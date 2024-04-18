Каждый четвертый житель Чехии живет в арендованной квартире

В последние годы все больше людей выбирают подобный путь. «По-прежнему высокие цены на жилую недвижимость в Праге и Брно привели к тому, что люди переходят от владения к аренде жилья», — говорит аналитик Камила Брин из консалтинговой компании Cushman & Wakefield.





По данным Евростата, в прошлом году 24% людей в Чехии жили в арендованных квартирах. Два года назад этот показатель составлял 22%. Но чехи все равно не дотягивают до среднего показателя по ЕС. В Германии и Австрии, например, половина населения живет в арендованном жилье.





К росту спроса на съемное жилье в последние два года привели не только долгосрочные высокие цены на недвижимость, но и дорогие ипотечные кредиты. Хотя процентные ставки сейчас немного снизились, они по-прежнему высоки — более 5%. Это затрудняет получение кредита для людей со средним достатком. Для примера, ежемесячное погашение среднего ипотечного кредита в размере 3,4 миллиона крон обходится в 20 500 крон в месяц.





Демографические факторы также играют свою роль в росте интереса к аренде. Многочисленные представители поколения, родившегося в начале нынешнего века, вступают во взрослую жизнь. Они ищут свой первый самостоятельный дом или выбирают аренду в качестве альтернативы проживанию в студенческих общежитиях. «Растущее число одиноких людей, особенно старше 40 лет, также играет на руку этим тенденциям», — добавляет Мартин Понцер, исполнительный директор Bezrealitky — сервиса, позволяющего людям покупать или арендовать недвижимость без участия агента по недвижимости.





Десятки людей конкурируют за квартиру





Данные компании показывают, что на одно объявление теперь откликаются десятки людей. В Праге в первом квартале этого года в среднем откликнулось более 40 человек, а в Брно — около 20. В основном их привлекла цена. За квартиру 3+1 площадью 75 квадратных метров владелец требовал 17 500 крон в месяц плюс коммунальные платежи.





Стандартная арендная плата значительно выше. По данным консалтинговой компании Deloitte, средняя арендная плата в Праге в конце прошлого года составляла 395 крон за квадратный метр в месяц. При пересчете на 75 метров арендатор заплатит около 30 000 крон без учета других платежей.





Дорогая аренда осложняет поиски вышеупомянутой Марии Валовой. Ее радует хотя бы то, что она может сдавать свою небольшую квартиру и тем самым помогать себе финансово. «Без этой возможности мы бы точно не смогли переехать сейчас, пока у меня нет полноценного дохода», — говорит она.





В последние годы аренда стала дороже именно из-за высокого спроса. В конце прошлого года наступило затишье, которое продлилось до начала этого года. «Цены, скорее всего, снова пойдут вверх. Но по крайней мере сегмент лучших квартир в центрах городов или новостройках может подешеветь по сравнению с остальными», — говорит Понцер. По оценкам аналитиков, арендная плата может вырасти на несколько процентов.