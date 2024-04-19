Товарищества собственников жилья получили власть над неплательщиками. Они могут отключить их от тепла и горячей воды
5 мая 2024
09:30
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Товарищества собственников жилья (ТСЖ) теперь могут принимать более жесткие меры в отношении должников. Тех, кто не платит за свою квартиру, например, не вносит авансовые платежи за горячее водоснабжение, могут отключить от этих услуг. Такая практика была одобрена судами в этом году. Однако даже в таких случаях ТСЖ должны выполнить несколько условий.
Возможность отключения должника от отопления и горячего водоснабжения подтвердил Верховный суд в своем февральском решении. Суд рассмотрел дело, в котором товарищество собственников жилья в доме в Мосте отключило квартиру, владелец которой долгое время не платил за эти услуги.
«Если объединение собственников может решать, какие услуги оно будет предоставлять владельцам квартир, оно также может решить не предоставлять эти услуги или — если это, конечно, технически возможно — не предоставлять их владельцам квартир, задолжавшим за их предоставление», — сказал суд.
В прошлом году Союз чешских и моравских жилищных кооперативов опубликовал данные, согласно которым в 2022 году проблемные владельцы квартир задолжали жилищным кооперативам и ТСЖ около 170 миллионов чешских крон. Однако это данные только членов союза. В них представлены владельцы более полумиллиона квартир, то есть менее пятой части жилого фонда. Поэтому реальный долг будет еще выше.
Четыре года назад профсоюз заявил, что только у его членов на счету более 15 000 неплательщиков. Более свежих данных нет. «Но я думаю, что она будет примерно такой же. Растет не абсолютное число должников, а уровень невозвратных долгов», — говорит Ян Выслужил, председатель профсоюза. Около 53 процентов долгов не могут быть возвращены в долгосрочной перспективе. В некоторых случаях речь идет о десятках тысяч крон, а у некоторых должников неоплаченные долги достигают сотен тысяч«.
По словам Выслоужила, судебный вердикт может помочь более эффективно защищаться от неплательщиков. «До сих пор должники были спокойны, потому что думали, что мы все равно не сможем отключить их от услуг», — сказал он.
У вмешательства есть условия
Но отключить проблемных домовладельцев от услуг будет не так просто даже сейчас. Решение об этом не может быть принято только председателем ТСЖ или общественной комиссии. Этот шаг должен быть одобрен собранием собственников. При этом оно должно заранее установить правила, по которым будут рассматриваться подобные случаи.
«Собрание должно установить общие правила, единые для всех. Правила не должны благоприятствовать или ущемлять интересы только некоторых владельцев. Такое решение должно включать, например, установление периода задержки оплаты услуг, после которого община может приступить к прерыванию подачи электроэнергии», — описал адвокат Павла Крейчи из DBK Partners.
Согласно решению суда, решение об отключении должника от услуг должно быть реакцией на длительное состояние дел. Это означает, что домовладелец не платил за услуги как минимум несколько месяцев. Таким образом, не должно быть опасности, что коммунальные службы отключат отопление людям, которые просрочили оплату одного ежемесячного взноса.
«На мой взгляд, собственнику также следует предложить оплатить долг до отключения. Но в самом решении такое условие не прописано», — добавил Крейчи.
Проблемный сосед также не может быть отключен от какой-либо услуги. Решение всегда должно относиться к той, за которую он задолжал деньги. Например, если он не платит за управление домом, его нельзя наказать, отключив отопление или горячую воду.
В то же время ТСЖ должно думать, что решение не ставит под угрозу безопасность и гигиену дома. Например, нельзя отключить холодную воду в квартире. Точно так же действия в отношении неплательщика не должны нарушать снабжение услугами других жителей дома.
В то же время решение суда не меняет отношений между арендодателем и арендатором. В то время как товарищество собственников может отрезать неплательщика от услуг, хозяин дома больше не может этого делать. Его защита заключается, например, в расторжении договора аренды.
Верховный суд также изменил прежнюю точку зрения на судьбу долгов при добровольном аукционе по продаже квартиры. До сих пор юристы считали, что обязательства не переходят к новому владельцу. Но в данном случае суд вынес противоположное решение.
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