Цены на квартиры в привлекательных районах снова достигли...
19:30
18 АПРЕЛЯ 2024
1356
Люди, живущие в собственных домах, почти в восемь раз богаче тех, кто живет в арендованном жилье. На стоимость имущества повлиял рост цен на недвижимость, который лишь ненадолго снизился из-за...
09:30
18 АПРЕЛЯ 2024
2020
НЕБОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ — САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ. ИХ ПОКУПКА ОКУПИТСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ВЫПЛАТИТЕ ИПОТЕКУ
Инвестиции в недвижимость уже давно стали для чехов одним из самых популярных способов приумножить свои деньги. Более того, в период снижения процентных ставок по ипотечным кредитам их...