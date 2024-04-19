Интерес к многоквартирным домам в Праге снова растет: продажи удвоились
5 мая 2024
14:30
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Инвестиции в целые многоквартирные дома снова набирают популярность. После падения продаж в 2022 году старые многоквартирные дома в широком центре Праги снова начали продаваться в прошлом году. Это связано с ожиданием роста спроса на аренду жилья из-за высоких цен на квартиры в столице.
Особенно быстро растет сегмент институционального арендного жилья, то есть новых проектов, спроектированных и построенных специально для сдачи в аренду, говорится в отчете о тенденциях Ассоциации развития рынка недвижимости.
В прошлом году в широком центре Праги было выставлено на продажу 105 многоквартирных домов, из которых 54 были проданы. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году, когда было продано всего 29 квартир. По мнению аналитиков Ассоциации развития рынка недвижимости, покупка целого дома требует знаний, опыта и зачастую капитала, но владение целым домом позволяет быстрее принимать решения и эффективнее управлять, например, решать проблемы с нехваткой арендной платы в отдельных квартирах.
Иржи Пакаль из компании Central Europe Holding, занимающейся недвижимостью, говорит, что сделки с многоквартирными домами являются важной частью рынка жилья с 90-х годов. Две трети арендодателей составляют частные инвесторы, в основном физические лица, но арендное жилье в Праге также предоставляют компании и муниципалитеты. Однако в долгосрочной перспективе продажи старых доходных домов снижаются.
«В прошлом многоквартирные дома были интересной возможностью для крупных инвесторов: ежегодно совершалось от 300 до 400 сделок такого рода», — объясняет Иржи Пакаль. Однако, по словам Пакаля, в последние годы рентабельность инвестиций снижается, несмотря на небольшой рост арендной платы, поскольку инвесторам приходится покрывать, в частности, высокие расходы на управление и ремонт квартир.
Продажи в последние годы составляли около пятидесяти-шестидесяти сделок в год. Однако исключением является, например, 2021 год, когда было совершено 94 сделки, что соответствует особенно успешному году для всего рынка жилья. Хотя продажи старых многоквартирных домов уже давно снижаются, сегмент арендного жилья, построенного на заказ, быстро растет, особенно в Праге. В настоящее время в институциональных проектах по аренде жилья насчитывается около 2 200 квартир, подтверждает Зузана Худоба, основатель консалтинговой компании по недвижимости BTR Consulting, которая подсчитала, что к К 2030 году в Праге будет 10 000 квартир в институциональном арендном жилье.
Таким образом, Прага следует тенденции, когда зарубежные мегаполисы инвестируют в строительство новых арендных домов. Крупнейшими игроками на рынке являются AFI Europe, Trigema, SIKO и Dostupné Housing of Česká spořitelna. В Чехии новые проекты, как правило, полностью оборудованы, что соответствует тенденции, особенно в Великобритании и Америке. В отличие от этого в Германии или Австрии квартиры обычно оборудованы только кухней. Средняя арендная плата в новых домах быстро растет и составляет около 542 чешских крон за квадратный метр. Это соответствует примерно 27 000 за 50-метровую квартиру без коммунальных услуг. В старых многоквартирных домах средняя арендная плата в Праге колеблется между 300 и 440 чешскими кронами за квадратный метр.
В прошлом году в широком центре Праги было выставлено на продажу 105 многоквартирных домов, из которых 54 были проданы. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году, когда было продано всего 29 квартир. По мнению аналитиков Ассоциации развития рынка недвижимости, покупка целого дома требует знаний, опыта и зачастую капитала, но владение целым домом позволяет быстрее принимать решения и эффективнее управлять, например, решать проблемы с нехваткой арендной платы в отдельных квартирах.
Иржи Пакаль из компании Central Europe Holding, занимающейся недвижимостью, говорит, что сделки с многоквартирными домами являются важной частью рынка жилья с 90-х годов. Две трети арендодателей составляют частные инвесторы, в основном физические лица, но арендное жилье в Праге также предоставляют компании и муниципалитеты. Однако в долгосрочной перспективе продажи старых доходных домов снижаются.
«В прошлом многоквартирные дома были интересной возможностью для крупных инвесторов: ежегодно совершалось от 300 до 400 сделок такого рода», — объясняет Иржи Пакаль. Однако, по словам Пакаля, в последние годы рентабельность инвестиций снижается, несмотря на небольшой рост арендной платы, поскольку инвесторам приходится покрывать, в частности, высокие расходы на управление и ремонт квартир.
Продажи в последние годы составляли около пятидесяти-шестидесяти сделок в год. Однако исключением является, например, 2021 год, когда было совершено 94 сделки, что соответствует особенно успешному году для всего рынка жилья. Хотя продажи старых многоквартирных домов уже давно снижаются, сегмент арендного жилья, построенного на заказ, быстро растет, особенно в Праге. В настоящее время в институциональных проектах по аренде жилья насчитывается около 2 200 квартир, подтверждает Зузана Худоба, основатель консалтинговой компании по недвижимости BTR Consulting, которая подсчитала, что к К 2030 году в Праге будет 10 000 квартир в институциональном арендном жилье.
Таким образом, Прага следует тенденции, когда зарубежные мегаполисы инвестируют в строительство новых арендных домов. Крупнейшими игроками на рынке являются AFI Europe, Trigema, SIKO и Dostupné Housing of Česká spořitelna. В Чехии новые проекты, как правило, полностью оборудованы, что соответствует тенденции, особенно в Великобритании и Америке. В отличие от этого в Германии или Австрии квартиры обычно оборудованы только кухней. Средняя арендная плата в новых домах быстро растет и составляет около 542 чешских крон за квадратный метр. Это соответствует примерно 27 000 за 50-метровую квартиру без коммунальных услуг. В старых многоквартирных домах средняя арендная плата в Праге колеблется между 300 и 440 чешскими кронами за квадратный метр.
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